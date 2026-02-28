Девять бойцов из Ростовской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Соболев, Юрий Золотых, Максим Кузнецов и еще шесть бойцов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 866 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 857 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.

Андрей Соболев, Юрий Золотых и Максим Кузнецов убиты в военной операции, сообщила администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным посмертных наград.

В феврале власти города также отчитались о передаче посмертных наград ряду родных других бойцов. Так, орденами и медалями посмертно награждены Данил Калашников, Вячеслав Калмыков, Сергей Мухамедьяров.

Ранее власти города также информировали, что в зоне СВО убиты Александр Гатицкий, Алексей Шевченко, Алексей Толкачев.

Администрация Новошахтинска в феврале отчиталась о посмертном награждении 11 убитых на Украине комбатантов - среди них Петр Галушка, Давид Автушенко, Родион Дуболазов, Сергей Голуб, Владимир Воронков, Сергей Красильников, Дмитрий Ткаченко, Алексей Савельев, Максим Апанасенко, Сергей Выставкин и Алексей Сердюков.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 866 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.