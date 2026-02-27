Дело о мошенничестве в перинатальном центре дошло до суда в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо жителей Ингушетии предстанут перед судом по делу о хищении 23 млн рублей на контрактах о поставке медицинских товаров в республиканский перинатальный центр.

"Кавказский узел" писал, что Верховный суд Ингушетии ужесточил наказание бывшему главврачу Республиканского онкологического диспансера Муссе Гезгиеву, заменив 4,5 года условного заключения на такой же реальный срок. Как установил суд, Гезгиев в 2021 году заключил контракт с частным поставщиком, у которого онкодиспансер закупил контрафактные препараты для лечения онкологических заболеваний. Новый главврач Республиканского онкологического диспансера, бывший министру здравоохранения республики Магомед-Башир Балаев, в июле был арестован по обвинению в хищениях на сумму более 53 млн рублей, но в сентябре вернулся к работе, так как ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2024 года обвиняемые в составе организованной группы, в которую также входили должностные лица перинатального центра, заключили 43 фиктивных договора на поставку медицинских и хозяйственных товаров, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Однако продукция фактически ими не приобреталась и заказчику не поставлялась. На основании поддельных документов средства за якобы поставленные товары переводились на счета поставщиков, а затем были похищены. Сумма причиненного ущерба составила около 23 млн рублей.

Четырех местных жителей, один из которых индивидуальный предприниматель, а трое - генеральные директора коммерческих организаций, обвиняются в мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере 1 .

Ранее прокуратура Ингушетии сообщила, что бывший главный врач перинатального центра Ингушетии предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий и заключении фиктивных договоров о поставке различных товаров. Ей вменяют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий 2 . Сейчас она находится под арестом.

"Кавказский узел" также информировал, что суд в Назрани постановил взыскать 1,5 миллиона рублей с Ингушской республиканской клинической больницы в пользу Заремы Бекбузаровой, которая получила инвалидность после операции. Ответственность за состояние Бекбузаровой несет и перинатальный центр, где ей делали кесарево сечение, уверена защита.

В феврале 2022 года Мадина Аушева, впавшая в кому после рождения шестого ребенка в перинатальном центре Ингушетии, была переведена на лечение в Федеральный центр мозга и технологий. До родов у Мадины не было жалоб на здоровье, сообщили ее родные. 23 января 2022 года стало известно о смерти новорожденного ребенка жительницы Ингушетии в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Блогер Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.