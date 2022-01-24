Родственники потребовали расследовать смерть ребенка в Перинатальном центре Ингушетии

24 января 2022, 02:28

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Новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в Перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствие врачебной халатности и потребовали расследовать ее.

Представитель ингушского регионального отделения всероссийской политической партии «Гражданская инициатива», занимающейся мониторингом качества предоставления медицинских услуг в республике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что местная жительница Милана поступила в перинатальный центр 19 января, а 23 января после проведения кесарева сечения родным сообщили, что ребенок погиб.

В заявлении, которое брат роженицы Хусейн подал в «Гражданскую инициативу», говорится, что во время поступления в Перинатальный центр на плановые роды состояние беременной оценивалось, как отличное.

«В первую ночь она ночевала в прохладном помещении без подушки и одеяла. На вопрос, почему нет подушки и одеяла, ей ответили, что их нет. На утро у нее першило горло от простуды. Врачи попросили купить для Миланы таблетки, вызывающие схватки, которые она выпила 19 января и спустя сутки 20 января», - сообщил в заявлении Хусейн, отмечая, что в самом перинатальном центре необходимых лекарств, по словам медперсонала, не было.

После приема указанных препаратов у Миланы начались боли, по причине которых ей начали делать несколько дней обезболивание анальгином. «Когда Милана начала кричать, что уже не может терпеть боли, и просила сделать операцию, они направили ее на операцию 23 января в обед. Через несколько часов после операции нам сообщили, что плод мертв. Причиной смерти замглавврача Марем Евлоева назвала «зеленую воду, которой захлебнулся ребенок». В то же время они рассказывали, что на УЗИ все было в норме», - сообщил он.

Он отметил, что родные намерены добиваться расследования причин гибели младенца и привлечь к ответственности виновных. «Моя сестра и зять долго ждали этого первого ребенка более двух лет. Потратили много нервов и денежных средств. Мы обратились в правоохранительные органы по этому факту. И намерены добиться наказания по всей строгости закона всех виновных в гибели моего племянника», - заявил Хусейн.

В Instagram-канале ингушского отделения «Гражданской инициативы» опубликован также видеоролик (12 634 просмотра по данным на 02.00 мск и 208 комментариев) родственников жительницы Ингушетии, где они сообщили о том, что во время нахождения в перинатальном центре роженица не получала квалифицированную помощь и приходилось задействовать личные связи, чтобы ее осмотрела врач. Они также сообщили, что «за день до родов ее осматривала доктор, которая сообщила, что с плодом все в порядке, но пока она не готова к родам».

Брат роженицы Хусейн рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что до поступления в Перинатальный центр Назрани его сестра делала УЗИ в частном кабинете, где ей рекомендовали лечь на срочные роды.

«19 января она сделала УЗИ в частной клинике, где врач <...> ей сказала, что в течении двух дней ей надо родить ребенка, иначе он умрет. С этим заключением она пошла в центр, врачи над ней посмеялись <...>. Они попросили мужа купить таблетки, у них их якобы не было. Она выпила две в течении двух суток. Сказали, что еще рано, хотя <врач в частной клинике> сказала, что надо в течение двух дней родить. На третий-четвертый день ей стало плохо от боли и ей начали колоть обезболивающими. Она ничего не ела, не спала, на четвертый день она не могла уже терпеть, умоляла их: "Хоть что-то сделайте, сделайте операцию, я уже не могу ни сидеть, ни лежать". Они сделали ей кесарево сечение и под конец сказали, что якобы там была инфекция, ребенок наглотался этой воды и умер в утробе», - рассказал Хусейн.

10 ноября 2021 года следователи сообщили о доследственной проверке по факту жалобы родственников 35-летней жительницы Ингушетии Мадины Аушевой на действия врачей перинатального центра республики. По словам родственников, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось, женщина находится в коме.18 января глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил об освобождении от должности главврача Перинатального центра Людмилы Халухаевой, говорится на странице Правительства Ингушетии в Instagram. "Кадровое решение было принято в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра", - говорится в сообщении.

Представитель «Гражданской инициативе» по Ингушетии Адама Хамчиев рассказал корреспонденту, что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республике с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, повлекших тяжкие последствия здоровью.

«Сообщений более 70, мы не успеваем их считать. Большинство обратившихся сталкиваются с ситуацией, когда их ставят перед выбором: «Спасаем либо женщину, либо матку». Трагических фактов больше, чем «просто удалили [матку]» или «ребенок мертв». Мы будем обращаться с копиями этих обращений в Генпрокуратуру и Следственный Комитет России», - сообщил Хамчиев.

«Кавказский узел» пока не располагает комментариями представителей Перинатального центра по факту гибели ребенка.