Суд встал на сторону получившей инвалидность после родов жительницы Ингушетии

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Суд в Назрани постановил взыскать 1,5 миллиона рублей с Ингушской республиканской клинической больницы в пользу Заремы Бекбузаровой, которая получила инвалидность после операции. Ответственность за состояние Бекбузаровой несет и перинатальный центр, где ей делали кесарево сечение, уверена защита.

В 2014 году Зареме Бекбузаровой сделали кесарево сечение в «Центре охраны материнства и детства» (перинатальный центр). Через несколько дней после выписки у неё поднялась температура и появились сильные боли. В центре Зареме сделали УЗИ и не обнаружили никаких осложнений. Пациентку отпустили домой, а на следующий день она попала в реанимацию Ингушской Республиканской Клинической Больницы (ИРКБ) с диагнозом «острый метроэндометрит, септическое состояние», сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Бекбузаровой провели операцию, но через неделю боли вернулись, а рана открылась. Через два месяца вновь потребовалась операция, в ходе которой врачи извлекли из тела нитки от повязок после предыдущей операции. При этом Зареме удалили матку и придатки.

Спустя ещё два месяца состояние не улучшилось, и женщине пришлось пройти ещё две операции — в Краснодаре и Москве. Во время последней ей удалили маточные трубы. Впоследствии Зареме назначили вторую группу инвалидности. Больше она не могла зачать или выносить ребёнка.

Зарема обратилась в прокуратуру. Проверка выявила многочисленные нарушения в работе перинатального центра. В прокуратуре завели уголовное дело за «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст. 118 УК), но уголовное дело впоследствии приостановили.

В марте 2023 года Бекбузарова обратилась в суд с иском к перинатальному центру и больнице (ИРКБ) с требованием взыскать с них компенсацию в размере 5 миллионов рублей за моральный ущерб и вред здоровью. Прокуратура поддержала иск и указала сумму компенсации в размере 500 тысяч рублей с каждого медицинского учреждения. Оба учреждения отказались признавать вину. Представитель центра просил суд отказать в удовлетворении жалобы, не давая при этом никаких пояснений. Представители ИРКБ заявили, что когда Бекбузарова поступила к ним, «надо было спасать жизнь женщине, а не думать о сохранении её органов», говорится в сообщении.

При этом возникли сложности с проведением экспертизы - экспертные учреждения Ставрополя и Краснодара отказались проводить медицинскую экспертизу. Провести ее согласилось «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» в Казани. На основании их заключения 7 апреля 2024 года Назрановский районный суд суд признал, что врачи ИРКБ виновны в инвалидности Бекбузаровой и постановил взыскать с них 1,5 миллиона рублей.

Представители ИРКБ не согласились с решением суда. В части иска к перинатальному центру суд отказал, но адвокаты намерены обжаловать постановление суда. По их мнению, главная вина в проблемах со здоровьем их подзащитной лежит именно на родильном доме, где Бекбузаровой некачественно сделали операцию.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября 2021 года Мадина Аушева приехала в перинатальный центр Ингушетии рожать шестого ребенка. Она родила мальчика, после чего ей стало значительно хуже, и Аушева впала в кому. В феврале 2022 года женщина, по-прежнему находившаяся в коме в тяжелом состоянии, была переведена в московскую клинику. В июле 2024 года она умерла, так и не прийдя в сознание. Родственников у не информируют о ходе следствия, а власти Ингушетии не выполнили обещание наказать виновных, пожаловались близкие роженицы.

20 января 2022 года следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. По их версии, операция пациентке была проведена с нарушением порядка оказания медпомощи. Двумя днями ранее глава Ингушетии сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра Людмилы Халухаевой в связи с врачебной ошибкой.

Новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре 23 января 2022 года. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности и потребовали расследования.

Ингушский активист и блогер Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии "Гражданская инициатива" поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

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