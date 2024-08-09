Близкие умершей роженицы из Ингушетии пожаловались на равнодушие чиновников

09 августа 2024, 12:35

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Родственников умершей после родов Мадины Аушевой не информируют о ходе следствия, а власти Ингушетии не выполнили обещание наказать виновных, пожаловались близкие роженицы. Длительность расследования связана с необходимостью в множестве экспертиз, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2021 года Мадина Аушева приехала в перинатальный центр Ингушетии рожать шестого ребенка. Она родила мальчика, после чего ей стало значительно хуже, и Аушева впала в кому. В феврале 2022 года женщина, по-прежнему находившаяся в коме в тяжелом состоянии, была переведена в московскую клинику.

20 января 2022 года следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. По их версии, операция пациентке была проведена с нарушением порядка оказания медпомощи. Двумя днями ранее глава Ингушетии сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра Людмилы Халухаевой в связи с врачебной ошибкой.

Мадина Аушева умерла 15 июля, так и не выйдя из комы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра умершей Патимат Бекова.

В доме ее родителей в Сурхахах был совершен необходимый перед захоронением обряд, прочитано дуа (молитва по усопшему), был совершен намаз.

По ее словам, в дни поминок жители Ингушетии "непрерывным потоком" шли в дом Аушевых, чтобы выразить соболезнование.

Тело умершей через три дня было перевезено в село Кантышево, где Мадина жила в последние годы со своими мужем и детьми. Там был проведен обряд прощания, а похороны прошли на местном кладбище, где захоронены члены семейства Гадиевых – родственники супруга Мадины Аушевой Мухажина, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» тетя Мадины Марета Аушева.

"Когда Мадина родила и узнала, что родился сын, тут же позвонила мужу, обрадовала его рождением сына и сказала, что роды прошли без осложнений. Они с мужем так и хотели, чтобы в их семье было три сына и три дочки. Младшему, которого она, родив, даже не успела как следует рассмотреть, теперь уже два года и 9 месяцев, И малыш очень похож на Мадину", - рассказала она.

Я по голосу поняла, что Мадине плохо, она сказала, что сильно кровит

"Роды у Мадины принимала дежурившая в ту ночь Лиана Хулагова, специалист по ультразвуковой диагностике. Убедившись, что, по ее мнению, роды прошли без осложнений, она покинула родильный зал. Через 15 минут у Мадины открылось кровотечение. Она стала звать врачей", - рассказывает сестра Мадины Патимат Бекова.

Подошла медсестра, увидев, что роженица кровит, побежала к врачу, та вернулась в родзал, убедилась, что, действительно, женщина сильно кровит.

"Но что делать, как остановить кровотечение, не знала, позвонила дежурившей в эту же ночь главврачу перинатального центра Людмиле Халухаевой. Та находилась в тот момент в этом же здании, но вместо того, чтобы прийти в родильный зал и самой оценить обстановку и принять необходимые меры, чтобы остановить кровотечение, посоветовала дать роженице таблетку. Таблетка не помогла", - рассказала Патимат Бекова.

Она сообщила, что приехала в перинатальный центр, когда главврач Людмила Халухаева уже была в родзале. "Уже потом мне рассказали, что Халухаева, подозревая, что матка кровит из-за оставшегося там кусочка плаценты, решила провести ревизию... Звонит мне: «Матку будем удалять или сестру спасать?». Кричу ей: «Сестру спасайте!». […] В момент, когда пришла Халухаева, у сестры было экстремально низкое давление, вдобавок ей решили сделать наркоз для ампутации матки. После наркоза давление упало еще сильнее. Врачи сказали, что у неё случилась остановка сердца на три секунды, якобы это привело к кислородному голоданию мозга, а впоследствии к коме. Но приглашенный из Москвы врач-реаниматолог сообщил, что сестра потеряла 2 литра 950 граммов крови, и что остановка сердца была не три секунды, а четыре минуты", — рассказала сестра умершей.

Она пояснила, что врача-реаниматолога из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко родные Мадины пригласили потому, что спустя 20 дней после операции состояние Мадины не улучшилось. "После тщательного осмотра врач дал удовлетворительный прогноз для жизни пациентки, но неблагоприятный - для восстановления когнитивных функций. Под когнитивными функциями принято понимать память, речь, интеллект, познание мира – короче, все то, что отличает человека от животного. Его заключение стало шоком для всех нас", - сказала Патимат Бекова.

За женщиной, находящейся в коме, пришлось ухаживать родственникам



По словам Патимат, она подала заявление в прокуратуру с требованием провести разбирательство и наказать виновных, а также неоднократно пыталась дозвониться до Минздрава республики, чтобы чиновники этого ведомства помогли найти реабилитационный центр в Москве или Санкт-Петербурге, где возьмутся лечить пациентку с таким поражением мозга.

Однако, по словам женщины, высокопоставленные чиновники Минздрава отказались заниматься ситуацией и перестали отвечать на ее телефонные звонки, после чего она и обратилась к главе республики, добившись реакции властей региона.

"Наша главная задача сейчас – спасти жизнь многодетной матери… Параллельно будет вестись работа по привлечению к ответственности всех виновных, допустивших халатное отношение при проведении лечения… В ближайшее время Росздравнадзором будет проведена экспертиза для выявления ошибок со стороны медперсонала", - заявил вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте ингушского правительства 10 января 2022 года. Евлоев также пообещал сообщить родным о результатах расследования.

Повисло в воздухе обещание вице-премьера Ингушетии

«Прошло два года, пока что никаких реальных данных о том, как проводится расследование этого уголовного дела, нам, родным Мадины Аушевой, не сообщили. Также повисло в воздухе обещание вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева, что будет проведена работа по привлечению к ответственности всех виновных, допустивших халатное отношение при проведении лечения. Пока что так и осталось обещанием", - сказала Патимат Бекова.

Некоторое время после лечения в Москве Мадина находилась в республиканской клинической больнице, а потом ее перевезли домой, в Сурхахи, где за ней ухаживали ее родные, рассказала в свою очередь Марета Аушева. "Тяжкий это труд - ухаживать за коматозной больной, кормить ее, поддерживая едва теплящийся огонек жизни. Но силы появлялись от одной мысли, что Мадина слышит, чувствует и может прийти в себя", - сказала она.

Адвокат объяснил длительное расследование необходимостью в экспертизах

Адвокат Хусейн Гулиев представляет в уголовном деле потерпевшую сторону - родственников Мадины Аушевой. По его словам, адвокатов, вступивших в это дело, раздражает медлительность, с которой следственные органы ведут расследование.

«Однако эта медлительность оправдана объективными причинами. С начала расследования была назначена экспертиза. По поставленным следователем вопросам эксперт не дал оценок действиям руководителя перинатального центра, анестезиолога и еще одного врача. Был по экспертизе следователем поставлен вопрос исключительно по [принимавшей роды дежурному врачу Лиане] Хулаговой, и эксперты ответили, что все произошло по вине Хулаговой. Я обратил внимание следователя, что вопросы были поставлены некорректно, и что это экспертное исследование не было полным и всеобъемлющим", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хусейн Гулиев.

По новой экспертизе нам пришел ответ, где были расписаны действия каждого должностного лица

В результате следователи назначили еще одну экспертизу, рассказал адвокат. "И по новой экспертизе нам пришел ответ, где были расписаны действия каждого должностного лица и были зафиксированы все нарушения, допущенные ими, будь то главный врач, анестезиолог и так далее. По всем должностным лицам экспертами была проведена тщательная, кропотливая работа", - сказал он, добавив, что на эту экспертизу ушло почти восемь месяцев.

Согласно заключению экспертов, Мадине Аушевой были даны "неправильные лекарственные препараты" и назначены "ненужные процедуры", а также врачи допустили другие нарушения. "Пеленки, пропитанные кровью, не взвешивались, как было положено, а выбрасывались, поэтому неправильно был установлен объем потерянной крови, отсюда нерациональное восполнение потерянной крови плазмой. Объем циркулирующей жидкости был критически мал, а тут еще они анестезию вкололи. Отсюда и остановка сердца и другие последствия, которые отрицательно сказались на состоянии женщины", - сказал Хусейн Гулиев.

Кроме того, в связи со смертью Аушевой появилась необходимость в назначении еще одной экспертизы, отметил он. "Но для этого нужно заключение эксперта, который должен назвать причину смерти и ответить на вопрос, находится ли смерть Мадины причинно-следственной связью с халатными, непрофессиональными действиями, которые были допущены врачами. А если учитывать, что там было несколько врачей то действия каждого нужно разграничивать. Это опять долгая, тщательная экспертиза. К сожалению, такая категория уголовных дел крайне редко заканчиваются быстро", - сказал он.

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