23:57, 18 сентября 2025

Бывший глава Минздрава Ингушетии отпущен из-под домашнего ареста по делу о хищениях

Магомед-Башир Балаев. Фото: пресс-служба Минздрава Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии смягчил меру пресечения бывшему министру здравоохранения республики Магомед-Баширу Балаеву, который в июле был арестован по обвинению в хищениях на сумму более 53 млн рублей. 

Об уголовном преследовании Магомед-Башира Балаева по статье об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК России) стало известно в конце июля. На тот момент он работал в должности главврача Республиканского онкологического диспансера. 

Следствие считает, что Магомед-Башир Балаев, который возглавлял Минздрав Ингушетии с февраля 2022 года до июля 2023 года, причастен к хищениям бюджетных средств, выделенных республике федеральным Миздравом на закупку медицинского оборудования. Вместе с ним по делу проходят некий Башир Зязиков (был арестован 22 июля) и индивидуальный предприниматель Качанов. Ущерб бюджету Ингушетии оценивается в сумму свыше 53 млн рублей. 

Изначально следователи настаивали на аресте Балаева, но Магасский районный суд 22 июля отказался брать его под стражу и освободил. Прокуратура обжаловала это решение, и 29 июля Магомед-Башир Балаев был отправлен в СИЗО на месяц и четыре дня, до 4 сентября. 

29 августа следствие попросило суд продлить Балаеву меру пресечения до 4 ноября. Магасский райсуд это ходатайство отклонил, смягчив бывшему министру меру пресечения - Балаева поместили на два месяца под домашний арест. Решение обжаловали как обвинение, так и защита.

В результате 18 сентября Верховный суд Ингушетии рассмотрел апелляции и назначил Балаеву только запрет определенных действий до 4 ноября, говорится в сообщении официального Telegram-канала ВС Ингушетии.

Автор: "Кавказский узел"

