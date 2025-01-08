Ханука

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Ханука – один из самых значимых еврейских праздников, символизирующий победу света над тьмой и добра над злом. Ханука отмечается в течение восьми дней, начиная с даты, соответствующей 25-му дню еврейского месяца кислева. В 2024 году начало Хануки пришлось на 25 декабря, и праздновали ее по вечер 2 января 2025 года.

Ханука на Юге России

Представители еврейских общин Юга России наряду с евреями всего мира ежегодно отмечают Хануку. В течение восьми дней в синагогах читается особая молитва, зажигаются свечи, устраиваются угощения для детей и праздничные мероприятия .

В 2024 году празднование Хануки началось вечером 25 декабря и длилось по 2 января 2025 года. В первый день Хануки иудейские общины с праздником поздравили глава Дагестана Сергей Меликов и министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов .

В 2023 году, после нового витка эскалации конфликта Израиля и Палестины, только две еврейские общины на Юге России, в Махачкале и Дербенте, отмечали Хануку с участием представителей республиканских и местных властей. Сергей Меликов в декабре 2023 года призвал прекратить обсуждение темы антисемитских акций, которые, по его словам, были неудавшимися провокациями. Однако члены еврейских общин Кизляра и Хасавюрта заявляли о сохранении напряженной атмосферы в республике после антисемитских акций и, хотя адресных угроз им не поступало, приостановили работу.

Ранее, в октябре 2023 года, Российский еврейский конгресс заявлял, что антисемитские акции в аэропорту Махачкалы, в Хасавюрте, Черкесске и Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, но угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране.

На фоне обострения ситуации в Израиле и антисемитских акций на Северном Кавказе еврейская община в Сочи решила в 2023 году широко не праздновать Хануку.

В 2022 году празднование Хануки в Дербенте не имело общегородского характера, не было и музыкального шоу. Горские евреи отметили Хануку своей общиной. Волгоградская община тогда также отказалась от празднования Хануки на городских площадках, ограничившись собранием в синагоге. В то же время еврейская община в Ростове-на-Дону провела торжества в честь Хануки одновременно с мероприятиями к 150-летию городской синагоги.

Подробно о том, как празднуется Ханука в синагогах и домах евреев на Юге России, рассказала в своем блоге на "Кавказском узле" историк Наима Нефляшева.

Значение праздника

Ханука – праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме Маккавеи обнаружили лишь один небольшой кувшин с чистым оливковым маслом, которого хватило бы на один день для зажигания семисвечника. Но это малое количество масла позволило гореть свече восемь дней, пока не было изготовлено новое .

В память об этом чуде евреи установили праздник Хануки, который продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися .

Традиции: свечи и угощения

Символом Хануки является девятисвечник – ханукия. Восемь свечей в ряд зажигаются по одной каждый день, а девятая, шамаш, служит для зажигания остальных. Зажигание свечей ханукии – главная традиция праздника, напоминает о сохранении веры и традиций, важности мужества. В первый вечер Хануки, прежде чем зажечь светильники, произносят три благословения. С заходом солнца зажигают первую свечу справа при помощи шамаша. Каждый следующий вечер добавляют по новой свече справа налево, причем важно первой зажечь ту, которая уже была установлена. Во время зажигания произносятся специальные благословения . В последнюю ночь должны гореть все восемь свечей в меноре и шамаш.

По традиции ханукию устанавливают в комнате, где собирается семья, и часто ставят на подоконник, таким образом выполняется завет «разглашать всем чудо». Считается, что свет от этих свечей рассеивает зло. Светильники должны гореть не менее 30 минут . При этом свет от ханукии нельзя использовать для практических целей, например, для чтения или работы.

На Хануку исполняются традиционные песни, посвященные празднику и чуду, которое произошло. Все восемь дней Хануки не оплакивают мертвых и не постятся, можно совершать любую работу .

Популярной детской игрой на Хануку является игра в севивон или дрейдл – четырехгранный волчок с буквами на каждой грани. У евреев, живущих не на территории Израиля, на волчке пишутся начальные буквы слов из фразы «Чудо великое было там» на иврите, на территории Израиля на гранях волчка пишется – «Чудо великое было здесь» .

Хануку часто называют еврейским рождеством из-за схожей традиции дарить подарки, особенно детям, и готовить специальные блюда. По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям "ханукальные деньги" , которые они могут использовать по своему усмотрению. Но часть этих денег следует отдать на цдаку (в переводе с иврита “цдака” означает "справедливость" ).

В дни Хануки принято готовить блюда, приправленные маслом или поджаренные на нем, в память о кувшине с оливковым маслом, благодаря которому свершилось чудо. Традиционными блюдами на Хануку являются латкес (картофельные оладьи, жареные в масле) и суфгания (пончики с джемом) . Готовят суп с шариками из мацы, тушеную грудинку, кугель – запеканку из лапши, сделанной из яиц, творога и сахара, плетеный хлеб халу, блюда из молока, особенно сыр .

Примечания