Евреи в Сочи отказались от широкого празднования Хануки

14 декабря 2023, 09:02

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На фоне обострения ситуации в Израиле и антисемитских акций на Северном Кавказе еврейская община в Сочи решила широко не праздновать Хануку. Вопрос о строительстве нового здания для синагоги в Сочи отложен, сообщила представитель общины.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Ханука – праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталась нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В ознаменование этого чуда празднование Хануки продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися.

После начала боевых действий между Израилем и Палестиной евреи в Сочи стараются не распространяться о своей национальности, сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из членов общины Сочи.

В этом году большинство евреев в Сочи предпочли справлять Хануку дома, в кругу семьи из-за усиления антисемитских настроений на фоне конфликта Израиля и Палестины, рассказала жительница города еврейского происхождения Ирина.

"Накал страстей начался в апреле, когда администрация города организовала общественные слушания по теме общественных обсуждений строительства синагоги на улице Бытхи, 20 на месте бывшего здания полиции", – пояснила Ирина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, антисемитские высказывания звучали даже в письменных отзывах, которые горожане оставляли на сайте мэрии Сочи по вопросу о строительстве синагоги. Сочинка отметила, что о случаях, чтобы кто-то из авторов этих высказываний понес наказание, неизвестно. Также она рассказала, что по вопросу о строительства синагоги проходили слушания, и что во время них также звучали антисемитские высказывания.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Врач Владимир, который является членом еврейской общины, отметил, что на фоне событий в Палестине предпочитает не рассказывать о свой национальной принадлежности. "Я стараюсь не говорить с пациентами о политике и не поддерживать их беседы. Но иногда они, не зная, что я еврей, начинают говорить ужасные вещи о евреях", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинка Ольга Садовская, являющаяся председателем ТОСа и организовавшая сход граждан и сбор подписей против строительства синагоги, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что власти пообещали на этом месте сделать сквер.

Соратница Садовской, член ТОСа Мария Шарапова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что власти отказались дать разрешение на строительство синагоги. Она показала ответ департамента архитектура и строительства Сочи (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Администрацией города рассмотрено коллективное обращение жителей микрорайона Бытха от 11.05.2023 № И-4174/23 против строительства синагоги <…> Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории муниципального образования городской округ город – курорт Сочи приняла решение об отказе в предоставлении департаменту имущественных отношений администрации города Сочи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302024:2316", – сказано в ответе департамента.

В мае сочинцы выступили против строительства синагоги в микрорайоне Бытха. Земельный участок под строительство синагоги был выделен в аренду, религиозная организация "Сочинская городская еврейская община" оформила аренду в 2008 году. Однако мэрия посчитала, что у районной власти не было полномочий распоряжаться землей, которая относится к особо охраняемым курортным территориям. Но краевой арбитражный суд поддержал еврейскую общину и отказался аннулировать договор аренды.

Члены еврейской общины и жители Бытхи не нашли компромисса, поэтому большинством голосов еврейской общине было отказано в строительстве синагоги и переводе участка под религиозные нужды, отметил член комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сочи. "Когда начнется закладка парка, пока неизвестно. Все зависит от финансирования", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник мэрии добавил, что стоявшее на участке здание снесено.

Некоторые жители Бытхи отметили, что этот участок вообще не используется, а аварийное здание стояло много лет. "Хотя в слушаниях приняли участие более двух тысяч человек, это ничего не изменило. Мы не получили ни синагоги, ни парка", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Марина Светлова.

Раввин Сочи Шолом Лазар и куратор в Сочи светской еврейской краевой благотворительной общественной организации "Хэсэд Тиква (Надежда)" Марина Крюкова отказались от комментариев о том, как сочинские евреи в текущем году отпраздновали Хануку, а также об отказе властей дать разрешение на строительство синагоги.

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