Меликов призвал закрыть тему беспорядков в аэропорту Махачкалы

27 декабря 2023, 20:57

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Антисемитские акции в Дагестане были неудавшейся провокацией, заявил глава республики Сергей Меликов и призвал "отставить в сторону" тему беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", после беспорядков в аэропорту Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в попытке расколоть российское общество и пообещал неотвратимое наказание. К главе республики обратились дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов, которые призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков. 1 ноября глава республики заявил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых сотрудники полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. Эту позицию Меликова поддержал Кремль.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно 242 решениях по этим делам. К сегодняшнему дню в Верховный суд Дагестана в общей сложности поступило 143 жалобы на арест по уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале. Три человека обвинены также в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, а один - в посягательстве на жизнь силовика. Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания, рассказали адвокаты. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал прекратить обсуждение темы антисемитских акций, которые прошли в республике в конце октября.

"Наверное, пора эту тему уже отставить в сторону. Потому что и до этих событий задолго, и во время этих событий, и сегодня Дагестан является центром, который объединяет людей и различных конфессий, и различных национальностей, и различных взглядов. И, на самом деле, если какая-то отдельная провокация неполучившаяся имела место в Дагестане быть, на мой взгляд, обсуждать ее сегодня - это все равно, что пилить опилки", - привело сегодня его слова РИА "Новости".

По его словам, то, что это была неудавшаяся провокация, "для всех очевидно", говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что члены еврейских общин Кизляра и Хасавюрта после антисемитских акций в Дагестане заявили о напряженной атмосфере в республике и приостановили работу. В декабре общины в Махачкале и Дербенте отметили Хануку с участием представителей республиканских и местных властей, в еврейской общине Хасавюрта отказались от празднования.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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