Еврейские общины Северного Кавказа

31 октября 2023, 12:17

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Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий, заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии. Традиции и быт горских евреев органично вписывались в жизнь других народов Кавказа, однако к настоящему времени иудейские общины на Северном Кавказе оказались на грани исчезновения. Об истории коренного еврейского населения региона рассказывает справка "Кавказского узла".

Современность и недавнее прошлое

К 2016 году на а Северном Кавказе насчитывалось всего около десяти тысяч горских евреев, причем самая крупная из иудейских общин сформировалась в Пятигорске - там живут около семи тысяч горских евреев, прибывших из республик Северного Кавказа и Азербайджана. Дербентская община, самая древняя, тогда же насчитывала около 4000 тысяч человек. Евреи, живущие в республиках Северного Кавказа, констатировали, что местные общины угасают из-за оттока молодежи и старения ее представителей, остающихся в регионе. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин выразил опасение, что большинству еврейских общин региона в обозримом будущем грозит окончательное исчезновение .

В конце 1980-х и начале 1990-х годов общины евреев в крупных городах Северного Кавказа еще оставались достаточно активными: в Дербенте с были созданы еврейский детский сад и воскресная школа, в Нальчике с 1988 года действовали общественно-политический культурный центр "Товуши" и музыкальная школа "Шуламит" (численность городской общины горских евреев в то время составляла около 10 тысяч человек. В 1990 в Нальчике возвели новую синагогу, а с 1993 года выходила газета "Евреи Северного Кавказа". Тем не менее, в течение 1990-х годов подавляющее большинство евреев покинуло Нальчик и Грозный. В столице Чечни во время боевых действий оставались около 600 евреев, к 2000 году - только 12 , в Нальчике к настоящему времени община насчитывает не более 400 человек.

В 1970-х годах численность иудейских общин на Кавказе постепенно начала снижаться в связи с выездом многих евреев в Израиль. До репатриации и иммиграции евреев из СССР в 1970-х годах на Северном Кавказе - в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае - жила приблизительно половина всех горских евреев страны, другая половина жила в Азербайджане .

В 1940-1950-х годах евреи Грозного внесли заметный вклад в культурную жизнь города, но в 1963 году грозненская синагога была закрыта. В Дербенте в 1959 году насчитывалось 12700 евреев, к 1970 году - около 14000, в Грозном в эти же годы численность еврейской общины увеличилась с 2000 человек до 2600 .

В течение 1930-х и 1940-х годов годов советская власть сужала возможности для культурного и социального развития еврейских общин на Кавказе. Так, из 11 синагог, действовавших в Дербенте в 1926 году, к концу 1930-х годов осталась лишь одна, а евреев в 1948 г. было отменено преподавание в школах на горско-еврейском языке. В годы Второй мировой войны, когда часть Северного Кавказа была оккупирована гитлеровскими войсками, общины горских евреев избежали истребления благодаря типичному для населения региона укладу жизни и добрым отношениям со всеми земляками. Самая большая община горских евреев среди оказавшихся под властью нацистов, нальчикская, получила защиту от национального совета кабардинцев: представителям совета удалось убедить немцев, что традиции горских евреев не отличаются от образа жизни кабардинцев. Некоторых евреев кабардинцы прятали в своих селах, выдавая за членов собственных семей .

После Октябрьской революции 1917 года кавказские евреи вновь оказались поражены в правах: конфискация земельных участков вынуждала их мигрировать их сел в города, где не было возможностей для работы и торговли. В 1920-х годах некоторые из кавказских евреев смогла вернуться к традиционному ремесленному труду, другие начали работать в колхозах, а часть евреев по предложению властей переехала в 1929-1930 годах с Северного Кавказа в Крым. В 1926 году часть евреев из городов и сел Дагестана, а также из Моздока, Нальчика и Грозного переселилась по предложению властей на территорию Ставрополья, но в течение следующих десяти лет их быт на новом месте был тяжелым, хозяйства долгое время оставались убыточными. Во время немецкой оккупации в 1942 году население еврейских хуторов стало жертвами Холокоста, а выжившие жители покинули местность .

В начале XX века, вплоть до революции 1917 года, еврейские общины Северного Кавказа имели возможность активно развиваться: так в Дербенте действовали еврейские школы, в 1904 году появились Горское еврейское училище и еврейский театр, проработавший до 1919 года. В 1914 году была построена синагога "Келе-Нумаз”, в здании которой ныне расположен Музей горских евреев Дербента .

Документы, хранящиеся в госархиве Кабардино-Балкарии, что евреи Нальчика в 1906 году беспрепятственно получали заграничные паспорта для посещения Иерусалима. В Грозном в том же году была основана горско-еврейская школа с преподаванием на русском языке, действовали две синагоги и еврейская организация "Поалей Цион" .

XVIII - XIX века, Кавказская война

Одной из областей наиболее массового расселения евреев на Кавказе исторически был юг Дагестана, хотя в других его частях еврейское население также присутствовало в значительном количестве. Основным родом занятий во всех еврейских общинах на Кавказе были торговля и ремесленный труд, - в частности изготовление одежды, обуви, конской амуниции. Дербент в ХIХ веке был религиозным центром евреев всего Северного Кавказа; материальные свидетельства длительного проживания иудейских общин сохранились в окрестностях Дербента лучше всего .

В самом Дербенте евреи поселились в конце XVIII века, но основная масса еврейского населения жила в окрестных аулах вплоть до середины ХХ века - активными боевыми действиями в годы Кавказской войны эта местность затронута не была. Что касается средней и северной частей Дагестана, то там ситуация к середине XIX века сильно изменилась: в годы Кавказской войны, когда имперской колониальной политике противостоял имамат, еврейское население столкнулось с возрошей религиозной нетерпимостью и вынужденно мигрировало под защиту русских гарнизонов. В результате в русских крепостях - Темир-Хан-Шура (Буйнакск), Порт-Петровск (Махачкала), Хасавюрт, Грозный, Моздок, Нальчик - на Кавказе возникла заметная концентрация иудейских общин .

В Чечне еще до прихода русских существовало еврейское поселение Джухур-Юрт или “еврейская слободка”. Впоследствии на этом месте появилась крепость Грозная, - таким образом, часть евреев жила в крепости с самого ее основания. В Нальчике также сформировалась большая еврейская община: в 1867 году в поселке близ крепости жили 74 еврейские семьи, к концу XIX века в городе действовали две синагоги. В Западной части Северного Кавказа к началу XIX века значительное количество евреев жило среди адыгов, - в частности, в станице Усть-Джегутинской .

В ходе Кавказской войны мусульмане требовали от евреев принять ислам и активно включиться в борьбу с русскими, при этом отряды Кази-Муллы и Шамиля совершали набеги на еврейские поселения и погромы .

Так, во время завоевания русскими войсками кумыкской плоскости евреи попросились под покровительство России, чем “навлекли на себя негодование и презрение кумыкских жителей. В 1822 году евреи попросили у генерала Ермолову разрешения переселиться из кумыкского в чеченский округ, на что тот не согласился.

В Андреевской деревне (ныне - селение Эндирей в Хасавюртовском районе - прим. “Кавказского узла”) евреи оставались до 1831 года, когда семитысячный отряд Кази-Муллы напал на поселение: несколько евреев было убито и взято в плен, а их имущество и лавки были разграблены. После этого погрома евреи со своими семействами и хозяйством перешли в крепость Внезапную за рекой Акташ и вместе с русским гарнизоном перенесли тяжелую 14-дневную осаду. Впоследствии евреи из Андреевской деревни расселились на кумыкской плоскости в Хасавюрте, Аксае (Таш-Кичу) и Костеке; в чеченском округе – сначала в Староюрте (ныне Толстов-Юрт), а потом, после нападения на их поселение, – в Грозном; в кабардинском округе – в Нальчике. Отряды Шамиля предпринимали нападения на еврейские поселения, грабя их, жителей при этом убивали или брали в плен, иногда возвращая родственникам за выкуп .

Правовое положение евреев Кавказа после войны

По завершении Кавказской войны положение евреев в регионе улучшилось: в награду за проявленную храбрость их освободили от уплаты податей на 20 лет и получили равные с другими народами Кавказа права, в том числе право свободного передвижения по всей Российской Империи .

До прихода русских на Кавказ у евреев не было фамилий - русские чиновники присвоили им фамилии во второй половине XIX века, после присоединения Кавказа к Российской империи. Тогда же русская военная администрация ввела само наименование "горские евреи", рассматривая местных иудеев как один из многочисленных горских народов Кавказа .

В силу этого определения на евреев Кавказа, - в отличие от евреев остальной России, которые были серьезно поражены в правах и расселялись в так называемой “черте оседлости”, - были распространены сравнительно более либеральные законы о горских народах. Впоследствии термин “горские евреи” стал этнонимом, его приняли и сами кавказские евреи .

В то же время некоторые ограничения, которые накладывались на всех евреев Российской империи, были распространены и на горских евреев. Так, им было запрещено строить новые синагоги и открывать религиозные училища .

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Далекие времена

Единого представления о том, как произошло первоначальное формирование иудейской общины на Кавказе, у историков нет. Одна из основных версий исследователей, в частности А.Новосельцева, заключается в том, что таты и горские евреи, владевшие землями Южного Дагестана и Северного Азербайджана, приняли иудаизм в конце VIII века .

Другие историки считают, что иудейскую религию приняли еще предки татов и горских евреев, которые ранее были зороастрийцами и издавна жили на территории Азербайджана. Наряду с этим в научной среде есть мнение, что иудазм пришел на Кавказ вместе с потомками иудеев, которые в VI веке до н.э. были уведены в плен или рабство персидским царем Киром из рода Ахеменидов после завоевания Вавилонии и Иудеи .

Еще одна версия относится к началу III века н.э., когда династия Сасанидов выселила из Ирана иудаистские племена с целью колонизации соседних областей Кавказа в Азербайджан и Южный Дагестан. Исследователи указывают также на несколько насильственных выселений иудеев в 70-е и 130-е годы н.э. римлянами из Ирана .

В конце ХII века иудаизм сохранился среди большой общины горских евреев и татов в прикаспийских городах. В позднем средневековье множество иудеев проживало также в горных аулах и селах с лезгинами, табасаранцами, азербайджанцами, даргинцами, кумыками и аварцами. Крупные и состоятельные общины приглашали на Кавказ из Ирана раввинов, чья деятельность сохранила причастность горских евреев к раббанитской традиции .