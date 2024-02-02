Имам Шамиль

02 февраля 2024, 12:14

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Лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. Днем памяти имама Шамиля считается 4 февраля.

Детство и юность Шамиля

Родился в аварском селении Гимры (Генуб) Койсубулинского общества примерно в 1797 году (по другим сведениям примерно в 1799 году). Отец - аварский уздень (представитель благородного сословия) Денгау Мохаммед, мать – из боковой ветви казикумухского правящего рода. При рождении получил имя Али. Чтобы избежать несчастливой судьбы, дед дал болезненному ребенку другое имя - Самуил, которое на Кавказе звучит как "Шамиль". И Шамиль вырос крепким и здоровым юношей. Позднее сам Шамиль говорил, что в этом следовал пророку Мохаммеду, который дважды менял свое имя.

С детских лет Шамиль дружил с первым имамом Гази-Мохаммедом ибн Исмаилом аль-Джимрави аль-Дагестани (часто встречается русское написание его имени – Кази-мулла, Гази Мухаммед, Гази Магомед), эта дружба сохранилась до самой смерти Гази Мухаммеда. Шамиль учился у Саида аль-Харакани, потом у шейха аль-Саида Джамала аль-Дина, который ввел его в накшбандийское братство, а шейх Мохаммед аль-Яраги посвятил его в халифы.

В 1828 или 1829 году Гази Мухаммед был избран первым имамом и объявил газзават (священную войну) против России. Шамиль присоединился к нему и принимал участие в боях с русскими войсками.

В 1832 году Гази Мухаммед и Шамиль были осаждены русскими войсками под началом барона Розена в родном ауле Гимры. Гази Мухаммед погиб, а Шамиль, хотя и сильно израненный, сумел пробиться и спастись.

Вторым имамом после Гази Мухаммеда стал Гамзат-бека ибн Али Искандер-бека аль-Гуцали (Гамзат-бек).

Шамиль оставался активным помощником, собирая войска, добывая материальные средства и командуя экспедициями против русских и врагов имама .

Шамиль во главе Имамата Чечни и Дагестана

В 1834 году, после гибели Гамзат-бека, Шамиль стал имамом. Шамиль обладал военным талантом, большими организаторскими способностями, выдержкой, настойчивостью, умением выбирать время для удара и помощников для исполнения своих предначертаний. Отличаясь твердой и непреклонной волей, он умел воодушевлять горцев, умел возбуждать их к самопожертвованию и к повиновению его власти .

В 1834 году русский генерал Клюге фон Клюгенау захватил резиденцию Шамиля - аул Гоцатль. Шамиль отступил в Северный Дагестан, где укрепив свою власть среди горцев, возобновил борьбу.

В 1837 году, потерпев очередное поражение, Шамиль заключил перемирие и выдал заложников, но через год снова поднял восстание и добился больших успехов, несмотря на превосходство сил противника. В это время начались народные волнения в Южном Дагестане и Азербайджане, что сыграло на руку Шамилю.

За несколько лет Шамиль подчинил себе значительную часть Северо-Восточного Кавказа. Используя тактику партизанской войны, он тревожил гарнизоны русских крепостей левого фланга и центра Кавказской линии. К 1835 году он усилился настолько, что осадил в Хунзахе правителя Аварии Аслан-хана Казикумухского.

Экспедиция, посланная против Шамиля в 1839 году под руководством генерала П.Х. Граббе, осадила его в крепости на горе Ахульго. В ходе ожесточенного штурма 21 августа 1839 года с младенцем на руках погибла жена Шамиля Джавгарат. Убит был его дядя Бартыхан, а сестра имама Патимат бросилась в пропасть. Имам Шамиль с небольшим отрядом мюридов пробился сквозь ряды осаждающих и скрылся в горах Аварии.

В 1840 году Шамиль возобновил военные действия в Чечне, где к тому времени вспыхнуло восстание, вызванное стремлением русских разоружить чеченцев. К концу года Шамиль контролировал всю Чечню.

Весной 1842 года генерал Головин отправился из Ичкерии в поход против резиденции Шамиля, находившейся в даргинском селении Дарго, но был разбит горцами и с большими потерями отступил. Головина на посту командующего Отдельным Кавказским корпусом сменил генерал-адъютант А.И. Нейдгарт.



Апогей власти третьего имама приходится на 1843-1847 годы. Ведя освободительную борьбу под зеленым знаменем Пророка за построение государства, основанного на предписаниях Всевышнего, Шамилю удалось объединить почти всех горцев Дагестана и Чечни.

Реформы имама Шамиля

Делом всей жизни Шамиля стало создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата.

В 1842 году из приближенных Шамиля был создан совет (диван) для решения политических, административных, религиозных и судебных обязанностей. В субботу и воскресенье Шамиль лично принимал жалобщиков.

В 1842-1847 годах был принят свод правовых положений Шамиля под общим названием "Низам" (Порядок).

Сборник состоял из постановлений и правил, соответствующих требованиям шариата и дополнявших его положения с учетом тех или иных конкретных обстоятельств. В низамах рассматривались вопросы женитьбы и наследства, торговли и мены, денежные штрафы за драки и поножовщину, положения об общественной казне и содержании административных лиц и т.п. Введен запрет на народные увеселения. Запрещен был обычай кровной мести (канлы) и умыкания невест и даже выкуп за неё.

Правовая реформа (низам) Шамиля, как и другие мероприятия, проводившиеся в имамате в условиях бесконечных войн, не могла быть последовательной и окончательной. Положения мусульманского права сочетаются в ней с некоторыми нормами традиционных законов горцев - адата. В наибствах по законам низама судили с учетом местного обычного права.

Важным последствием 25-летнего правления Шамиля стало также распространение в Чечне и Дагестане суфийских тарикатов, которые до сих пор оказывают большое влияние на повседневную жизнь этих народов.

Шамиль оставил в неприкосновенности основу горского общества - традиционную общину. Именно сельская община (джамаат) стала социальной опорой государства Шамиля.

Под руководством Шамиля в имамате сложился эффективный административный аппарат, состоящий из наибов и мюридов. В обязанности наибов входило управление наибством, сбор налогов, набор рекрутов, наблюдение за исполнением законов шариата. При наибах находились муфтии, которые руководили деятельностью судей (кадиев), толковали мусульманские законы и решали спорные дела. Первоначально каждый наиб имел право назначать и смещать муфтиев и кадиев, а также судить и казнить жителей наибства. Приговор о смертной казни обязательно утверждал сам имам. Наибские мюриды, в отличие от мюридов тарикатских, были помощниками наибов (своего рода "наибской гвардией"). За свою службу мюрид получал все необходимое для жизни и войны.

Реформы Шамиля, направленные на смену власти ханов и беков на имамо-наибскую, встречали решительный отпор, потому что шли вразрез с традиционным укладом жизни горцев. Стремление Шамиля заменить суд по адату шариатским судом потерпело полный крах. После пленения третьего имама "все население Дагестана немедленно восстановило у себя разбор дел по адату, и от шамилевского шариата осталось только одно воспоминание..." (генерал А.В. Комаров) .

Новый порядок насаждался жесткими, а зачастую и просто жестокими методами. Так, в 1844 году по причине убийства своего ставленника, Шамиль поголовно уничтожил всех жителей восставшего аула Цонтери .

Во внешней политике Шамиль ориентировался на турецкого султана и с недоверием относился к западным странам, предпочитая не иметь дела с гяурами-неверными. По своей инициативе имам не устанавливал связей с христианскими политиками. В дипломатической переписке Шамиль признавал первенство духовной власти за османским султаном, который также носил титул халифа и претендовал на преемственность с правителями Арабского халифата.

Благодаря реформам Шамилю удавалось почти четверть века сопротивляться военной машине Российской империи . После пленения Шамиля начатые им преобразования продолжали проводить в жизнь его наибы, перешедшие на русскую службу. Уничтожение горской знати и унификация судебно-административного управления Нагорного Дагестана и Чечни, осуществленные Шамилем, помогли утверждению российского владычества на Северо-Восточном Кавказе.

Крымская война и падение Имамата

В 1840-х годах Шамиль одержал ряд крупных побед над русскими войсками.

К середине 1850-х годов Шамиль стал суверенным правителем. Ему принадлежала верховная светская и религиозная власть. Он официально принял титул халифа (амир ал-муминин, в переводе с арабского - предводитель правоверных), что должно было придать его власти легитимность в глазах мусульман Кавказа и Ближнего Востока. Тем самым Шамиль прямо связывал себя с преемниками Мухаммеда, четырьмя "праведными халифами", при которых в мусульманском мире VII веке и появился этот титул.

Однако в 1850-х годах движение Шамиля пошло на спад.

Накануне Крымской войны 1853–1856 годов Шамиль в расчете на помощь Великобритании и Турции активизировал свои действия, но потерпел неудачу. Наладить взаимодействие с турецкими войсками, оперировавшими на Кавказе, не удалось, а действия Англии и Франции ограничивались поставками вооружения и военных материалов.

Заключение Парижского мирного договора 1856 года позволило России сосредоточить против Шамиля значительные силы: Кавказский корпус был преобразован в армию (до 200 тысяч человек). Новые главнокомандующие – генерал Николай Муравьев (1854–1856) и генерал Александр Барятинский (1856-1860) продолжали сжимать кольцо блокады вокруг Имамата.

В 1858 году против Шамиля восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой Шамиля.

В апреле 1859 года пала резиденция Шамиля – аул Ведено. К середине июня были подавлены последние очаги сопротивления на территории Чечни. Шамиль бежал в дагестанский аул Гуниб.

25 августа 1859 года Шамиль вместе с 400 сподвижниками был осажден в Гунибе и 26 августа (по новому стилю – 7 сентября) сдался в плен на почетных для него условиях.

Последние годы Шамиля

10 октября 1859 года Шамиль прибыл в ссылку в Калугу, с ним приехали 22 человека из числа близких родственников и преданных нукеров и слуг. Прибывшие сначала разместились в лучшей калужской гостинице француза Кулона, позже проживали в доме местного помещика Сухотина, который сдавал 13 комнат и сад во дворе внаем за 900 рублей в год. На ежегодное содержание Шамиля Александр II выделил из царской казны 30 тысяч рублей. 26 августа 1866 года Шамиль вместе со своими сыновьями Кази-Магомедом и Шафи-Магомедом в зале калужского Дворянского собрания принял присягу на верность российскому царю.

В 1866 году Шамилю было разрешено переехать жить в Киев.

В 1870 году император Александр II позволил Шамилю выехать в Мекку для паломничества. После совершения хаджа Шамиль посетил Медину, где и скончался 4 февраля (16 февраля по новому стилю) 1871 года . Похоронен в Медине (Саудовская Аравия) на кладбище Аль-Бакия.

Семья

Первая жена, Патимат, родившая Шамилю трех сыновей и двух дочерей, и вторая жена, Ждаварат, родившая ему сына, умерли во время войны . Также Шамиль был женат на армянке Анне Ивановне Улухановой, которую после принятия ею магометанства стали звать Шуаннат, она была любимой женой имама. Его последнюю жену звали Заидад.

Один из трех сыновей имама, Гази Магомед, стал турецким генералом и во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов командовал кавказским добровольческим отрядом. Внук Шамиля от его младшего сына Камила по имени Саид-Шамиль воевал с русскими в Дагестане в 1920-х годах. Третий сын Магомед-Шафи стал русским генералом.

Шейх Мансур и Кунта-хаджи Кишиев

Имам Шамиль считал шейха Мансура своим предшественником и учителем, называл его примером для подражания.

Шейх Мансур, или Ушурма (1760-1794) - руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785—1791 годов. Кунта-хаджи Кишиев (1829-1867) - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Кунта-хаджи Кишиева нередко называют «чеченским Ганди», поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление.

В 1848-1849 годах 19-летний чеченский мистик Кунта Кишиев получил позволение у имама Шамиля совершить в хадж в Мекку. Вернувшись в Чечню, Кишиев начал проповедовать идеи, глубоко отличные от того понимания ислама, которое распространялось Шамилем. Имам, несколько раз приглашавший Кишиева в Ведено для бесед, не воспринял идеи молодого суфия и подверг его гонениям. А в 1858 году, чтобы избавиться от вредного влияния столь популярного в среде горцев проповедника, Шамиль отправил его во второе паломничество в Мекку.

Образ Шамиля в литературе, публицистике и пропаганде

Французский беллетрист Александр Дюма-отец, путешествовавший по Кавказу в 1858 году, на страницах издаваемого им журнала "Монте-Кристо" сравнивал Шамиля с прикованным к горе Кавказа Прометеем, который "борется против русских царей".

Во французской и английской публицистике XIX века ему придали образ "благородного дикаря", не пожелавшего променять свободу родных гор на золотые оковы самодержавной России.

Примерно такой же оценки Шамиля придерживались в своих корреспонденциях Маркс и Энгельс, публиковавшие во время Крымской войны (1856-1857) в американской газете New York Herald Tribune свои отчёты о Кавказе и восточном вопросе.

Имя героя национально-освободительной борьбы использовали в своих политических играх любые противоборствующие стороны. Во время Великой Отечественной войны на деньги, добровольно собранные жителями Дагестанской АССР, была сформирована советская танковая колонна "Шамиль". В директиве вермахта от 11 июля 1942 года говорилось, что целью парашютно-десантной операции в районе Майкопа под кодовым названием "Шамиль" (Schamil) является захват нефтяных промыслов на Северном Кавказе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью чеченскому агентству, вышедшем 7 августа 2019 года, заявил, что правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое. Кадыров также заявил, что после гибели чеченцев имам Шамиль сдался властям Российской империи ради собственной выгоды. Его слова поддержал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его мнению, высказывание главы республики основано на исторических фактах. Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова об имаме Шамиле, а жители республики осудили высказывания Кадырова.

Вокруг вокруг фигуры самого Шамиля как ключевой, но противоречивой и двойственной, историки продолжают споры. При этом образ Шамиля уже больше 150 лет используется для конъюнктуры и пиара, считают опрошенные “Кавказским узлом” историки. Поэтому серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали они.

В августе 2023 года историк, кавказовед, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне, Хаджи-Мурад Доного представил в Хасавюрте свою новую книгу "Шамиль". Книга рассказывает об имаме Шамиле от рождения до самой смерти. “Все данные со ссылками, что очень важно с учетом рассвета мифологии на эту тему в Дагестане", - пояснил автор.

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