Более 650 человек посетили презентацию книги об имаме Шамиле в Хасавюрте

26 августа 2023, 01:56

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Дагестанский историк Хаджи-Мурад Доного провел в Хасавюрте презентацию книги про имама Шамиля. По данным организаторов, ее посетили более 650 человек, в том числе делегации из разных населенных пунктов Дагестана и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал Доного. Он предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу. 20 января силовики вернули Доного технику и принесли извинения.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Презентация книги «Шамиль» дагестанского историка Хаджи-Мурада Доного прошла в городе Хасавюрт 25 августа. На мероприятие приехали делегации из других городов и сел Дагестана, а также делегация из соседней Чечни, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на презентации.

Книга рассказывает об имаме Шамиле и включает сведения от рождения до самой смерти, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор Хаджи-Мурад Доного.

По его словам, предназначена книга для широкого круга читателей - как тех, кто не знаком с событиями и персоналиями Кавказской войны, так и тех, кто неплохо разбирается в теме. «Эта книга и для любителей, и для профессионалов. Все данные со ссылками, что очень важно с учетом рассвета мифологии на эту тему в Дагестане», - пояснил автор, добавив, что любой читатель, сомневающийся в достоверности сведений, благодаря имеющейся ссылке может проверить информацию.

Как рассказал Доного, книга вышла необычным для Дагестана высоким тиражом в 10 тысяч экземпляров. Книга уже находится в продаже не только в магазинах, но и на различных маркетплейсах. «Издатель считает, что ее надо переиздать таким же тиражом в 10 тысяч экземпляров, что спрос есть даже далеко за пределами Дагестана и Кавказа», - рассказал историк.

Вся деятельность, отметил историк, которая велась в течении тридцати лет, отражена и сосредоточена в этой книге, а подготовка к изданию данной книги велась в течении одного года, рассказал он. «Сама книга была составлена и подготовлена к изданию в течение года на основе базы тридцатилетней исследовательской работы, во время которой были изданы другие книги на тему Кавказской войны», - рассказал Доного.

Выбор Хасавюрта для презентации продиктован тем, что здесь издательский дом Badr Book, который издал книгу.

По словам Хаджи-Мурада Доного, основную массу посетителей составляла молодежь. Сама презентация длилась два с половиной часа. «Была научная делегация из Чечни. Также была делегация из селения Гимры – родины Шамиля», - рассказал автор книги. Он поблагодарил всех, кто присутствовал на презентации и выразил особую благодарность издательскому дому.

Доного рассказал, что почти все книги, изъятые в ходе обыска в 2022 году, ему вернули, за исключением некоторых книг. Это были книги, купленные им в разное время в магазинах Москвы и Махачкалы. Историк предполагает, что силовики просто забыли вернуть ему эти книги.

Сотрудник издательства Badr-Book, присутствовавший на мероприятии, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что презентацию книги посетили более 650 человек, при этом организаторы ожидали не более 250 человек. «Не ожидали, но были рады, что презентация вызвала такой интерес. И самим было приятно, что основная часть это была молодежь», - рассказал он.

Представитель издательства подтвердил, что книга издана тиражом 10 тысяч экземпляров, кроме того, планируется переиздание аналогичным тиражом, так как спрос на нее очень велик. Помимо магазинов на территории республики, книга также будет размещена на различных маркетплейсах и будет доступна для заказа из любой точки мира.

«Фактически она продается не только в Дагестане, а уже по всему миру», - отметил сотрудник издательств, добавив, что заказы поступают не только из разных городов России, но и из стран Европы, Турции и других стран. При этом он добавил, что, так как книга вышла на русском языке, ее заказывают главным образом представители кавказских диаспор.

Однако, добавил представитель издательства, планируется перевод книги на арабский, английский и турецкий языки. У аудитории, владеющей арабским или турецким, книга найдет много читателей, так как люди, объединенные одной верой, интересуются жизнью имама Шамиля как мусульманского лидера. «Очень большой интерес есть у арабов и у турков. Сам Северный Кавказ турки знают как родину имама Шамиля», - рассказал представитель издательства.

Посетители презентации рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как прошло мероприятие.

Магомед приехал на презентацию из Махачкалы по приглашению организаторов. Он подтвердил, что на мероприятие приехали делегации, в том числе из Гимры - родины Шамиля - и Чечни. Магомед сообщил, что вопросы автору задавали многие люди, ответы на их вопросы заняли примерно полтора часа.

Житель Хасавюрта Саид рассказал, что узнал о презентации из интернета. Он также отметил высокую активность аудитории. По его словам, после презентации образовалась длинная очередь из желающих подписать книгу и сфотографироваться с автором.

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