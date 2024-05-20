20 мая 2024, 15:14

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"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века.

Понятие "Кавказская война", ее исторические трактовки

Понятие "Кавказская война" введено дореволюционным историком Ростиславом Андреевичем Фадеевым в книге "Шестьдесят лет Кавказской войны", вышедшей в 1860 году.

Дореволюционные и советские историки вплоть до 1940-х годов предпочитали термин "Кавказские войны империи"

"Кавказская война" стала расхожим термином только в советское время.

Исторические трактовки Кавказской войны

В огромной многоязычной историографии Кавказской войны выделяются три основные направления, которые отражают позиции трех основных политических соперников: Российской империи, великих держав Запада и сторонников мусульманского сопротивления. Эти научные теории определяют трактовки войны в исторической науке .

Российская имперская традиция

Российская имперская традиция представлена в работах дореволюционных российских и некоторых современных историков. Свое начало берет с дореволюционного (1917) курса лекций генерала Дмитрия Ильича Романовского. К сторонникам этого направления относятся автор известного учебника Николай Рязановский "История России" и авторы англоязычной "Современной энциклопедии по русской и советской истории" (под ред. Дж.Л.Висжинского). К этой же традиции можно отнести и упомянутую выше работу Ростислава Фадеева.

В этих работах речь часто идет об "умиротворении Кавказа", о российской "колонизации" в смысле освоения территорий, делается акцент на "хищничество" горцев, религиозно-воинствующий характер их движения, подчеркивается цивилизующая и примиряющая роль России, даже с учетом ошибок и "перегибов".

В конце 1930-х – 1940-е годы возобладала другая точка зрения. Имам Шамиль и его сторонники объявлялись ставленниками эксплуататоров и агентами зарубежных разведок. Длительное сопротивление Шамиля, в соответствии с этой версией, якобы было обусловлено помощью Турции и Британии. С конца 1950-х – первой половины 1980-х акцент делался на добровольное вхождение всех без исключения народов и окраин в Российское государство, дружбе народов и солидарности трудящихся во все исторические эпохи.

В 1994 году вышла книга Марка Блиева и Владимира Дегоева "Кавказская война", в которой имперская научная традиция сочетается с ориенталистским подходом. Подавляющее большинство северокавказских и российских историков и этнографов отрицательно отнеслось к высказанной в книге гипотезе о так называемой "набеговой системе" - особой роли набегов в горском обществе, вызванных сложным комплексом экономических, политических, социальных и демографических факторов .

Западная традиция

В её основе лежит предпосылка изначально присущего России стремления к расширению и "порабощению" присоединенных территорий. В Британии XIX века (опасающейся за приближение России к "жемчужине британской короны" Индии) и США века XX (беспокоящихся от приближения СССР/России к Персидскому заливу и нефтяным районам Ближнего Востока) горцы считались "естественным барьером" на пути Российской империи на юг. Ключевая терминология этих работ - "русская колониальная экспансия" и противостоящий им "северокавказский щит", или "барьер". Классический труд - вышедшая в начале прошлого века работа Джона Бэдли "Завоевание Россией Кавказа". В настоящее время сторонники этой традиции группируются в "Обществе исследований Центральной Азии" и издаваемом им в Лондоне журнале "Central Asian Survey".

Антиимпериалистическая традиция

Ранняя советская историография 1920-х – первой половины 1930-х гг. (школа Михаила Покровского) рассматривала Шамиля и других руководителей сопротивления горцев как лидеров национально-освободительного движения и выразителей интересов широких трудящихся и эксплуатируемых масс. Набеги горцев на соседей оправдывались географическим фактором, нехваткой ресурсов в условиях чуть ли не нищенского городского быта, а разбои абреков (19-20 вв.) – борьбой за освобождение от колониального гнета царизма .

В годы "холодной войны" из среды советологов, творчески переработавших идеи ранней советской историографии, вышел Лесли Бланч со своей популярной работой "Сабли рая" (1960), переведенной на русский язык в 1991 году. Более академический труд – исследование Роберта Баумана "Необычные русские и советские войны на Кавказе, в Средней Азии и Афганистане" - говорит об "интервенции" русских на Кавказе и о "войне против горцев" в целом. В последнее время появился русский перевод работы израильского историка Моше Гаммера "Мусульманское сопротивление царизму. Шамиль и покорение Чечни и Дагестана". Особенность всех этих работ – отсутствие в них российских архивных источников.

Периодизация

Различные авторы предлагают различные варианты периодизации Кавказской войны. В частности, могут быть выделены пять периодов :

Предпосылки Кавказской войны

В начале XIX века в состав Российской империи вошло Картли-Кахетинское царство (1801—1810 гг.), а также Закавказские ханства — Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Талышинское (1805—1813 гг.).

Бухарестский мирный договор (1812), завершивший Русско-турецкую войну 1806 — 1812 годов, признал сферой влияния России Западную Грузию и российский протекторат над Абхазией. В тот же год был официально подтвержден переход в российское подданство ингушских обществ, закрепленный Владикавказским актом.

По Гюлистанскому мирному договору 1813 года, завершившему Русско-персидскую войну, Иран отказывался в пользу России от суверенитета над Дагестаном, Картли-Кахетией, Карабахским, Ширванским, Бакинским и Дербентским ханствами.

Юго-западная часть Северного Кавказа оставалась в сфере влияния Османской империи. Вне российского контроля оставались труднодоступные горные районы Дагестана и Чечни, горные долины Закубанской Черкесии.

Так как власть Персии и Турции в этих регионах была ограниченной, сам по себе факт признания этих регионов сферой влияния России совсем не означал автоматического подчинения ей местного населения.

Между вновь приобретенными землями и Россией лежали земли де-факто независимых горских народов, преимущественно исповедующих ислам. Экономика этих регионов до известной степени зависела от набегов на соседние регионы, которые именно по этой причине и не могли быть прекращены, несмотря на достигнутые с российскими властями договоренности.

Русское правительство, спешившее поскорее навести порядок на Северном Кавказе и посчитавшее излишним глубоко вникать в местные тонкости, решило попросту разрубить мечом гордиевы узлы горской политики. Можно сказать, что в основе войны, помимо известных причин, лежал межцивилизационный конфликт, который в более развитом Закавказье был выражен гораздо слабее и поэтому не привел к столь тяжелым последствиям.

Таким образом, с точки зрения российских властей на Кавказе в начале XIX века существовали две основных задачи:

Необходимость присоединения Северного Кавказа к России для территориального объединения с Закавказьем.

Стремление прекратить постоянные набеги горских народов на территории Закавказья и русские поселения на Северном Кавказе.

Именно они и стали основными причинами Кавказской войны .

Краткая характеристика театра военных действий

Основные очаги войны были сосредоточены в труднодоступных горных и предгорных районах на Северо-Восточном и Северо-Западном Кавказе. Регион, где шла война, может быть разделен на два основных театра военных действий.

Во-первых, это Северо-Восточный Кавказ, в основном включающий в себя территорию современных Чечни и Дагестана. Основным противником России здесь выступал Имамат, а также различные чеченские и дагестанские государственные и племенные образования. В ходе военных действий горцам удалось создать мощную централизованную государственную организацию и достичь заметного прогресса в вооружении — в частности, войска имама Шамиля не только использовали артиллерию, но и организовали производство артиллерийских орудий .

Во-вторых, это Северо-Западный Кавказ, к которому относятся в первую очередь территории, расположенные южнее реки Кубань и входившие в состав исторической Черкесии. Эти территории населял многочисленный народ адыгов (черкесов), разделенный на значительное количество субэтносов. Уровень централизации военных усилий на протяжении всей войны здесь оставался крайне низким, каждое племя воевало или мирилось с русскими самостоятельно, лишь изредка образовывая непрочные союзы с другими племенами. Нередки в ходе войны были столкновения между самими черкесскими племенами. Экономически Черкесия была развита слабо, практически все изделия из железа и вооружение закупалось на внешних рынках, основным и наиболее ценным продуктом экспорта были захваченные в ходе набегов рабы, продаваемые в Турцию. Уровень организации вооруженных сил соответствовал приблизительно европейскому феодализму, главной силой армии являлась тяжеловооруженная конница, состоящая из представителей племенной знати .

Периодически вооружённые столкновения между горцами и русскими войсками происходили на территории Закавказья, Кабарды и Карачая.

Обстановка на Кавказе в 1816 году

В начале XIX века действия российских войск на Кавказе имели характер случайных экспедиций, не связанных общей идеей и определенным планом. Часто завоеванные области и приведенные к присяге народности тотчас же отпадали и вновь становились врагами, как только российские войска покидали страну. Это было связано, в первую очередь, с тем, что практически все организационные, управленческие и военные ресурсы были отвлечены на ведение войны против наполеоновской Франции, а затем на организацию послевоенной Европы. К 1816 году ситуация в Европе стабилизировалась, а возвращение оккупационных войск из Франции и европейских государств дало правительству необходимую военную силу для начала полномасштабной кампании на Кавказе.

Положение на Кавказской линии было следующим: правому флангу линии противостояли закубанские черкесы, центру — кабардинские черкесы, а против левого фланга за рекой Сунжей жили чеченцы, пользовавшиеся высокой репутацией и авторитетом среди горских племен. При этом черкесы были ослаблены внутренними раздорами, а в Кабарде свирепствовала эпидемия чумы. Основная угроза исходила в первую очередь от чеченцев .

Политика генерала Ермолова и восстание в Чечне (1817 — 1827 гг.)

В мае 1816 года император Александр I назначил командующим Отдельным Грузинским (впоследствии Кавказским) корпусом генерала Алексея Ермолова.

Ермолов считал, что установить прочный мир с жителями Кавказа невозможно ввиду их исторически сложившейся психологии, племенной раздробленности и установившегося отношения с русскими. Он разработал последовательный и систематический план наступательных действий, который предусматривал на первом этапе создание базы и организацию плацдармов и только потом начало поэтапных, но решительных наступательных операций.

Сам Ермолов так характеризовал ситуацию на Кавказе: "Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать её, или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так поведём же осаду!" .

Операции на Северо-Восточном Кавказе

На первом этапе Ермолов перенес левый фланг Кавказской линии с Терека на Сунжу, чтобы приблизиться к Чечне и Дагестану. В 1818 году была усилена Нижне-Сунженская линия, укреплен редут Назрановский (современная Назрань) в Ингушетии и построена крепость Грозная (современный Грозный) в Чечне. Укрепив тылы и создав прочную оперативную базу, русские войска приступили к продвижению вглубь предгорий Большого Кавказского хребта.

Стратегия Ермолова состояла в планомерном продвижении вглубь Чечни и Горного Дагестана путём окружения горных районов сплошным кольцом укреплений, прорубки просек в труднопроходимых лесах, прокладки дорог и уничтожения непокорных аулов. Освобожденные от местного населения территории заселялись казаками и русскими и дружественными русским поселенцами, которые образовывали "прослойки" между враждебными России племенами. На сопротивление и набеги горцев Ермолов отвечал репрессиями и карательными экспедициями .

В Северном Дагестане в 1819 году была заложена крепость Внезапная (близ современного села Эндирей Хасавюртовского района), а в 1821 году – крепость Бурная (близ села Тарки). В 1819 — 1821 годах были переданы вассалам России или аннексированы владения ряда дагестанских князей.

В 1822 году были распущены действовавшие в Кабарде с 1806 года шариатские суды (мехкеме). Вместо них в Нальчике учреждался Временный суд по гражданским делам под полным контролем российских чиновников. Вместе с Кабардой под власть России попали зависимые от кабардинских князей балкарцы и карачаевцы. В междуречье Сулака и Терека были завоеваны земли кумыков.

Чтобы разрушить враждебные России традиционные военно-политические связи между мусульманами Северного Кавказа, по приказу Ермолова у подножия гор на реках Малке, Баксанке, Чегеме, Нальчике и Тереке строились русские крепости, образовавшие Кабардинскую линию. В результате население Кабарды оказалось заперто на небольшой территории и отрезано от Закубанья, Чечни и горных ущелий.

Политика Ермолова состояла в том, чтобы жестоко карать не только "разбойников", но и тех, кто не ведет с ними борьбу . Жестокость Ермолова в отношении непокорных горцев запомнились надолго. Еще в 40-е годы аварские и чеченские жители могли заявить русским генералам: "Вы всегда разоряли имущество наше, жгли деревни и перехватывали людей наших!"

В 1825 - 1826 годах жестокие и кровавые действия генерала Ермолова вызвали общее восстание горцев Чечни под руководством Бей-Булата Таймиева (Таймазова) и Абдул-Кадыра. Восставших поддержали некоторые дагестанские муллы из числа сторонников шариатского движения. Они призывали горцев подняться на джихад. Но Бей-Булат потерпел поражение от регулярной армии, восстание было подавлено в 1826 году .

В 1827 году генерал Алексей Ермолов был отозван Николаем I и отправлен в отставку в связи с подозрением в связях с декабристами.

Операции на Северо-Западном Кавказе

В 1817 - 1827 годах активных боевых действий на Северо-Западном Кавказе не велось, хотя многочисленные набеги отрядов черкесов и карательные экспедиции русских войск имели место. Главной целью российского командования в этом регионе была изоляция местного населения от враждебного России мусульманского окружения в Османской империи.

Кавказская линия по Кубани и Тереку была сдвинута вглубь адыгской территории и к началу 1830-х годов выходит к реке Лабе . Адыги оказывали сопротивление, пользуясь помощью турок. В октябре 1821 года черкесы вторглись в земли Черноморского войска, но были отброшены.

В 1823 - 1824 годах против черкесов был проведён ряд карательных экспедиций.

В 1824 году было подавлено восстание абхазов, вынужденных признать власть князя Михаила Шервашидзе.

Во второй половине 1820-х годов прибрежья Кубани вновь стали подвергаться набегам отрядов шапсугов и абадзехов.

Формирование Имамата Нагорного Дагестана и Чечни (1828 — 1840 г.)

Операции на Северо-Восточном Кавказе

В 1820-е годы в Дагестане возникло движение мюридизм (мюрид — в суфизме: ученик, первая ступень посвящения и духовного самосовершенствования. Может обозначать суфия вообще и даже просто рядового мусульманина ). Его главные проповедники – Мулла-Магомет, затем Кази-Мулла – пропагандировали в Дагестане и Чечне священную войну против неверных, в первую очередь русских. Подъем и рост этого движения во многом был вызван жестокими действиями Алексея Ермолова, являясь реакцией на суровые и зачастую неизбирательные репрессии русских властей.

В марте 1827 г. главнокомандующим Кавказским корпусом был назначен генерал-адъютант Иван Паскевич (1827-1831). Общая российская стратегия на Кавказе была пересмотрена, русское командование отказалось от планомерного продвижения с закреплением занятых территорий и вернулся в основном к тактике отдельных карательных экспедиций.

На первых порах это было обусловлено войнами с Ираном (1826-1828) и с Турцией (1828-1829). Эти войны имели значительные последствия для Российской империи, утвердив и расширив русское присутствие на Северном Кавказе и в Закавказье .

В 1828 или 1829 году общины ряда аварских селений избрали своим имамом аварца из села Гимры Гази-Мухаммеда (Гази-Магомед, Кази-Мулла, Мулла-Магомед), ученика влиятельных на Северо-Восточном Кавказе накшбандийских шейхов Мухаммеда Ярагского и Джамалуддина Казикумухского. Это событие принято рассматривать как начало формирования единого имамата Нагорного Дагестана и Чечни, который стал главным очагом сопротивления российской колонизации.

Имам Гази-Мухаммед развил активную деятельность, призывая к джихаду против русских. С общин, присоединившихся к нему, он брал присягу следовать шариату, отказаться от местных адатов и прервать отношения с русскими. За правление этого имама (1828-1832) им уничтожено 30 влиятельных беков, поскольку первый имам видел в них пособников русских и лицемерных врагов ислама (мунафиков).

В 1830-е годы русские позиции в Дагестане были укреплены Лезгинской кордонной линией, а в 1832 году построена крепость Темир-Хан-Шура (современный Буйнакск).

В Центральном Предкавказье время от времени происходили крестьянские восстания. Летом 1830 года в результате карательной экспедиции генерала Абхазова против ингушей и тагаурцев, стало включение Осетии в административную систему империи. С 1831 году в Осетии окончательно установилось российское военное управление.

Зимой 1830 года Имамат развернул активную войну под знаменем защиты веры. Тактика Гази-Мухаммеда заключалась в организации стремительных неожиданных рейдов. В 1830 году он захватил ряд аварских и кумыкских селений, подвластных Аварскому ханству и Тарковскому шамхальству. К имамату добровольно присоединились Унцукуль и Гумбет, покорены андийцы. Гази-Мухаммед попытался захватить село Хунзах (1830), столицу принявших российское подданство ханов Аварских, но был отбит.

В 1831 году Гази-Мухаммед разграбил Кизляр, а в следующем году осадил Дербент.

В марте 1832 года имам подошел к Владикавказу и осадил Назрань, но был разбит регулярной армией.

В 1831 году начальником Кавказского корпуса был назначен генерал-адъютант барон Григорий Розен. Он одержал победу над войсками Гази-Мухаммеда, а 29 октября 1832 штурмом взял селение Гимры, столицу имама. Гази-Мухаммед погиб в бою.

В апреле 1831 года граф Иван Паскевич-Эриванский был отозван для подавления восстания в Польше. На его место временно были назначены в Закавказье — генерал Никита Панкратьев, на Кавказской линии — генерал Алексей Вельяминов.

Новым имамом в 1833 году был избран Гамзат-бек. Он штурмом взял столицу аварских ханов Хунзах, уничтожил почти весь род аварских ханов и был за это убит в 1834 году по праву кровной мести.

Третьим имамом стал Шамиль. Он проводил ту же политику реформ, что и предшественники, но в масштабе всего региона. Именно при нем было завершено государственное устройство имамата. Имам сосредоточил в своих руках не только религиозную, но и военную, исполнительную, законодательную и судебную власти. Шамиль продолжил расправу с феодальными правителями Дагестана, но пытался при этом обеспечить нейтралитет русских.

Русские войска вели активную капанию против Имамата, в 1837 и 1839 годах разоряли резиденцию Шамиля на горе Ахульгo, причем в последнем случае победа казалась настолько полной, что русское командование поспешило донести в Петербург о полном умиротворении Дагестана. Шамиль с отрядом из семи соратников отступил в Чечню.

Операции на Северо-Западном Кавказе

11 января 1827 года делегацией балкарских князей генералу Георгию Эммануэлю было подано прошение о принятии Балкарии в подданство России, а в 1828 году была присоединена Карачаевская область.

По Адрианопольскому миру (1829), завершившему Русско-турецкую войну 1828 - 1829 гг., сферой интересов России признавалась большая часть восточного побережья Чёрного моря, включая города Анапа, Суджук-кале (в районе современного Новороссийска), Сухум.

В 1830 году новый "проконсул Кавказа" Иван Паскевич разработал план освоения этого практически неизвестного русским региона путем создания сухопутного сообщения по Черноморскому побережью. Но зависимость черкесских племен, населявших данную территорию, от Турции была во многом номинальной и тот факт, что Турция признала Северо-Западный Кавказ российской сферой влияния, черкесов ни к чему не обязывал. Вторжение русских на территории черкесов было воспринято последними как покушение на их независимость и традиционные устои, и встретило сопротивление .

Летом 1834 года генерал Вельяминов произвел экспедицию в Закубанье, где была организована кордонная линия до Геленджика, возведены укрепления Абинское и Николаевское.

В середине 1830-х годов началось установление блокады силами Черноморского флота России Черноморского побережья Кавказа. В 1837 - 1839 годах была создана Черноморская береговая линия - на протяжении 500 километров от устья Кубани до Абхазии под прикрытием Черноморского флота были созданы 17 фортов. Эти меры практически парализовали прибрежную торговлю с Турцией, что сразу же поставило черкесов в крайне сложное положение.

В начале 1840 года черкесы перешли в наступление, обрушившись на Черноморскую линию крепостей. 7 февраля 1840 года пал форт Лазарев (Лазаревское), 29 февраля было взято укрепление Вельяминовское, 23 марта, после ожесточённого боя, черкесы ворвались в укрепление Михайловское, которое было взорвано солдатом Архипом Осиповым ввиду его неминуемо падения. 1 апреля черкесы овладели Николаевским фортом, однако их действия против форта Навагинского и укрепления Абинского были отражены. Береговые укрепления восстановили уже к ноябрю 1840 года.

Сам факт разгрома береговой линии показал, сколь мощным потенциалом сопротивления обладали черкесы Закубанья.

Расцвет Имамата до начала Крымской войны (1840 — 1853 гг.)

Операции на Северо-Восточном Кавказе

В начале 1840-х годов российская администрация предприняла попытку обезоружить чеченцев. Были введены нормы сдачи оружия населением, а для обеспечения их выполнения взяты заложники. Эти меры вызвали в конце февраля 1840 г. всеобщее восстание под руководством Шоип-муллы Центороевского, Джаватхана Даргоевского, Ташу-хаджи Саясановского и Исы Гендергеноевского, которое по прибытии в Чечню возглавил Шамиль.

7 марта 1840 года Шамиль был провозглашён имамом Чечни, а столицей Имамата стал Дарго. К осени 1840 года Шамиль контролировал всю Чечню.

В 1841 году в Аварии вспыхнули беспорядки, возбужденные Хаджи-Муратом. Чеченцы произвели набег на Военно-Грузинскую дорогу, а сам Шамиль атаковал расположенный недалеко от Назрани русский отряд, но успеха не имел. В мае русские войска атаковали и взяли позицию имама близ аула Чиркей и заняли аул.

В мае 1842 года русские войска, воспользовавшись тем, что основные силы Шамиля выступили в поход в Дагестан, предприняли наступление на столицу Имамата Дарго, но потерпели поражение в ходе Ичкеринского сражения с чеченцами под командованием Шоип-муллы и были отброшены с тяжелыми потерями. Под впечатлением этой катастрофы император Николай I подписал указ, запрещавший на 1843 год всякие экспедиции и предписывавший ограничиваться обороной.

Войска Имамата захватили инициативу. 31 августа 1843 года имам Шамиль овладел фортом при селе Унцукуль и разгромил отряд, шедший на выручку осаждённым. В последовавшие дни пало ещё несколько укреплений, а 11 сентября был взят Гоцатль и прервано сообщение с Темир-хан-Шурой. 8 ноября Шамиль взял Гергебильское укрепление. Отряды горцев практически прервали сообщение с Дербентом, Кизляром и левым флангом линии.

В середине апреля 1844 года дагестанские отряды Шамиля под командованием Хаджи-Мурата и наиба Кибит-Магомы предприняли нападение на Кумых, но были разбиты князем Аргутинским. Русские войска захватили Даргинский округ в Дагестане и приступили к устройству передовой Чеченской линии.

В конце 1844 года на Кавказ был назначен новый главнокомандующий граф Михаил Воронцов, обладавший, в отличие от своих предшественников, не только военной, но и гражданской властью на Северном Кавказе и в Закавказье. При Воронцове военные действия в горных районах, контролировавшихся имаматом, активизировались.

В мае 1845 года российская армия несколькими крупными отрядами вторглась в пределы Имамата. Не встречая серьёзного сопротивления войска прошли горный Дагестан и в июне вторглись в Андию и атаковали аул Дарго. С 8 по 20 июля длилось Даргинское сражение. В ходе сражения русские войска понесли тяжелые потери. Хотя Дарго был взят, но, по существу, победа была пиррова. Из-за понесенных потерь русские войска были вынуждены свернуть активные операции, так что сражение у Дарго может рассматриваться как стратегическая победа Имамата .

С 1846 года на левом фланге Кавказской линии возникло несколько военных укреплений и казачьих станиц. В 1847 году регулярная армия осадила аварское село Гергебиль, но отступила из-за эпидемии холеры. Этот важный опорный пункт имамата был взят в июле 1848 года генерал-адъютантом князем Моисеем Аргутинским. Несмотря на такую потерю, отряды Шамиля возобновили свои действия на юге Лезгинской линии и в 1848 г. атаковали русские укрепления в лезгинском селе Ахты.

В 1840-е и 1850-е годы продолжалась систематическая вырубка лесов в Чечне, сопровождавшаяся периодическими боестолкновениями.

В 1852 году новый начальник Левого фланга генерал-адъютант князь Александр Барятинский выбил воинственных горцев из ряда стратегически важных селений Чечни.

Операции на Северо-Западном Кавказе

Наступление русских и казаков на черкесов началось в 1841 году созданием Лабинской линии, предложенной генералом Григорием фон Зассом. Колонизация новой линии началась в 1841-м и закончилась в 1860 году. В течение этих двадцати лет было основано 32 станицы. Они были заселены главным образом казаками Кавказского линейного войска и некоторым количеством иногородних .

В 1840-е – первой половине 1850-х годов имам Шамиль пытался наладить связи с мусульманскими повстанцами на Северо-Западном Кавказе. Весной 1846 года Шамиль предпринял бросок в Западную Черкесию. 9 тысяч воинов переправились на левый берег Терека и расположились в селах кабардинского владыки Мухаммед-Мирзы Анзорова. Имам рассчитывал на поддержку западных адыгов под предводительством Сулеймана-Эфенди. Но ни адыги, ни кабардинцы на соединение с войсками Шамиля не пошли. Имам вынужден был отступить в Чечню. На Черноморской береговой линии летом и осенью 1845 года черкесы пытались овладеть фортами Раевским и Головинским, но были отбиты.

В конце 1848 году была предпринята еще одна попытка объединить усилия Имамата и черкесов — в Черкесии появился наиб Шамиля – Мухаммед-Амин. Ему удалось создать в Абадзехии единую систему административного управления. Территория абадзехских обществ была поделена на 4 округа (мехкеме), с налогов от которых содержались отряды всадников регулярной армии Шамиля (муртазиков).

В 1849 году русскими было предпринято наступление к реке Белой с целью перенести туда передовую линию и отнять у абадзехов плодородные земли между этой рекой и Лабой, а также для противодействия Мухаммед-Амину.

С начала 1850 и до мая 1851 года Мухамед-Амину подчинились бжедуги, шапсуги, натухайцы, убыхи и несколько более мелких обществ. Были созданы еще три мехкеме – два в Натухае и один в Шапсугии. Под властью наиба оказалась огромная территория между Кубанью, Лабой и Черным морем.

Крымская война и окончание Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе (1853 — 1859 гг.)

Крымская война (1853 — 1856 гг.)

В 1853 году слухи о грядущей войне с Турцией вызвали подъем сопротивления горцев, которые рассчитывали на прибытие турецких войск в Грузию и Кабарду и на ослабление русских войск за счет переброски части подразделений на Балканы. Однако расчеты эти не оправдались - боевой дух горского населения заметно упал в результате многолетней войны, а действия турецких войск в Закавказье были неудачными и наладить взаимодействие с ними у горцев не получилось.

Русское командование избрало сугубо оборонительную стратегию, но расчистка лесов и уничтожение у горцев средств продовольствия продолжались, хотя и в более ограниченных масштабах .

В 1854 году командующий турецкой анатолийской армии вступил в сношение с Шамилем, приглашая его двинуться на соединение с ним со стороны Дагестана. Шамиль вторгся в Кахетию, но, узнав о приближении русских отрядов, отступил в Дагестан. Турки же потерпели поражение и были отброшены с Кавказа.

На Черноморском побережье позиции русского командования были серьезно ослаблены в связи с вводом в Черное море флотов Англии и Франции и потерей русским флотом господства на море. Оборонять форты береговой линии без поддержки флота было невозможно, в связи с чем укрепления между Анапой, Новороссийском и устьями Кубани были уничтожены, гарнизоны Черноморской береговой линии выведены в Крым. Во время войны торговля черкесов с Турцией была временно восстановлена, что позволило им продолжать сопротивление.

Но более серьезных последствий оставление причерноморских укреплений не имело, а союзное командование практически не проявляло активности на Кавказе, ограничившись поставками воюющим с Россией черкесам оружия и военных материалов, а также переброской добровольцев. Высадка турок в Абхазии, не смотря на ее поддержку со стороны абхазского князя Шервашидзе, серьезного влияния на ход военных действий не оказала .

Перелом в ходе боевых действий наступил после вступления на престол императора Александра II (1855-1881) и окончания Крымской войны. В 1856 году командующим Кавказским корпусом был назначен князь Барятинский, а сам корпус был усилен войсками, вернувшимися из Анатолии.

Парижский мирный договор (март 1856 г.) признал за Россией её права на все завоевания на Кавказе. Единственным пунктом, ограничивающим российское владычество в регионе, являлось запрещение содержать военный флот на Черном море и строить там прибрежные укрепления.

Завершение Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе

Уже в конце 1840-х годов стала проявляться усталость горских народов от многолетней войны, сказывалось то, что горское население уже не верило в достижимость победы. В Имамате росла социальная напряженность — многие горцы видели, что "государство справедливости" Шамиля держится на репрессиях, а наибы постепенно превращаются в новую знать, заинтересованную лишь в личном обогащении и славе. Росло недовольство жесткой централизацией власти в Имамате — привыкшие к свободе чеченские общества не желали мириться с жесткой иерархией и беспрекословным подчинением власти Шамиля. После завершения Крымской войны активность операций горцев Дагестана и Чечни пошла на спад .

Этими настроениями воспользовался князь Александр Барятинский. Он отказался от карательных экспедиций в горы и продолжил планомерную работу по строительству крепостей, прорубанию просек и переселению казаков для освоения взятых под контроль территорий. Для привлечения на свою сторону горцев, в том числе "новой знати" Имамата, Барятинский получил от своего личного друга императора Александра II значительные суммы. Покой, порядок, сохранение обычаев и религии горцев на подвластной Барятинскому территории позволяли горцам делать сравнения не в пользу Шамиля.

В 1856 - 1857 годах отряд генерала Николая Евдокимова выбил Шамиля из Чечни. В апреле 1859 года штурмом взята новая резиденция имама – село Ведено.

6 сентября 1859 году Шамиль сдался князю Барятинскому и был сослан в Калугу. Он умер в 1871 году во время паломничества (хаджа) в Мекку и похоронен в Медине (Саудовская Аравия) . На Северо-Восточном Кавказе война закончилась.

Операции на Северо-Западном Кавказе

Русские войска развернули массированное концентрическое наступление с востока, от основанного в 1857 году укрепления Майкоп, и с севера, от Новороссийска. Военные действия велись весьма жестоко: оказавшие сопротивление аулы уничтожались, население изгонялось или переселялось на равнины.

Бывшие противники России по Крымской войне — в первую очередь, Турция и отчасти Великобритания – продолжали поддерживать связи с черкесами, обещая им военную и дипломатическую помощь. В феврале 1857 году в Черкесии высадились 374 иностранных волонтера, в основном поляков, под предводительством поляка Теофила Лапинского.

Однако обороноспособность черкесов ослаблялась традиционными межплеменными конфликтами, а также разногласиями между двумя главными лидерами сопротивления - шамилевским наибом Мухаммед-Амином и черкесским лидером Заном Сефер-беем.

Окончание войны на Северо-западном Кавказе (1859 — 1864 гг.)

На Северо-Западном боевые действия продолжались до мая 1864 года. На завершающем этапе военные действия отличались особенной жестокостью. Регулярной армии противостояли разрозненные отряды адыгов, сражавшихся в труднодоступных горных районах Северо-Западного Кавказа. Черкесские аулы массово сжигались, их жители истреблялись или изгонялись за границу (прежде всего в Турцию), отчасти переселялись на равнину. В дороге они тысячами умирали от голода и болезней .

В ноябре 1859 года имам Мухаммед-Амин признал свое поражение и присягнул на верность России. В декабре того же года внезапно скончался Сефер-бей, а к началу 1860 года Черкесию покинул отряд европейских добровольцев.

В 1860 году прекратили сопротивление натухайцы. Борьбу за независимость продолжали абадзехи, шапсуги и убыхи.

В июне 1861 года представители этих народов собрались на общее собрание в долине реки Саше (в районе современного Сочи). Ими был учрежден верховный орган власти – Меджлис Черкесии. Правительство Черкесии пыталось добиться признания своей независимости и вести с русским командованием переговоры об условиях прекращения войны. За помощью и дипломатическим признанием Меджлис обратился к Великобритании и Османской империи. Но было уже поздно, при сложившемся соотношении сил исход войны не вызывал никаких сомнений и помощи от иностранных держав не поступило.

В 1862 году великий князь Михаил Николаевич, младший брат Александра II, сменил князя Барятинского на посту командующего Кавказской армией.

Вплоть до 1864 года горцы медленно отступали все дальше на юго-запад: с равнин в предгорья, с предгорий в горы, с гор - на черноморское побережье .

Российское военное командование, используя стратегию "выжженной земли", рассчитывало вообще очистить все Черноморское побережье от непокорных черкесов, либо истребив их, либо изгнав за пределы края. Эмиграция черкесов сопровождалась массовой гибелью изгнанников от голода, холода и болезней . Многие историки и общественные деятели трактуют события последнего этапа Кавказской войны как геноцид черкесов.

21 мая 1864 года в местечке Кбаада (современная Красная поляна) в верховьях реки Мзымта торжественным молебном и парадом войск было отпраздновано окончание Кавказской войны и утверждение русского владычества на Западном Кавказе.

Последствия Кавказской войны

В 1864 году Кавказская война была формально признана завершенной, однако отдельные очаги сопротивления русским властям сохранялись до 1884 года.

За период с 1801 по 1864 год, общие потери русской армии на Кавказе составили:

804 офицера и 24 143 нижних чина убитыми,

3154 офицера и 61 971 нижний чин ранеными,

92 офицера и 5915 нижних чинов пленными.

При этом в число безвозвратных потерь не включены военнослужащие, умершие от ран или погибшие в плену. Кроме того, число умерших от болезней в местах с неблагоприятным для европейцев климатом в три раза превышает число погибших на поле боя. Также необходимо учесть, что потери несло и мирное население, и они могут достигать нескольких тысяч убитых и раненых .

По современным оценкам, за время Кавказских войн безвозвратные потери военных и мирного населения Российской империи, понесенные в ходе военных действий, в результате болезней и гибели в плену, составляют не менее 77 тыс. человек.

При этом с 1801 по 1830 год боевые потери российской армии на Кавказе не превышали нескольких сот человек в год .

Данные о потерях горцев сугубо оценочные. Так, оценка численности населения черкесов на начало XIX века колеблются от 307 478 человек (К.Ф.Сталь) до 1 700 000 человек (И.Ф.Паскевич) и даже 2 375 487 (Г.Ю.Клапрот). Общее число адыгов, оставшихся в Кубанской области после войны, составляет около 60 тыс. человек, общее число мухаджиров — переселенцев в Турцию, на Балканы и в Сирию — оценивается в 500 — 600 тыс. человек. Но, помимо чисто военных потерь и гибели гражданского населения в годы войны, на сокращение населения влияли опустошительные эпидемии чумы в начале XIX в., а также потери в ходе переселения .

Россия ценой значительного кровопролития смогла подавить вооружённое сопротивление кавказских народов и присоединить их территории. В результате войны многотысячное местное население, не принявшее российской власти, было вынуждено покинуть родные места и перебраться в Турцию и на Ближний Восток.

В результате Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе был почти полностью изменен этнический состав населения. Большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, на родине осталось, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения. В значительной степени, хотя и не настолько катастрофически, изменилась этнографическая карта Северо-Восточного Кавказа, где этнические русские заселили значительные территории, очищенные от местного населения.

Огромные взаимные обиды и ненависть породили межэтническую напряженность, вылившуюся затем в межэтнические конфликты в ходе Гражданской войны, обернувшуюся депортациями 1940-х годов, из которых в значительной степени растут корни современных вооруженных конфликтов.

В 1990-х и 2000-х годах Кавказская война использовалась радикальными сторонниками ислама как идеологический аргумент в борьбе с Россией .

XXI век: отголоски Кавказской войны

Вопрос о геноциде адыгов

В начале 1990-х годов, после распада СССР, в связи с активизацией процессов поиска национальной идентичности, встал вопрос и о юридической квалификации событий Кавказской войны.

7 февраля 1992 года Верховный совет Кабардино-Балкарской ССР принял постановление "Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы русско-кавказской войны". В 1994 году Парламент КБР обратился в Госдуму РФ с вопросом признания геноцида черкесов. В 1996 году с аналогичным вопросом обратился Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея и Президент Республики Адыгея. С обращениями о признании геноцида черкесов со стороны России неоднократно обращались представители черкесских общественных организаций.

20 мая 2011 года парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской империей во время Кавказской войны.

Имеется и противоположна тенденция. Так, в Уставе Краснодарского края сказано: "Краснодарский край является исторической территорией формирования кубанского казачества, исконным местом проживания русского народа, составляющего большинство населения края". Тем самым полностью игнорируется тот факт, что до Кавказской войны основным населением территории края были черкесские народы.

Олимпиада — 2014 в Сочи

Дополнительное обострение черкесского вопроса было связано с проведением зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Подробно о связи Олимпиады с Кавказской войной, позиции черкесского общества и официальных органов изложено в подготовленной "Кавказским Узлом" справке "Черкесский вопрос в Сочи: Столица Олимпиады или земля геноцида?"

Памятники героям Кавказской войны

Неоднозначную оценку вызывает установка памятников различным военным и политическим деятелям времен Кавказской войны.

В 2003 году в городе Армавир Краснодарского края был открыт памятник генералу Зассу, которого в адыгском пространстве принято называть "коллекционером черкесских голов". Декабрист Николай Лорер писал о Зассе: "В поддержание проповедуемой Зассом идее страха на насыпанном кургане у Прочного Окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развивались на ветру" . Установка памятника вызвала негативную реакцию черкесского общества.

В октябре 2008 года в Минеральных Водах Ставропольского края был установлен памятник генералу Ермолову. Он вызвал неоднозначную реакцию у представителей различных национальностей Ставропольского края и всего Северного Кавказа. 22 октября 2011 года неизвестные осквернили памятник.

В январе 2014 года мэрия Владикавказа заявила о планах восстановить ранее существовавший памятник российскому солдату Архипу Осипову. Ряд черкесских активистов высказались категорически против этого намерения, назвав его милитаристской пропагандой, а сам памятник – символом имперства и колониализма.

В конце июня 2020 года в Сочи был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Архитектурная композиция представляла собой возвышенность с изображением карты самого форта. Историки раскритиковали установку монумента, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. По решению сочинской мэрии монумент был демонтирован.

День памяти жертв Кавказской войны

21 мая официально объявлен памятным и нерабочим днем в трех кавказских республиках Российской Федерации , где черкесы являются одной из титульных наций (Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия). В черкесских аулах Краснодарского края также отмечается этот день различными памятными мероприятиями. Правительством частично признанной республики Абхазия — 21 мая также официально объявлен государственным памятным днём скорби (до 2011 года в Абхазии она отмечалась 31 мая) .

Этот памятный день также широко отмечается митингами и шествиями в странах с крупной черкесской диаспорой, таких как Турция, Германия, США, Иордания и других странах Ближнего Востока. Так. в 2021 году черкесская диаспора Турции открыла в Стамбуле монумент, посвященный геноциду и изгнанию черкесов с исторической родины. В 2022 году МИД Турции выступил заявлением по случаю 158-й годовщины окончания Кавказской войны, в котором назвал трагедией массовое изгнание черкесов с Кавказа.

Российские федеральные власти до 2022 года в целом нейтрально относились к тому, что местные власти республик и ряд национальных союзов («Адыгэ Хасэ» и другие) продолжают отмечать 21 мая как день траура.

Так в 2022 году в Карачаево-Черкесии по случаю Дня памяти адыгов прошли траурное шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но провели шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен.

В Кабардино-Балкарии власти отказали инициативной группе в проведении траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны. Однако вечером 20 мая 2022 года в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного жертвам Кавказской войны, торжественно зажгли 101 свечи. 21 мая 2022 года там же прошел траурный митинг, а несколько десятков молодых людей организовали шествие по улицам Нальчика. Сотрудники полиции составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие в шествии.

В 2023 году власти Кабардино-Балкарии снова запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны. По словам организаторов акций, полученный отказ, подписанный министром по делам национальностей, содержал указание на то, что, если организаторы решатся провести несогласованную акцию, то их привлекут к ответственности по "митинговой" статье. Однако, несмотря на запрет, в Нальчике прошли памятные мероприятия, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Кавказская война в русской литературе

События на Кавказе в первой половине XIX века не просто совпали со становлением русской классической литературы, а в известном смысле решительным образом повлияли на это становление. Кавказская война осознавалась как явление, формирующее смещение точек зрения на свой мир и мир чужой, на друга и врага. Само промежуточное положение героя позволяет ему увидеть свой мир как не совсем свой, а мир чужой, враждебный — как не совсем враждебный и чужой. В русской «кавказской» литературе евро-центрическая модель описания своего и чужого миров перестает быть единственно возможной; авторы пытаются осмыслить и свое политическое значение в русском обществе, и саму проблему завоевания, и положение человека в мире в целом

Самой распространенной фабулой оказывается построенная на центральной ситуации плена и любви между русским и горянкой, которая является инвариантной структурой для нескольких сюжетов - ее модификаций. Она состоит из двух фабульных мотивов: мотива плена (и свободы, как антитезы) и мотива любви. От романтического "Кавказского пленника" в поэме Пушкина, через одноименную поэму Лермонтова - к реалистическому рассказу с тем же названием Льва Толстого . На втором месте - сюжет о предателе - человеке, перешедшем на службу к врагу ("<Тазит>" Пушкина, "Аммалат-бек" Бестужева-Марлинского, "Хаджи-Мурат" Толстого и другие). Два этих типа сюжета, с которыми соотносятся два типа героя, как правило, пересекались, накладывались друг на друга: "предатель" Аммалат-бек становится, по сути, пленником русских (во всяком случае, именно так герой это ощущает), что в итоге действительно приводит его к трагедии .

Примечания

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века.