Кремль поддержал позицию Меликова по наказанию участников беспорядков

02 ноября 2023, 16:26

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Наведение порядка в Дагестане является прерогативой главы республики, заявил сегодня пресс-секретарь Путина после высказывания Меликова о том, что наказание понесут не все участники беспорядков. Председатель Национального антикоррупционного комитета назвал ошибкой снисхождение в отношении участников беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Меликов, который 30 октября обвинил участников беспорядков в попытке расколоть российское общество и пообещал неотвратимое наказание, отреагировал на призывы спортсменов.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня о поддержке Кремлем позиции Меликова по вопросу наказания участников беспорядков в Махачкале. "Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", - привело его слова ТАСС. Он ответил, что "разумеется" Кремль поддерживает главу региона в этом вопросе, говорится в публикации

Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил 1 ноября, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых сотрудники полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. "За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <...> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников", — процитировало его РБК. В то же время, по словам главы региона, те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут, говорится в публикации от 1 ноября.

"Государство совершает огромную, если не фатальную ошибку, проявляя необоснованный "гуманизм"/слабость в отношении дагестанских участников беспорядков", заявил сегодня в своем Telegram-канале глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, реализация призыва "не ломать жизни" и безнаказанность может привести к более масштабным беспорядкам. "Российский закон должен одинаково строго работать и здесь, и там", - написал он.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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