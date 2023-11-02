Меликов отреагировал на призывы простить участников беспорядков

02 ноября 2023, 09:39

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В Дагестане снисходительное отношение к виновникам различных инцидентов стало традицией, а ответственность за эти происшествия возлагается жителями республики на власти, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на призывы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Дагестанские активисты осудили участников этих беспорядков.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту маргиналами, обвинив их в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов. Он обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание.

Известный дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов заявил, что с жителями Дагестана не стоит разговаривать с позиции силы, а вместо этого нужно начать открытий диалог с народом, заявил глава республики Сергей Меликов.

Видео, на котором Меликов дает комментарий журналистом, было опубликовано сегодня ночью в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"Я глубоко уважаю Хабиба, лично с ним знаком и приветствую его обращение, но я понимаю, что он это заявление делал, тоже прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? Там же были и те, кто улетал, и те, кто прилетел. Всех надо? Нет конечно. В Дагестане сложилась такая система – "всепрощенчество", – заявил Меликов.

Он напомнил, что в Дагестане недобросовестные застройщики неоднократно обманывали дольщиков, а после того, как в ситуацию вмешивались власти и этим застройщикам начинало грозить наказание, то дольщики начинали их защищать. Некоторые жители при этом возлагают вину за проблемы в республике на власти, заявил Меликов.

"Власть во всем у нас виновата. Это уже стало традиционно стало для Дагестана. В данном случае во всем виноват Меликов", – сказал он.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около 180 тысяч пользователей, на 09.20 мск набрал 314 отметок "нравится" и 409 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала Сергея Меликова.

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