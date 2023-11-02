02 ноября 2023, 09:39

Меликов отреагировал на призывы простить участников беспорядков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане снисходительное отношение к виновникам различных инцидентов стало традицией, а ответственность за эти происшествия возлагается жителями республики на власти, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на призывы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и  Махмуда Магомедова проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Дагестанские активисты осудили участников этих беспорядков.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту маргиналами, обвинив их в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов. Он обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание.

Известный дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов заявил, что с жителями Дагестана не стоит разговаривать с позиции силы, а вместо этого нужно начать открытий диалог с народом, заявил глава республики Сергей Меликов.

Видео, на котором Меликов дает комментарий журналистом, было опубликовано сегодня ночью в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"Я глубоко уважаю Хабиба, лично с ним знаком и приветствую его обращение, но я понимаю, что он это заявление делал, тоже прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? Там же были и те, кто улетал, и те, кто прилетел. Всех надо? Нет конечно. В Дагестане сложилась такая система – "всепрощенчество", – заявил Меликов.

Он напомнил, что в Дагестане недобросовестные застройщики неоднократно обманывали дольщиков, а после того, как в ситуацию вмешивались власти и этим застройщикам начинало грозить наказание, то дольщики начинали их защищать. Некоторые жители при этом возлагают вину за проблемы в республике на власти, заявил Меликов.

"Власть во всем у нас виновата. Это уже стало традиционно стало для Дагестана. В данном случае во всем виноват Меликов", – сказал он.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около 180 тысяч пользователей, на 09.20 мск набрал 314 отметок "нравится" и 409 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала Сергея Меликова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Представители еврейских общин назвали напряженной обстановку в Дагестане", "Посол Израиля предложил помощь с эвакуацией дагестанским евреям", "Четверо пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 ноября 2023, 11:19

02 ноября 2023, 10:23

02 ноября 2023, 08:44

  • Журналисты в Грузии критически оценили закон о вещании

    Одобренный парламентом Грузии закон "О вещании" спровоцирует впоследствии самоцензуру у грузинских журналистов, потому что в нем не разъяснены детально некоторые положения, в частности, о "языке вражды" и о "непристойности", отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские журналисты.

02 ноября 2023, 07:47

  • Дагестанские активисты осудили участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Собравшиеся на протестную акцию в махачкалинском аэропорту проявили "большую глупость", однако сами беспорядки стали следствием недостаточной просветительской работы властей с молодежью, заявили дагестанские активисты. Они призвали власти помиловать участников беспорядков в аэропорту, а также создать комиссию по оценке нанесенного ущерба.

02 ноября 2023, 06:49

  • Дольщик в Краснодаре пригрозил властям голодовкой

    Обманутый дольщик из Краснодара Алексей Богушев уведомил власти о намерении начать бессрочную голодовку около краевой администрации в знак протеста против того, что признанные судом виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи