Меликов назвал беспорядки в аэропорту попыткой расколоть Россию

31 октября 2023, 00:57

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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту маргиналами, обвинив их в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Глава Дагестана в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в ночь с 30 на 31 октября, заявил, что на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй", стали "разжигать межнациональную рознь и настраивать представителей разных народов и конфессий друг против друга".

"Позиция России по палестино-израильскому конфликту остается неизменной с 1948 года. Мы поддерживаем идею создания государства Палестина, только на таких условиях будет достигнут мир на Ближнем Востоке", - сказал Меликов.

По его словам, "вчерашние бесчинства" не приблизили ни на шаг остановку кровопролития в зоне конфликта. "Мы наоборот, будто откатились назад в своем развитии. На борту вчерашнего рейса было девять детей, семь из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет! Учинившие эти беспорядки маргиналы - это не дагестанский народ", - заявил глава республики, заявив, что настоящий дагестанец не обидит женщину и ребенка.

Он отметил, что участники акции в аэропорту растоптали один из главных адатов - доброе отношение к гостю. "На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов - горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. Это такие же дагестанцы, как мы с вами", - сказал Меликов.

Меликов заявил, что акция в аэропорту - это не акция в поддержку Палестины и не противодействие проникновению в Дагестан "мифических врагов", а "попытка расколоть российское общество".

Он обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание. "Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах. Поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально", - добавил Меликов.

"Кавказский узел" также писал, что 1 августа 2019 года израильский штаб по борьбе с терроризмом присвоил Чечне наивысший уровень угрозы и призвал жителей страны избегать поездок в эту республику, а также в приграничные с Чечней районы Грузии "в связи с наличием и деятельностью реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам". Рамзан Кадыров заявил тогда, что призыв израильских властей абсурден, поскольку в республике нет террористов, а граждане Израиля ежедневно посещают регион, заявил Рамзан Кадыров.

30 октября Кадыров заявил, что антисемитские акции в Чечне удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". Вместе с тем, по его словам, в состояние готовности были приведены полицейские и росгвардейцы.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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