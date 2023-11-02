Дагестанские активисты осудили участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

02 ноября 2023, 07:47

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Беспорядки в махачкалинском аэропорту стали следствием недостаточной просветительской работы властей с молодежью, которая стала жертвой специально обученных координаторов, заявили дагестанских активисты. Они призвали власти помиловать участников беспорядков в аэропорту, а также создать комиссию по оценке нанесенного ущерба.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках участвовали несколько тысяч человек, суд заключил под стражу 15 участников беспорядков в качестве наказания. Главный муфтий Татарстана призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков, с аналогичными призывами выступили бывший глава отдела примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, а также спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание.

Около 40 человек, в том числе жители Махачкалы и представители общественных организаций, приняли участие в мероприятии, в ходе которого обсуждались причины и последствия беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября, передал корреспондент "Кавказского узла".

Беспорядки готовились заранее и координировались, считает президент Фонда Шамиля Алиасхаб Хархачаев. "Однозначно, есть силы, которые заинтересованы смуту навести в Республике Дагестан", – подчеркнул он.

При этом Хархачаев обратил внимание, что большое количество людей смогла проникнуть на территорию аэропорта, что может указывать на неэффективную работу властей и силовиков. "Столько машин массово когда заезжают в аэропорт, неужели нельзя сделать один звонок (и сообщить) о большом скоплении машин. (Так как) столько пассажиров не въезжает (не бывает одновременно стольких рейсов)", – пояснил он.

Хархачаев считает, что среди участников беспорядков были подготовленные люди. По его мнению, при этом большая часть участников акции выступила в поддержку палестинцев как своих единоверцев. Однако в целом он осудил беспорядки, спровоцированные сообщением о прибытии самолета с пассажирами из Израиля.

"Конечно, мы это осуждаем всесторонне, но там были люди, которые пришли и искренне помочь этим палестинцам чем можно? И поэтому эти заявления от 8 до 15 лет (участникам) они тоже должны меньше звучать", – сказал Хархачаев.

Хархачаев также раскритиковал Израиль за блокаду Палестины, от которой в том числе страдают мирные жители. Он отметил, что участники мероприятия обсудят проект резолюции по итогам беспорядков в махачкалинском аэропорту.

После Хархачаева выступил сопредседатель российского конгресса народов Кавказа, политолог Деньга Халидов. Он пояснил, что над проектом резолюции рабочая группа работала два дня. Первая часть резолюции состоит из констатирующей части, которая объясняет причины произошедшего в махачкалинском аэропорту. Вторая часть проекта резолюции разъясняет принципы и позицию активистов. Третья часть является резолютивной, и объясняет какие меры следует принять после инцидента.

Халидов отметил, что авторы резолюции выступают против политики Израиля в отношении палестинцев – против бомбардировки Сектора Газа и этнических чисток, которые Израиль совершает на Западном берегу реки Иордан. До того пока Израиль не реализовал на практике резолюцию генеральной ассамблеи ООН о палестинском государстве, эта трагедия будет продолжаться, предположил политолог.

Он также выступил против проявления антисемитизма, напомнив, что горские евреи жили на территории Дагестана на протяжении тысяч лет. "Они свои. Мы их не отделяем от дагестанских народов, и они обозначены в Конституции Дагестана (как титульная нация)", – отметил он.

Он заявил, что события в аэропорту было "большой глупостью" участников беспорядков, а сама акция, со слов Халидова, никакой пользы палестинцам, кроме вреда не принесла. "[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху получил дополнительный предлог обвинять нас, и Россию, и Дагестан, в антисемитизме. Сами того не ведая, они сыграли на противника, на врага – на Украину на Запад и так далее", – отметил Халидов.

Большая часть молодежи, принимавшая участие в беспорядках в аэропорту, легко поддается манипуляции и подстрекательству проукраинских ресурсов. Ее представители не владеют полной картиной происходящего. Помимо внешних подстрекателей, в инциденте могли быть заинтересованы и силы внутри России, так как Дагестан как слабое звено в системе Российской Федерации используется группами влияния внутри страны для дестабилизации ситуации внутри страны и дискредитации политики президента России Владимира Путина, заявил Халидов.

"Это нужно и определенным силам внутри России, которые таким образом готовятся к выборам президента России, дестабилизируя обстановку на Северном Кавказе, дестабилизируя обстановку в Дагестане", – пояснил политолог.

События в Дагестане могут вылиться в демонизацию мусульман Северного Кавказа под предлогом "борьбы с антисемитизмом", считает он.

"Глава Дагестана Сергей Меликов] должен проявить социальную ответственность и не говорить языком репрессивных органов, отказаться от этой агрессивной риторики, которая в нем выдает не главу республики, а, извините за выражение, жандарма", – отметил Халидов.

Авторы резолюции намерены направить как саму резолюцию, так и соответствующие письма Владимиру Путину и в различные ведомства и инстанции для того, чтобы добиться помилования участников беспорядков в аэропорту. При этом он подчеркнул, что следует разобраться, почему эти молодые люди приняли в них участие.

Политолог считает, что необходимо вести просветительскую работу среди "практикующих мусульман", и что также необходимо провести работу в еврейских и иудейских общинах, чтобы успокоить их и обсудить с ними текущие проблемы.

После Халидова слово было предоставлено председатель координационного совета НКО Дагестана Шамилю Хадулаеву. Он также обратил внимание на обещание Меликова строго наказать участников беспорядков в аэропорту. Он призвал властей не допустить того, чтобы были наказаны невиновные люди. Хадулаев также отметил, что действия молодежи были недопустимыми, так как аэропорт является режимным объектом. По его мнению, следствие должно установить всех, кто причинил имуществу аэропорта, а также зачинщиков инцидента. Расследование должно проходить в рамках закона, подчеркнул он.

В течение последних 15 лет ни один митинг в Дагестане не был согласован с властями, заявил активист, бывший глава ГАИ Дагестана Наби Ахадов. "Все время закручивали, закручивали гайки и резьбу сорвали. Когда все время все запрещается вот так выходит резко всплеск энергии молодых ребят", – считает он.

Тот факт, что глава Следкома Александр Бастрыкин передал дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы московским следователям, является плохим сигналом, считает он. По его мнению, активисты должны указать в резолюции, что дело должно быть возвращено дагестанским следователям. "Чтобы грамотные дагестанские адвокаты могли принять участие в этих мероприятиях", – пояснил Ахадов.

Дагестанские активисты категорически осуждают беспорядки в аэропорту Махачкалы, при этом, по его мнению, нанесенный ими ущерб может быть завышен. "Такого ущерба там нет, о котором они говорят. Может быть, 10-15 миллионов, и того может не быть", – предположил он.

Судебного решения либо экспертизы, на основе результатов которой можно делать выводы об ущербе, нет, подчеркнул он.

После Ахадова выступили еще несколько активистов, которые заявили о необходимости проведения просветительской работы среди молодежи. Так представитель молодёжи Буйнакска Хаджимурад Ханов заявил, что именно ошибки и упущения главы Дагестана в молодежной политике привели к инциденту в аэропорту Махачкалы.

"Это наши братья, это наши дети, эти наши племянники. Наши дети совершают какие-то поступки, мы их ругаем, но мы от них не отказываемся. Называть животными, говорить, что ему стыдно и так далее, унижать, оскорблениями нашу молодежь непозволительно главе [республики]", – подчеркнул он.

Он обратил внимание на коммунальные и иные проблемы республики. "У нас Дагестан после дождя превращается в Венецию. Ему [Сергею Меликову] не стыдно за клубы, в которые заходишь и наркотик сыпется на тебя? Ему не стыдно за свет, за газ, который каждый день отключают. Мы же платим налоги. Ему не стыдно за "убитые" дороги, которые годами не могут исправить. Ему стыдно за молодежь, которая из-за ревности к своим единоверцам-палестинцам, из-за любви к этой религии пошла и выразила (свое мнение). Ну неправильно получилось, перегнули где-то, с кем не бывает", – сказал житель Буйнакска.

С молодежью следует разговаривать не с позиции силы, так как такой формат общения даст обратный эффект. "Вы еще больше создадите разрыв между нами и с собой. Ваше упущение сегодня то, что так произошло", – заявил Ханов.

В аэропорту Махачкалы молодежь вела себя поддавшись эмоциям, считает активист из Махачкалы Алимагомед Алиев. 24 июня участники мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина причинили значительный ущерб, но никто не понес наказания, напомнил он.

"Ситуация, которая произошла с вагнеровцами. Они сбили вертолет. Захватили целый город, но им простили это все. Им прошло это с рук. Почему наших ребят (нашим ребятам) также сделать предупреждение и простить им, сделать выговор? Сегодня, наказав их, завтра за эту республику, это государство никто не выйдет ни воевать, ни поддержать, потому что сегодня эту молодежь гнобят, называют животными. Кто высказался в отношении вагнеровцев – хоть один назвал их животными? Никто не назвал", – сказал активист.

После него выступили еще несколько активистов, которые заявили о необходимости создания комиссии по оценке ущерба, нанесенного аэропорту Махачкалы. После их выступления в резолюцию были внесены предложенные выступившими в ходе мероприятия пункты. После чего присутствующие единогласно проголосовали за ее принятие, передал корреспондент "Кавказского узла".

Рабочая группа в ближайшее время проведет встречу и снова внесет корректировки в проект резолюции с учетом всех предложений и замечаний. Резолюция в конечном варианте будет обнародована, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Деньга Халидов.

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