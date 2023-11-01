Дагестанские борцы вступились за участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

01 ноября 2023, 20:33

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Хабиб Нурмагомедов вслед за Махмудом Магомедовым призвал власти Дагестана не прибегать к показательным наказаниям участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и простить их.

Как писал "Кавказский узел", 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к административным арестам на сроки от трех до 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, еще двоим назначены обязательные работы. Главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков, с аналогичным призывом выступил и бывший глава отдела примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, об увольнении которого из-за заявлений по палестинскому вопросу сообщил сегодня муфтият. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к правительству Дагестана, главе республики Сергею Меликову и "ко всем компетентным органам" по вопросу наказания участников беспорядков в аэропорту Дагестана. "Пожалуйста не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтоб якобы другие боялись. Здесь это так не работает и пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра, что и вы идете на встречу и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго", - написал он 31 октября на своей странице в Instagram*.

Он отметил, что жители Дагестана разделяют боль палестинцев, однако власти республики не дают проявить эти чувства законным путем. "Не давайте играть кому-то на наших чувствах. Дайте людям вместе с правительством показать свою поддержку палестинскому народу. Соберите где-нибудь на открытых стадионах. И там же дайте второй шанс тем задержанным, кто был в ту ночь в аэропорту. Сегодня когда глава государства на высоком уровне поддержал палестинский народ, почему в Дагестане бояться показать свою поддержку", - отметил он.

Магомедов призвал наказать лишь организаторов беспорядков. "Накажите тех, кто организовал этот бардак через Telegram-каналы. Но не наших молодых ребят, смягчите наказание до административки и вы увидите, как ваш народ поддержит вас. Мы не преступники? Мы просто искренне разделяем боль палестинского народа", - говорится в сообщении.

Магомедова поддержал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов, сделав репост этого поста. "Аллах прощающий и любит прощающих", - добавил Нурмагомедов к репосту, сообщило сегодня ТАСС.

Репост был опубликован в на странице Нурмагомедова в сториз, проинформировало сегодня издание "Кавказ.Реалии"**. На 20.20 мск в сториз Нурмагомедова не содержится этой публикации.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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