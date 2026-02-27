×

Кавказский узел

19:28, 27 февраля 2026

Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специализированный межрайонный административный суд Акмолинской области счел законным отказ в убежище на территории Казахстана уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву. Защита намерена обжаловать это решение. 

Как писал "Кавказский узел", исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям было приостановлено Верховным судом Казахстана до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными жалобу защиты уроженца Чечни в  Комитет по правам человека ООН и решение Верховного суда Казахстана, приостановившего процесс экстрадиции. 26 февраля Мовлаева потребовали допроса свидетелей и отвода судьи, которая пыталась за одно заседание завершить рассмотрение жалобы на отказ предоставить ему убежище в Казахстане. 

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом. 

Специализированный межрайонный административный суд Акмолинской области поздно вечером 26 февраля отказался удовлетворить жалобу защиты уроженца Чечни Мансура Мовлаева на отказ в статусе беженца, сообщила «Кавказскому узлу» его адвокат Рена Керимова. Таким образом суд оставил в силе решение об отказе в предоставлении Мовлаеву статуса. 

Она также отметила, что суд отказался  признавать требование другого адвоката Мовлаева Елены Жигаленок об отводе судьи. «Точных формулировок отказа мы пока не знаем. Как только получим текст решения суда, будем обжаловать его в Акмолинском областном суде», - заявила Керимова.

Заседание, на котором суд отказался в удовлетворении жалобы, было перенесено на вечернее нерабочее время и Мансур Мовлаев не участвовал в нем - режим изолятора, в котором содержится уроженец Чечни, не позволяет участие в сеансах видеоконференцсвязи после окончания рабочего времени. 

Информацию об отказе подтвердил правозащитник Мурат Адам. “Как мы и ожидали, суд отказал в иске Мансура Мовлаева по оспариванию незаконного отказа ему в убежище на территории Республики Казахстан”, - написал он на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году Мансур Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину. В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 

Также Мансур Мовлаев заявлял о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

