Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
10:52, 24 февраля 2026

Комитет ООН попросил приостановить экстрадицию Мовлаева из Казахстана

Мансур Мовлаев. Фото: Orda.kz https://orda.kz/chechenskogo-oppozicionera-otpravili-pod-arest-v-almaty-401794/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет ООН по правам человека получил обращение уроженца Чечни Мансура Мовлаева и призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева в Россию до рассмотрения этого обращения.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года чиновники в Казахстане отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращение с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Вмешательство структур ООН не гарантирует Мовлаеву защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам, указали правозащитники.

Комитет ООН по правам человека потребовал от властей Казахстана приостановить экстрадицию Мансура Мовлаева в Россию, сообщила в ночь на 24 февраля пресс-секретарь организации «Единая сила» Фатима Сулейманова, на публикацию которой обратило ИА «NewTimes.kz».

"Отличная новость! Комитет ООН по правам человека запретил экстрадицию Мансура Мовлаева в РФ по обращению его представителя Вадима Дроздова. Также благодарю нашу коллегу Нину Беляеву, которая оказала значительную помощь в этом деле. Как спикер чеченского движения «Единая сила», я поддерживала связь между Мансуром и Ниной. Очень надеюсь, что Казахстан будет соблюдать решение ООН", - написала Сулейманова на своей странице в Instagram*.

23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом, поясняет сегодня казахстанское издание "Власть".

Комитет просит предоставить информацию и замечания "по вопросу приемлемости и по существу сообщения" не позднее 24 августа 2026 года, отмечается в публикации.

30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева российским силовикам. Адвокаты обжаловали это решение.

Напомним, в мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти Чечни, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Чеченская диаспора в Казахстане ничем не помогает и не поможет Мовлаеву, заявили в мае 2025 года его адвокаты. "Диаспора опасается преследования со стороны властей Чечни. Люди боятся за свою жизнь и здоровье и за своих родственников, живущих в Чечне", - сказал, в частности, Мурат Адам (15 января 2026 года суд в Казахстане лишил адвокатского статуса Мурата Адама. - Прим. "Кавказского узла"). "Диаспора, на мой взгляд, ничем не поможет Мансуру, поскольку у всех есть родственники в Чеченской Республике, и они вряд ли захотят рисковать их благополучием и жизнями", - согласилась Рена Керимова.

Безопасность в Интернете. Фото пользователя Mike MacKenzie https://flickr.com Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat*

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

