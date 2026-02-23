×

Главная   /   Лента новостей
15:53, 23 февраля 2026

Сотни чеченцев Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий

Люди у мемориального комплекса в селении Новокули (Ярыксу). 23 февраля 2026 г. Скриншот видео очевидца предоставленный "Кавказскому узлу"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники траурной церемонии по случаю депортации вайнахов собрались у мемориального комплекса в селении Новокули. При этом власти назвали акцию религиозным мероприятием. 

Как писал "Кавказский узел", памятные мероприятия по случаю 82-й годовщины  насильственного выселения вайнахов в Центральную Азию также проходят сегодня в Чечне и Ингушетии.

В 2025 году в траурном мероприятии  у мемориала памяти в селе Новокули приняли участие более 500 человек.

У мемориального комплекса в селении Новокули (Ярыксу) собрались сотни людей, следует из видео, полученного корреспондентом "Кавказского узла" с места проведения мероприятия. 

Мероприятие началось с молитвы, чтения Корана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из присутствовавших на памятной акции. Он также указал на многолюдность акции, "несмотря на холодную погоду".

Отметим, что 20 февраля представители общественного совета "Аух" совместно с местными жителями провели подготовку к годовщине у мемориала, очистили территорию, сожгли сухостой, выкосили траву, привели в порядок освещение, очистили территорию мемориала, следует из видео, полученного "Кавказским уз".

В четверг, 19 февраля, в администрации Новокулинского района состоялось специальное совещание с участием руководства муниципалитета, представителей прокуратуры, полиции и организаторов. Основной формат мероприятия был определен как религиозный - коллективный мовлид у памятника на кладбище села Новокули (Ярыксу), где собираются жители и родственники депортированных, говорится сообщении в телеграм-канале администрации района. 

При этом организаторам официально указывалось на недопустимость политической активности - митингов, шествий, пикетов, использования транспарантов и лозунгов. "Мероприятия проходят в строго регламентированном формате как религиозно-поминальные", - говорится в сообщении.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты. 

23 февраля 2024 года жители Новолакского района на акции, посвященной 80-й годовщие депортации вайнахов, отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

При этом в 2022 году в Новолакском районе памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия властей оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек всё же вышли на траурную акцию. 

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

