Тема восстановления Ауховского района звучала на акции к годовщине депортации

23 февраля 2024, 17:45

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Жители Новолакского района на акции, посвященной 80-годовщие депортации вайнахов, отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

Как информировал "Кавказский узел", к 80-й годовщине сталинской депортации вайнахов общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов. Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили местные активисты.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

На акции в Новолакском районе, посвященной годовщине депортации вайнахов, поднимались темы восстановления Ауховского района, следует из видео, которые опубликованы в соцсетях.

Так, на видео, которое размещено в Instagram*-аккаунте "Auh media", выступающий напомнил о проблеме Ауховского района, хотя и подчеркнул, что эта тема "в формате сегодняшнего мероприятия религиозного" не совсем правильная. "То что сегодня происходит - это все последствия тех событий, которые произошли 80 лет назад. Но мы вынуждены периодически напоминать органам госвласти что мы должны быть в полном объеме территориально, политически реабилитированы. Только в рамках закона. Как в российской Конституции. Других каких-то требований у чеченцев нет. Народ имеет право быть равными, как все остальные в республике. Мы не хотим забывать, что происходило с нашими отцами и дедами, что они пережили - те которые остались там, и те которые вернулись. Мы надеемся, что мы на следующее поколение уже приобретем родину в полном объеме. И будем жить равно со всеми народами нашего многонационального Дагестана", - говорит он

"Я хочу сказать, чтобы мы помнили о своих предках, помнили о том, что происходило в нашей истории, о тех родных, которых мы потеряли", - заявила другая участница акции.

На видео с этой же акции, которой размещено в Telegram-канале "ЧП Грозный" видно, что на ней собрались сотни людей.

Администрация Новолакского района в своем Telegram-канале к 17.45 мск не прокомментировала годовщину депортации.

Местный активист Султан рассказал ранее "Кавказскому узлу" , что в последние шесть лет в вопросе воссоздания Ауховского района ситуация не сдвинулась с места". "Если раньше хотя бы возвращали дома репрессированным, то сейчас, несмотря на 20 решений Новолакского районного суда, и этого не делается. Решения суда не исполняются, судебные приставы не исполняют, суд не требует исполнения", - заявил он.

Напомним, в 2022 году в Новолакском районе Дагестана памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек тогда все же вышли на траурную акцию.

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе Дагестана не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района, рассказали организаторы акций.

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