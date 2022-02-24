Чеченцы Ауха оскорблены запретом мероприятий в память о депортации

24 февраля 2022, 05:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов во время Великой Отечественной войны оказались под запретом в Новолакском районе Дагестана. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек собрались на траурной акции.

Как информировал "Кавказский узел", 23 февраля 2020 года не менее 10 тысяч человек, в том числе жители Чечни и Ингушетии, приехали в Новолакский район Дагестана, чтобы почтить память жертв депортации. В 2021 году, несмотря на непогоду и ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, памятные мероприятия в селении Новокули Новолакского района посетили не менее 5 тысяч человек. Депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев предложил провести встречу, чтобы обсудить затягивание восстановления Ауховского района, но на тот момент исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов проигнорировал годовщину депортации вайнахов.

78 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Около 50 человек, несмотря на запрет на проведение памятных мероприятий, собрались 23 февраля в Ауховском районе, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член Общественного совета Ауха Султан Касимов.

По его словам, с запретом подобного формата чеченская община республики столкнулась впервые. "Такого формата запрета на своей памяти я не помню. Нам все это объясняют коронавирусом, но это всего лишь предлог. Я человек, живущий в Дагестане, в Хасавюрте, я знаю, что такое пандемия, и являюсь одним из тех, кто в тяжелейшем 2020 году помогал людям, больницам, я помню период первой пандемии, и мне есть с чем сравнить. Сегодняшний запрет связать с пандемией абсурдно, несмотря на частные случаи проблем, пандемия уносит человеческие жизни, но ставить общий запрет на проведение траурного мероприятия 150-200-тысячному народу республики - это не повод. Ежегодно у нас было независимо от погоды до 10 тысяч участников траурных мероприятий», - рассказал Касимов.

По его словам, в общине подобные запреты связывают с политическими мотивами. «Власти не боятся, что там проводятся религиозные мероприятия, они боятся политической повестки, им нечего предложить в последние 10 лет, они полностью дистанцировались от этой проблемы и потому пресекают любой контакт народа, тем более в таком количестве. Но сегодняшний формат мероприятия - это точка невозврата. Люди информированы, люди это понимают, я думаю, что больше злятся на этот процесс и тем самым, резкими мерами [власти] приближают не очень хорошие последствия», - считает Касимов.

Он отметил, что большое число силовиков дежурили 23 февраля в Новолакском районе с целью пресечь возможные массовые сходы. Некоторые активисты, как и в прежние годы, получили предостережения недопустимости проведения несанкционированных мероприятий.

«Я каждый год получаю предписания, предостережения, хотя я не организатор, не инициатор, я, видимо, в каком-то списке у них нахожусь. Каждый год за три дня до мероприятия присылают такое предостережение. Прислали и в этом году», - отметил Касимов.

19 февраля Касимов получил предостережение на обычном листе бумаги, не на официальном бланке, на котором даже не было подписи должностного лица, которое вынесло предостережение, только указана его должность и фамилия с инициалами - "начальник М.Б. Магомедов". Копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В нем, в частности, отмечается, что 23 февраля Общественный совет «Аух» в селе Новокули Новолакского района планирует провести мероприятие, посвященное выселению чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию, участвовать в котором планируют 400 человек. Касимов назван одним из участников (организаторов), в связи с чем, мотивируя указом врио главы Дагестана №196 от 17 ноября 2021 года «О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», его предостерегают от участия в памятном мероприятии.

Также, согласно письму, активиста предостерегают от участия "в целях недопущения совершения противоправных акций, связанных с высказыванием иных политических, земельных, национальных вопросов, не предусмотренных сценарием проведения мероприятия".

Несмотря на предостережение, участие активистов в акциях памяти является данью и вопросом чести, отметил Касимов.

«Я был сегодня [23 февраля], хоть какие бумаги мне на руки дадут, для меня это вопрос чести. Мы читали суру «Ясин» из Корана, религиозный зикр [мусульманский обряд поминания], посетили памятник нашим ветеранам войны - трем тысячам бойцов-чеченцев Дагестана, кто сражался и умер за эту родину в годы ВОВ. Никого из представителей власти района не было. В прежние годы приезжали с Махачкалы, правительства, первые лица не приходили и прежде, но на уровне замминистров профильных комитетов, Миннаца, вице-премьера могли приехать», - рассказал он.

Община провела флешмоб памяти в соцсетях, однако запрет на проведение схода вживую скажется на отношении всех чеченцев общины к этому решению, заявил Касимов.

«Это будет остро обсуждаться, люди делают выводы. Непосредственно дома все обсуждают эти вопросы, почему не разрешают, это ведь боль целого народа. Сегодня запретили туда пойти, завтра вообще запретят память. Это наша земля, это наше селение, это наш район, а руководят районом люди, живущие в наших домах, у которых мы вынуждены спрашивать разрешение на проведение каких-то мероприятий. Я думаю, что это согласовано на уровне правительства [республики] и Новолакского района. Такое положение вещей их устраивает... Дело не в пандемии, массовые волнения людей им не нужны. Республика, которая не может решить проблемы сегодняшнего дня, она не может функционально решить и проблемы прежних лет», - считает активист.

По его словам, новое руководство Дагестана демонстрирует полное безразличие к проблеме реабилитации чеченцев Ауховского района и сам процесс его восстановления.

«Сегодня у руководства Дагестана страх, потому что они неспособны решать такие вопросы, для них это может быть политической смертью. Для любого, кто был до Меликова и после него. По крайнее мере мы не видим, что у Меликова такая задача стоит, нигде он не выступал, нигде не говорил, не обозначал, хотя вопрос тяжелейший. Я не видел ни одного видеообращения, ни в послании, когда он стал главой. Вопрос восстановления исторической справедливости по отношению к народу пока запретный. С момент руководства регионом Васильевым и сейчас этот вопрос не поднимается совсем. Даже при Абдулатипове вялотекуще происходило обсуждение. Но это же не бытовая проблема, а вопрос исторической справедливости, люди один раз на этом свете живут. Третье поколение ушло, не увидев справедливости, не попав в свои родные дома», - заключил Касимов.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

Полный запрет на проведение памятного мероприятия в этом году не сработал, однако силовики физически препятствовали представителям чеченской общины собраться, заявил "Кавказскому узлу" житель селения Калининаул Умар Тахиргеран.

«Там собралось около 50 человек, среди них мы заметили... [силовиков] в гражданской одежде под видом чеченцев. На постах не пускали, говорили, что "сегодня в сторону Новолака нельзя". Чеченцы Ауха считают, что запрет принят на уровне региона», - сказал Тахиргеран.

По его словам, небольшое число участников мероприятия связано "не со страхом, а с физическим недопуском".

"Многие не верили, что туда не пустят. [Запрет] точно не с вирусом связан, видимо, с [вопросами] восстановления района. Мой брат смог туда пробраться. Это он узнал среди чеченцев [силовика в гражданской одежде]... На вопрос, что он тут делает, он ответил, что "пришел просто так", а позже сказал, что отправили с работы", - рассказал Тахиргеран.

В этом году, как и в прежние, никаких соболезнований от руководства республики в публичном пространстве не было замечено, отметил он.

В прежние годы ауховцы сталкивались с противодействием проведению памятных мероприятий, однако до полного запрета дошло лишь в этот раз, рассказал «Кавказскому узлу» сопредседатель совета межрегиональной правозащитной общественной организации "Опора" Мурад Доддо.

«К сожалению, ауховцам пришлось воздержаться [от участия], так как еще с ночи подъезды были под контролем сотрудников... Несмотря на запрет, несколько десятков старших, аксакалов посетили сам мемориал, прочитали суру «Ясин» за усопших и разошлись... Само собой, нам недостаточно [объяснения] и более того, в общине очень недовольны этим запретом. Более того, я не верю [что причиной является пандемия]. Мало ли в регионе, да и по всей стране проводят федеральных мероприятий разного рода, концерты, приемы, проводы, что угодно? Взять даже праздничные мероприятия сегодня [23 февраля]. А чтить память в траурный день целого народа, видите ли, в целях эпидемического опасения нельзя? О какой справедливости можно говорить? После принятия самого важного закона о реабилитации и восстановлении Ауховского района и всех депортированных народов прошло 30 лет и... нет никакого продвижения к окончательному решению этого взрывоопасного вопроса», - сказал он.

По его словам, из официальных лиц лишь главы Хасавюртовского района и города Хасавюрта выразили слова поддержки в трагическую дату.

«Откровенное наплевательство на горе целого народа продемонстрировано сегодня. Слова поддержки, сочувствия и соболезнования из официальных лиц... выразили только главы Хасавюртовского района и города Хасавюрт на своих страницах в Instagram. Можно очень громко и красочно кричать о единстве и братстве народов, но это лишь слова. Единственно подходящее слово - это лицемерие», - отметил Доддо.

Отсутствие внимания со стороны руководства региона как к восстановлению прав чеченцев Ауха, так и к их памяти вызывает в общине разочарование и недовольство, добавил он.

«Какая реакция может быть у людей, которых всячески пытаются удержать под прессингом? Разочарование и накапливающийся негатив, недовольство, которые в один день во что-то выльются. Глава региона должен подавать пример уважения в радости и горе своего народа, где-то поздравить, где-то выразить соболезнование. Это посыл для тех, кто не знает историю разных народов, живущих бок о бок, пробуждает внимание и интерес для познания. Как глава региона он обязан выразить соболезнование в трагическую дату, хотя бы словом намекнуть о преступлении против целого народа», - сказал Доддо.

В регионе, так и в стране в целом большое число людей разделяют идеологию сталинизма, не воспринимают и не разделяют боль своих сограждан, считает он.

Глава Дагестана Сергей Меликов 23 февраля опубликовал на своей странице в Instagram поздравление с Днем защитника Отечества, но никак не прокомментировал годовщину депортации вайнахов.

Власти Чечни в 2011 году установили Днем траура и скорби народов республики 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова, назначив этот же день для поминовения жертв депортации вместо 23 февраля. Однако этот день не воспринимался в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник". После длительного перерыва в Чечне снова возобновились официальные траурные митинги 23 февраля - они проводились в 2020 году и в 2021 году, когда траурную дату в республике совмещали с празднованием Дня защитника Отечества. В этом году чеченские чиновники ограничились постами о депортации.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны балкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".