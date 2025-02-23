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21:41, 23 февраля 2025

Более 500 человек пришли в Дагестане на митинг в годовщину депортации вайнахов

Митинг в селе Новокули, приуроченный к 81-й годовщине депортации вайнахов. Фото из телеграм-канала администрации Новолакского района https://t.me/novolak_vesti/19308

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Траурный митинг в 81-ю годовщину сталинской депортации вайнахов прошел в Новолакском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. В Ингушетии прошел траурный митинг памяти жертв депортации, а на митинге в Чечне премьер-министр республики Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В Новолакском районе состоялся памятный митинг, посвящённый 81-й годовщине депортации чеченского народа, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

"Траурное мероприятие прошло традиционно у мемориала памяти в селе Новокули (Чаравали) при участии более 500 человек. В траурном мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, гости из соседних республик, представители духовенства, общественных и молодежных организаций, депутаты и местные жители", - говорится в публикации.

После митинга состоялось чтение проповедей и молитв в том числе по жертвам депортации и погибшим в годы Великой Отечественной войны, отмечается в сообщении. По состоянию на 21.40 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Администрация Казбековского района, по состоянию на 21.40 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о каких-либо мероприятиях, приуроченных к годовщине депортации.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты. 

23 февраля 2024 года жители Новолакского района на акции, посвященной 80-й годовщие депортации вайнахов, отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

При этом в 2022 году в Новолакском районе памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия властей оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек всё же вышли на траурную акцию. 

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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