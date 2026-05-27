Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контрактник Игорь Агапов и мобилизованный Дмитрий Крыжко убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1793 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1791 бойца из Волгоградской области.

25 мая на фасаде Усть-Грязнухинской школы открыли мемориальные таблички с именами Игоря Агапова и Дмитрия Крыжко, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Камышинского района.

Игорь Агапов родился в 1980 году. "В 2022 году Игорь женился, а затем стал счастливым отцом новорождённой дочери. 18 ноября 2024 года пополнил ряды добровольцев СВО, а 23 декабря, получив множественные ранения при взрыве, погиб", - говорится в публикации.

Дмитрий Крыжко, 1992 года рождения, в 2022 году был мобилизован. "19 февраля 2024 года Дмитрий погиб в ходе выполнения боевой задачи. У него остались мама, сёстры, братья, сын. Похоронен на усть-грязнухинском сельском кладбище", - сообщили власти.

Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1793 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Камышинского района стало известно 16 мая. Тогда власти отчитались о передаче наград близким трех военнослужащих, убитых в боевых действиях.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.