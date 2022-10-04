Мобилизованный волгоградец подал в суд на военный комиссариат

04 октября 2022, 06:07

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Виталий Кандалов обратился в суд с требованием понизить категорию в военном билете. По словам волгоградца, военкомат не обратил внимания на состояние его здоровья, а сразу отправил в воинскую часть.

"Кавказский узел" писал, что жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину.

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса, в Волгоградской области организованы пункты сбора мобилизованных.

Красноармейский районный суд Волгограда принял к рассмотрению иск местного жителя Виталия Кандалова к военному комиссариату. В качестве ответчика указана также районная призывная комиссия по мобилизации, пишет 3 октября v1.ru

43-летний волгоградец работает на нефтеперерабатывающем заводе, где ему и вручили повестку. В молодости он проходил срочную службу с категорией "А", однако с тех пор состояние его здоровья значительно ухудшилось.

По словам Кандалова, в военкомате медкомиссия проведена не была. "Сразу отправили в воинскую часть. А у меня хронические болезни - повреждены оба колена. Официальный диагноз звучит так: двусторонний гонартроз правого коленного сустава первой степени и левого сустава второй степени, застарелые повреждения наружного мениска правого коленного сустава, параменисковая киста. Мой доктор говорит, что у меня ноги 80-летнего старца", - рассказал волгоградец.

Сейчас, по его словам, его родные пытаются "хотя бы заменить категорию". "У меня в военном билете стоит "А". Понятное дело, что в мирное время мне незачем было ее менять. А по документам сейчас у меня "Г". Но сейчас я хочу хотя бы на "В" ее переделать. Я могу выполнять какие-то вспомогательные функции. Но не штурмовиком же. Сейчас я нахожусь в части на Максимке", - отметил Кандалов, добавив, что есть еще мобилизованные с заболеваниями и их "должны в госпиталь Ростова-на-Дону отправить".

Кандалов добивается, по его словам, чтобы ему "определили военную специальность в соответствии с моими хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы" и не собирается уклоняться от прохождения службы.

Перед тем, как отправиться на сборный пункт, он успел оформить генеральную доверенность на сестру, которая и подала иск в суд, информирует volga-day.ru.

Комментариями представителей военного комиссариата по поводу претензий Виталия Кандалова "Кавказский узел" пока не располагает.

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