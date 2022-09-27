Родные волгоградских новобранцев посетовали на неопределенность условий мобилизации

27 сентября 2022, 18:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Меры поддержки семей мобилизованных, условия оплаты, время, на которое получившие повестки волгоградцы отправляются на Украину, пока непонятны, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" мобилизованные волгоградцы и их родные.

"Кавказский узел" писал, что жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы.

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса, в Волгоградской области организованы пункты сбора мобилизованных.

27 сентября в военкоматах Волгограда продолжилась регистрация граждан, призванных по частичной мобилизации. Корреспондент "Кавказского узла" посетил комиссариат Ворошиловского района города. На входе журналист подвергся тщательному досмотру, вещи осматривали полицейский и дружинник.

Сотрудница комиссариата пояснила, что в этом учреждении работают только с призывниками, а мобилизованных жителей Ворошиловского района принимают в соседнем военкомате Советского района.

Военкомат Советского района располагается на западной окраине города, недалеко от Аграрного университета, в промышленной зоне. К 11.00 мск у ворот военкомата было безлюдно. Как только корреспондент "Кавказского узла" с фото- и видеокамерами подошел к двери военкомата его окружили полицейские и люди в военной форме. Офицер выпроводил журналиста за забор, заявив, что без аккредитации Минобороны журналистам вход в здание и на площадку военкомата запрещен. На лавочке возле двери в это время курили двое мобилизованных. За окнами и за стеклянными дверями были видны силуэты людей с сумками.

Из комиссариата вышел мужчина, который в руках держал листы бланков. На условиях анонимности он рассказал, что повестку пока не получил, но решил заранее оповестить военкомат о своей болезни. "Принес им медицинские справки о моей болезни, чтобы они меня вычеркнули из списков подлежащих мобилизации, если я в них состою", - сказал мужчина.

Собеседник рассказал, что служил в армии в начале 2000-х годов. По специальности стрелок. У него жена и ребенок. Работает, но место работы не назвал. "У меня все хорошо в жизни. Ничего в ней менять я не собираюсь", - кратко высказался молодой человек.

Рядом стоял его товарищ по работе, который учится в сельскохозяйственном колледже. По его словам, ни один студент колледжа повестки в военкомат не получал. "В колледже все спокойно. У меня на родине – в Котельниково – недавно отправили первую партию мобилизованных", - заметил молодой человек.

Из ворот военкомата вышла заплаканная женщина лет 30. Она, не назвав своего имени, рассказала корреспонденту, что в 23 сентября проводила мужа "на мобилизацию". Сегодня принесла ему требуемые вещи и встретилась с военкомом. "Сказали больше сюда не приходить. Их отвезут. Куда, не говорят", - пояснила женщина.

Она рассказала, что ее мужу 38 лет. В армии служил поваром, имеет специальность "стрелок". Работает супруг на заводе "Волгограднефтемаш". "Повестки им вручали на заводе. Хотя он прописан у меня в области. В повестке был список вещей: гигиенические принадлежности. Спального мешка, прокладок, памперсов, бронежилетов в списке не было", - сказала женщина.

Супруга мобилизованного отметила, что и она, и муж, и их двенадцатилетний сын очень переживают расставание. По ее словам, супруг с сыном "очень близки" - муж всегда посещал школьные собрания, следил за учебой сына, активно участвовал в его воспитании. Женщина не спит последние дни, сильно нервничает. "Я работаю с людьми, с деньгами - кассиром. Не представляю, как буду работать в таком психологическом состоянии. Как сосредоточиться? Отпуск уже отгуляла, да и не отпустят из магазина [сейчас], так как людей не хватает – ребят наших тоже призвали", - рассказала женщина.

По ее словам, они с сыном остались одни. "Здесь в городе у нас нет никого. Родители-инвалиды в селе – им нужен уход. Ему объяснили, что пока тут будут [в России] – 25 тысяч рублей. А туда [на Украину] попадут – от 170 тысяч рублей [будут платить]", - посетовала женщина.

Анна Пимина провожала своего брата. Молодая женщина, выйдя за ворота военкомата, звонила по телефону маме, успокаивала ее. Анна рассказала, что ее брат в прошлом году закончил московский вуз, приехал в Волгоград, но по специальности менеджера не смог трудоустроиться. Несколько месяцев "ничего не делал, все лето с друзьями на даче на шашлыках зависал". Брат холост. Невесты у него нет.

"Ему повестку прислали. Собрался утром – поехал. Нас с мужем не предупредил. Говорит, чтоб не волновались. Я от его друга узнала, что он здесь. Приехала вот вещи ему завезла кое-какие и сухпаек в дорогу. Ничего не рассказывает. Но вроде их уже сегодня куда-то должны отвезти. Сказали сюда больше не приходить", - рассказала Пимина.

Андрей получил повестку сегодня. "Собрался и вот иду в военкомат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Андрей рассказал, что ему 33 года и что он ждал повестку и заранее готовился к мобилизации. Молодой человек служил в армии в мотострелковой части. Имеет специальность механика. На гражданке работает "на договоре" в частной автомастерской. "Я в интернете все выяснил, что нужно. Собрал сумку по максимуму: термобелье, спальник, три куска мыла и три тюбика зубной пасты. Жена положила памперсы и прокладки – первые как подстилки в обувь, вторые в случае пулевого ранения. Теплые вещи взял – зима на носу, а в окопах холодно будет", - отметил Андрей.

Мужчина заметил, что последние три месяца был безработным и не знал чем себя занять. Перебивался случайными заработками. Жена и мать очень переживают за него. И он сам, по его словам, чувствует себя "не в своей тарелке". "Не пойти не могу по повестке. Говорят, срок наказания большой. Надеюсь, говорят правду, что, мол, в тылу там будем или на вторых позициях. Интересно еще узнать, на какой срок нас забирают. Ну, и нюансы по материальному обеспечению. Семья все-таки без кормильца остается. Все эти вопросы буду сейчас там [в военкомате] выяснять", - сказал Андрей.

К 11.00 мск из военкомата стали выходить добровольцы, которые пришли записываться без повесток. Шестидесятитрехлетний Рамазан Абакаров - бывший десантник. Переехал с семьей в Волгоград из Дагестана в 1990 году. Работал в дорожных компаниях "по вахтам". Сейчас временно безработный. Женат. Имеет двух сыновей, один из которых несовершеннолетний.

"Хотел пойти добровольцем, ходил в военкомат. Объяснили, что после 60 лет добровольцем никак нельзя. Думал, понадоблюсь. Но в данном режиме такие как я не требуются. Сказали: "Даже на учете не стоишь". Старший сын работает, его пока не позвали. Мужчина не должен ждать, когда позовут, должен защищать свою родину", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Людковский также "временно безработный". Алексей по специальности монтажник-высотник. По его словам, условия труда в последнее время "постоянно ухудшаются" - частные фирмы снизили размер зарплаты, сняли многие льготы, отменили 13-ю зарплату. Мужчине 49 лет, в армии не служил, но числится в рядовом составе. Воспитывает двух внуков, дети с семьями живут в его доме. С родными не советовался – "сам принял решение" пойти добровольцем. "Долг перед родиной. Повестку не получал. Но по возрасту [повестка] может прийти. Сказали, что добровольцев, кто не служил, не берут. Но я думаю, однозначно возьмут. Вопрос материальный меня пока не интересует. Интересует, чтобы оформили все как положено, чтобы военный билет, боевые были", - сказал Алексей Людковский.

У военкомата не было скопления мобилизованных и провожающих их родственников. Люди спокойно заходили и выходили из дверей военкомата. Ни криков, ни слов возмущения слышно не было. За забором военкомата дежурила женщина-полицейский.

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