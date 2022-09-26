Мобилизационные повестки вызвали вопросы у волгоградцев

26 сентября 2022, 14:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса, в Волгоградской области организованы пункты сбора мобилизованных.

Сегодня утром у здания военного комиссариата Дзержинского и Центрального районов Волгограда собрались горожане, подлежащие мобилизации, и их родственники. Неподалеку дежурил полицейский, периодически мимо проезжал автомобиль ДПС, передал корреспондент "Кавказского узла".

В холле военкомата за столом сидела сотрудница и вела предварительную запись пришедших на мобилизацию волгоградцев. Тем, кто приходил по другим вопросам, она сообщала, что комиссариат «работает сейчас только по вопросам мобилизации».

Офицер, встретивший корреспондента «Кавказского узла» около турникета, сообщил, что без аккредитации журналисты не могут вести съемку внутри здания комиссариата, после чего корреспондент "Кавказского узла" поговорил с людьми, стоявшими около здания.

Мужчина, представившийся Николаем, сообщил, что получил повестку на прошлой неделе и пришел в военкомат в третий раз. Сегодня его сопровождали мама и подруга."Я написал отказ (от мобилизации). У меня мама инвалид третьей группы, у нее проблемы с позвоночником. За ней нужен уход. Вторая проблема – я могу потерять работу после возвращения с фронта. Я работаю по договору охранником, никто там место для меня держать не будет. И третья проблема – нам не сообщают, на какой срок мобилизуют: одни говорят, что на две недели, другие – что на месяц, а сегодня мне вообще сказали, что до момента полной победы", - рассказал Николай, не ответив на вопрос, кто ему давал такую информацию.

Волгоградец пояснил, что в начале 2000-х годов два года служил в армии, а сегодня написал отказ от мобилизации. По словам Николая, сотрудники военкомата сказали ему, что его заявление будет рассматривать прокуратура.

Также у крыльца военкомата стояла супружеская пара. Женщина плакала а мужчина, представившийся Андреем Пономаревым, сообщил, что они пришли провожать шурина. "Он добровольно пошел. Повестки еще не получил. Друзья, говорит, мобилизованы. Он хочет попасть с ними в один отряд. Мы его уговаривали не ходить – у него двое малолетних детей. Но он и слушать не хочет", - сказал Андрей Пономарев. "Он такой настырный. Ну не дали тебе повестку, куда ты лезешь?" - посетовала сестра добровольца.

Другой мужчина, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что не хочет участвовать в военной операции. "Но повестку получил, и поводов для отмазки не нашел. И за границу не могу уехать… А если не пойду [участвовать в военной операции], посадят надолго. Безвыходная ситуация. Надеюсь, медкомиссию не пройду", - сказал он.

Немолодой мужчина, попросивший не указывать его имя, сообщил, что имеет офицерскую должность, а повестку пока не получил, но думает, что скоро ее получит. "Мне по семейным делам нужно съездить в Армению. Но я не знаю, пропустят ли меня на границе. Сейчас слухи ходят, что не пускают. Зашел вот в военкомат выяснить этот вопрос. Женщина сказала подождать. Жду", - сказал мужчина.

На доске объявлений в холле комиссариата сегодня утром не было информации о возможности выезда за границу граждан, подлежащих мобилизации. Сотрудница военкомата также не смогла прояснить этот вопрос.

Сотрудник пресс-службы областной прокуратуры сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока «распоряжений свыше по такому вопросу не поступало».

Адвокат Леонид Крикун рассказал, что к нему обращались граждане, подлежащие мобилизации, по вопросу выезда за границу. "Много было обращений. Звонили даже те, с кем не общался 10 лет. Всех интересует только вопрос выезда с территории Российской Федерации. Другие вопросы их пока не интересуют", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно Федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», при объявлении мобилизации гражданам призывного возраста запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов, добавил Леонид Крикун.

"Так вот, это место жительства может определяться абсолютно по-разному. Явно следует, что выезд за границу может быть рассмотрен, как выезд с места жительства. И военные комиссары по различным субъектам в некоторых своих обращениях по поводу мобилизации указывали о подобном запрете выезда с территории региона гражданам, которые в нем зарегистрированы. Соответственно, пока нет официального разъяснения, является ли выезд за границу в условиях объявленной мобилизации запрещенным, не очень понятно, законно или нет", - сказал адвокат.

В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. 24 сентября военкомат Краснодарского края назвал ошибкой запрет на выезд военнообязанных.

За неявку в военкомат и попытку уклониться от мобилизации грозит по меньшей мере административная ответственность, указал юрист Сергей Иващенко. "Согласно статье 10 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», неявка без уважительной причины по повестке о мобилизации может грозить либо административным штрафом (статья 21.5 КоАП РФ) в размере от 500 до 3000 рублей, либо уголовным наказанием (если неоднократно игнорировали вызов) со штрафом от 200 тысяч рублей до двухлетнего срока лишения свободы (ст. 328 УК РФ)", - сказал юрист.

Уголовная ответственность наступает «после неоднократного намеренного уклонения от мобилизации, или попытки покинуть место жительства без снятия с воинского учета, или выезда за рубеж», подчеркнул Сергей Иващенко.

Напомним, 22 сентября в Среднеахтубинском районе наряду с другими военнообязанными был мобилизован 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев, страдающий диабетом и ишемией мозга. Он сообщил, что отправлен на полигон Прудбой, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. Военно-врачебная комиссия его не осматривала, отметил военный пенсионер. В тот же день стало известно, что Ермолаева отправили домой.

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