Александр Ермолаев отправлен домой

24 сентября 2022, 04:15

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Военного пенсионера Александра Ермолаева, которого мобилизовали и отправили на полигон в Волгоградской области несмотря на возраст и болезни, отпустили домой.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев сообщил, что мобилизован и отправлен на полигон в Волгоградской области, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами.

Подполковника запаса Александра Ермолаева, которого мобилизовали накануне и отправили на полигон в Волгоградской области, отправили домой, добавив, чтобы он сдал вещевое имущество, пишет 23 сентября Telegram-канал "База".

Пенсионер сообщил, что обращался за помощью в различные инстанции, но нигде ему помочь не смогли, информирует v1.ru.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Призыв при мобилизации осуществляется по разрядам (очередности призыва), отметил юрист Рустам Насыров. К первому разряду, то есть тем, кто подлежит призыву в первую очередь, относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет. В последнюю очередь, по словам юриста, следует призывать третий разряд – это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет.

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