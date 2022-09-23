Пожилой офицер запаса мобилизован под Волгоградом вопреки заключению врачей

23 сентября 2022, 12:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев сообщил, что мобилизован и отправлен на полигон в Волгоградской области, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. Военно-врачебная комиссия его не осматривала, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября из Махачкалы, Каспийска и Краснодара были отправлены первые группы мобилизованных. В Волгоградской области пункты сбора мобилизованных организованы в местных домах культуры.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Призыв при мобилизации осуществляется по разрядам (очередности призыва), отметил юрист Рустам Насыров. К первому разряду, то есть тем, кто подлежит призыву в первую очередь, относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет. В последнюю очередь, по словам юриста, следует призывать третий разряд – это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет.

В Краснослободске мобилизован 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев, страдающий диабетом и ишемией мозга, сообщает сегодня Telegram-канал "База". "Последняя должность Ермолаева до ухода на пенсию — замкомандира части по МТО, замдиректора завода по уничтожению химоружия. Ермолаев получил повестку в шесть утра 22 сентября из рук главы Среднеахтубинского района. После этого мужчину увезли в воинскую часть […] для прохождения медкомиссии. В результате отсева более девяти человек признали негодными к службе и отправили домой. Однако Ермолаеву врач сказал, что с его ишемией и диабетом второй степени «можно идти на фронт». В итоге подполковника запаса отправили прямиком на полигон Прудбой в посёлке Новый Рогачик, где мобилизованным сообщили о начале двухнедельной подготовки. Затем за ними должны приехать для дальнейшего распределения", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеообращением Ермолаева, записанным в режиме селфи. "Я подполковник Ермолаев Александр Алексеевич, 1959 года рождения. Был призван 22 сентября военкоматом по мобилизации. Медкомиссию никакую не проходил, военно-врачебной комиссии не было, врач сказал, что с моими болячками можно идти на [фронт]. Сейчас находимся в Прудбое. Сказали, две недели подготовки, и за нами приедут "покупатели" для дальнейшего участия, возможно, в боевых действиях. Пока неточная информация, но как-то так. Хотя по указу президента и приказу министра обороны призыв по мобилизации осуществляется для подполковников – таких, как я – до 55 лет. А мне 63 года", - говорит мужчина на видео.

К публикации также приложены фотокопии военного билета Александра Ермолаева, врученной ему повестки, подписанной военкомом Ленинского и Среднеахтубинского районов, и датированного 17 августа 2022 года заключения врача, которая по результатам магнитно-резонансной томографии констатировала у Ермолаева наличие заболевания.

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