Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля, в 507-й день ежедневных протестов, участники еженедельного марша потребовали от властей Грузии ввозить современные лекарства для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сегодня, в 508-й день ежедневных протестов, активисты собрались у парламента Грузии, потребовав освобождения политзаключенных и выступив против курса правящей партии "Грузинская мечта".

Как следует из фото, опубликованных на странице в Facebook* издания Publika, активисты принесли к парламенту флаги Грузии, США и Евросоюза.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".