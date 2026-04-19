22:58, 19 апреля 2026

Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд

Участники протестов у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 19.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1736237834442426&set=pcb.1736237931109083 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстранты в 508-й раз собрались у парламента Грузии, потребовав изменения политического курса и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля, в 507-й день ежедневных протестов, участники еженедельного марша потребовали от властей Грузии ввозить современные лекарства для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Сегодня, в 508-й день ежедневных протестов, активисты собрались у парламента Грузии, потребовав освобождения политзаключенных и выступив против курса правящей партии "Грузинская мечта".

Как следует из фото, опубликованных на странице в Facebook* издания Publika, активисты принесли к парламенту флаги Грузии, США и Евросоюза.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
