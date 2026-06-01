Активист Рцхиладзе и журналист Чихладзе отвергли обвинения в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанным в Грузии пророссийскому активисту Гулбаату Рцхиладзе и журналисту Иракли Чихладзе предъявлены обвинения в шпионаже. Оба заявили о невиновности, а защита указала, что два дела не связаны друг с другом.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая в Грузии был задержан глава НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе. Следствие считает, что он сотрудничал со спецслужбами двух иностранных государств. В тот же день был задержан журналист Иракли Чихладзе. Расследование начато по статье о шпионаже (314 УК Грузии).

По версии Службы госбезопасности, Рцхиладзе передавал информацию представителям иностранных спецслужб и встречался с ними за пределами Грузии. За несколько дней до задержания Рцхиладзе сделал заявление, что группа пророссийских НПО создаст реестр лиц, которые в Грузии формируют негативное отношение к России и критикуют ее действия.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения

Обоим задержанным предъявлено обвинение в шпионаже по части 1 статьи 314 УК Грузии, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщила 31 мая прокуратура Грузии.

Ведомство отметило, что расследуются два уголовных дела. По данным департамента контрразведки СГБ, двое граждан Грузии "с целью получения материальной выгоды" по заданию иностранных разведслужб "систематически собирали и передавали им различную информацию и сведения разных категорий в ущерб интересам Грузии".

Один из обвиняемых часть полученных денег передавал также другим людям, добывавшим разведывательную информацию, сообщила прокуратура.

«Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», - процитировало сообщение ведомства "Интерпрессньюс".

Рцхиладзе связал задержание со своей публичной деятельностью

Гулбаат Рцхиладзе не признаёт предъявленное ему обвинение, сообщил его адвокат Лаша Голубиани. "Он категорически отрицает обвинение и говорит, что никакой он не шпион и, наоборот, если его деятельность и была на что-то направлена, то на то, чтобы произошла нормализация отношений между Россией и Грузией и чтобы в стране не произошло какой-либо войны и беды", - привело слова адвоката издание.

По словам Голубиани, его подзащитный связывает задержание с созданием «Совета по мониторингу и борьбе с русофобией». "Этот человек создал "Совет по борьбе с русофобией" для того, чтобы выявлять и предавать огласке факты русофобии. Не знаю, в чьи интересы не входило обнародование этих фактов, не могу сказать, но сам он связывает своё задержание именно с этим", - сказал он.

Адвокат затруднился пояснить, обвиняется ли Рцхиладзе в шпионаже в пользу России. "Я не могу подтвердить это на данном этапе, но, вероятно, одна из стран - это она [Россия]. Вероятно, вторая - какая-то другая страна", - приводятся в публикации слова адвоката.

Нет даже косвенных доказательств

Он отметил, что в деле «нет прямых доказательств, подтверждающих вину Гулбаата Рцхиладзе». "Сейчас не могу рассказывать подробности о том, какие доказательства там содержатся, но ничего такого существенного, что являлось бы прямым доказательством того, что господин Гулбаат совершил какое-либо преступление, там нет. Более того, нет даже косвенных доказательств", - заявил Голубиани.

Рцхиладзе - политический активист и сторонник сближения Грузии с Россией. Он регулярно выступает с пророссийских позиций, участвует в акциях памяти 9 мая и критикует евроатлантический курс Грузии. Организации, связанные с Рцхиладзе, несколько лет занимались выпуском книг, проведением конференций, круглых столов и информационных кампаний, которые продвигали российскую трактовку истории и политики, сообщило 30 мая "Новости-Грузия".

Адвокат Чихладзе исключил связь между двумя делами

Иракли Чихладзе - основатель и директор «Кавказского института по правам человека» и «Кавказского центра гражданских слушаний». Он известен организацией публичных дискуссий, чаще всего по вопросам, связанным с урегулированием конфликтов и региональными проблемами. Его адвокат Гиорги Гелхаури заявил, что они с подзащитным изучили материалы дела и не нашли оснований для обвинения, сообщило 31 мая JAMnews.

Адвокат отметил, что Чихладзе не признаёт себя виновным, и материалы дела не указывают на какую-либо связь со шпионской деятельностью или действиями, направленными против государственных интересов Грузии.

С доказательствами такого уровня они могут обвинить кого угодно

"Это очень печальный факт, потому что с доказательствами такого уровня они могут обвинить кого угодно. Вот так просто заявить, что вон тот человек – шпион", - привело слова Гелхаури издание.

Адвокат подчеркнул, что дело Чихладзе не имеет отношения к делу Гулбаата Рцхиладзе, эти два дела объединены лишь одной и той же уголовной статьей.

«Это два независимых, автономных дела, и они не имеют никакой связи друг с другом, за исключением того, что оба были арестованы в один и тот же день, и расследование начато с одной и той же квалификацией и по одной и той же статье», - сказал Гелхаури.

Адвокат отметил, что он и его клиент подписали соглашение о неразглашении информации, поэтому он не может назвать страну, в интересах которой Чихладзе обвиняется в шпионаже, пишет издание.