Участники шествия в Тбилиси выступили против насилия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие под лозунгом «Вместе против насилия и притеснения» проходит в Тбилиси в 549-й день ежедневных протестов, его участники назвали избиение силовиками двух жителей Гори признаком системного кризиса в полиции.

Как писал "Кавказский узел", массовый пикет с призывом освободить всех узников совести прошел в Тбилиси 29 мая, в 548-й день непрерывных проевропейских протестов. К парламенту активисты вышли с плакатами против полицейского насилия.

Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о насилии в отношении двух жителей Гори, в частности Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими. Протестный митинг против полицейского насилия прошел в Гори после инцидента с избиением двух местных жителей. В акции участвовали члены семей узников совести и политики.

Традиционное субботнее шествие от филармонии к парламенту Грузии посвящено насилию, совершенному полицейскими в отношении двух граждан в Гори. По мнению участников шествия, произошедшее в Гори указывает на существование системной преступности. Лозунг шествия - "Вместе против насилия и притеснения", - передает "Интерпрессньюс".

«Грузинская мечта» поощряет полицейское насилие — мы имеем дело с системной преступностью», — приводит телекомпания "Пирвели" слова участников шествия.

К митингу присоединились и священнослужители.

Как следует из видео, опубликованного фотографом Mo Se, собравшиеся несут флаги Грузии, Евросоюза и США. Они идут по проезжей части, многие в руках держат плакаты.

Участники «Субботнего марта» пришли к зданию администрации правительства поддержать родителей детей с миодистрофией Дюшенна. У администрации правительства 41-ю ночь подряд проходит акция с требованием ввезти лекарства для их детей, пишет Publika.