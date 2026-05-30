Кавказский узел

21:18, 30 мая 2026

Участники шествия в Тбилиси выступили против насилия

Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 30.05.26.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие под лозунгом «Вместе против насилия и притеснения» проходит в Тбилиси в 549-й день ежедневных протестов, его участники назвали избиение силовиками двух жителей Гори признаком системного кризиса в полиции.

Как писал "Кавказский узел", массовый пикет с призывом освободить всех узников совести прошел в Тбилиси 29 мая, в 548-й день непрерывных проевропейских протестов. К парламенту активисты вышли с плакатами против полицейского насилия. 

Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о  насилии в отношении двух жителей Гори, в частности Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими. Протестный митинг против полицейского насилия прошел в Гори после инцидента с избиением двух местных жителей. В акции участвовали члены семей узников совести и политики.

Традиционное субботнее шествие от филармонии к парламенту Грузии посвящено насилию, совершенному полицейскими в отношении двух граждан в Гори. По мнению участников шествия, произошедшее в Гори указывает на существование системной преступности. Лозунг шествия - "Вместе против насилия и притеснения", - передает "Интерпрессньюс".

«Грузинская мечта» поощряет полицейское насилие — мы имеем дело с системной преступностью», — приводит телекомпания "Пирвели" слова участников шествия.

К митингу присоединились и священнослужители.

Как следует из видео, опубликованного фотографом Mo Se, собравшиеся  несут флаги Грузии, Евросоюза и США. Они идут по проезжей части, многие в руках держат плакаты.

Участники «Субботнего марта» пришли к зданию администрации правительства поддержать родителей детей с  миодистрофией Дюшенна. У администрации правительства 41-ю ночь подряд проходит акция с требованием ввезти лекарства для их детей, пишет Publika.

Силовики арестованы после избиения двух человек в Гори
29 мая Горийский районный суд отправил под арест шестерых сотрудников полиции, обвиняемых в жестоком избиении двух мужчин во время задержания 27 мая. Судья Германе Дадешкелиани поддержал позицию прокуратуры, которая настаивала на заключении, опасаясь, что обвиняемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей. На заседании ни один из шестерых не присутствовал лично. Адвокаты просили о более мягкой мере — залоге, домашнем аресте или электронном контроле, но суд счел доводы защиты недостаточными.

Двое задержанных признали свою вину и раскаялись. Среди них полицейский Владимир Годердзишвили, который  находится в клинике. Защита утверждает, что травму ему нанес один из потерпевших.

Адвокат 19-летнего сотрудника патрульной полиции Сабы Цавелидзе настаивает, что молодой человек не участвовал в избиении. Юрист подчеркивал юный возраст подзащитного, отсутствие судимостей и предыдущих инцидентов с насилием. Прокурор Михаил Бериашвили заявил, что следствие располагает прямыми доказательствами против всех шестерых, включая видеозаписи. Он также отметил, что личности некоторых полицейских, участвовавших в избиении, до сих пор не установлены, и призвал обвиняемых активнее сотрудничать со следствием, сообщило "Новости Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
