Участники шествия в Тбилиси выступили против насилия
Шествие под лозунгом «Вместе против насилия и притеснения» проходит в Тбилиси в 549-й день ежедневных протестов, его участники назвали избиение силовиками двух жителей Гори признаком системного кризиса в полиции.
Как писал "Кавказский узел", массовый пикет с призывом освободить всех узников совести прошел в Тбилиси 29 мая, в 548-й день непрерывных проевропейских протестов. К парламенту активисты вышли с плакатами против полицейского насилия.
Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о насилии в отношении двух жителей Гори, в частности Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими. Протестный митинг против полицейского насилия прошел в Гори после инцидента с избиением двух местных жителей. В акции участвовали члены семей узников совести и политики.
Традиционное субботнее шествие от филармонии к парламенту Грузии посвящено насилию, совершенному полицейскими в отношении двух граждан в Гори. По мнению участников шествия, произошедшее в Гори указывает на существование системной преступности. Лозунг шествия - "Вместе против насилия и притеснения", - передает "Интерпрессньюс".
«Грузинская мечта» поощряет полицейское насилие — мы имеем дело с системной преступностью», — приводит телекомпания "Пирвели" слова участников шествия.
К митингу присоединились и священнослужители.
Как следует из видео, опубликованного фотографом Mo Se, собравшиеся несут флаги Грузии, Евросоюза и США. Они идут по проезжей части, многие в руках держат плакаты.
Участники «Субботнего марта» пришли к зданию администрации правительства поддержать родителей детей с миодистрофией Дюшенна. У администрации правительства 41-ю ночь подряд проходит акция с требованием ввезти лекарства для их детей, пишет Publika.
Двое задержанных признали свою вину и раскаялись. Среди них полицейский Владимир Годердзишвили, который находится в клинике. Защита утверждает, что травму ему нанес один из потерпевших.
Адвокат 19-летнего сотрудника патрульной полиции Сабы Цавелидзе настаивает, что молодой человек не участвовал в избиении. Юрист подчеркивал юный возраст подзащитного, отсутствие судимостей и предыдущих инцидентов с насилием. Прокурор Михаил Бериашвили заявил, что следствие располагает прямыми доказательствами против всех шестерых, включая видеозаписи. Он также отметил, что личности некоторых полицейских, участвовавших в избиении, до сих пор не установлены, и призвал обвиняемых активнее сотрудничать со следствием, сообщило "Новости Грузия".
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
