Сторонники евроинтеграции Грузии протестуют у парламента 547 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 547-й день непрерывных протестов призвали бороться с режимом “Грузинской мечты” и поддержали требования о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", массовый марш, организованный "Оппозиционным альянсом" в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел 26 мая под лозунгом: "За победу, вместе, до конца!". На следующий день, 27 мая, протестующие вышли к парламенту Грузии с призывом защитить независимость страны.

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза вышли сегодня вечером к зданию парламента на проспекте Руставели в 547-й вечер подряд.

Протестующие держали плакаты “Система должна быть разрушена”, “Свет не должен погаснуть! До конца, до победы” и “Дайте лекарства, а не отговорки”, следует из публикаций Netgazeti и Publika в Facebook*.

Премьер-министр Грузии от “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе сегодня прокомментировал акцию оппозиции в День независимости 26 мая. Он заявил, что в праздничный день на шествие оппозиции вышли только пять тысяч человек, и назвал участников этой акции “сбившимися с пути”, отмечает телеканал Pirveli.

“Это меньшинство, это агрессивное меньшинство, в конечном итоге не добивается результатов. (...) Для нас главное, чтобы любой гражданин, который сейчас заблудился и которому нравятся, например, Гварамия, Зурабишвили, Джапаридзе или Вашадзе, вернулся на правильный путь и поддержал верное направление развития страны. Это наша главная задача. Чем слабее радикальная оппозиция, тем сильнее грузинское государство”, – заявил Кобахидзе.

Родители детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, уже 38-й день продолжают круглосуточную акцию протеста перед зданием администрации правительства. Ее участники держали плакаты: “Дюшен убивает, бездействие равно смерти” и “Каждый день ценен, бездействие властей означает потерянную жизнь”.

“Никто к нам не приходил и никто не говорил нам ни из канцелярии, ни из парламента, ни из министерства здравоохранения, что происходит и продвигается ли работа по этому вопросу. Они должны быть сосредоточены на решении этой проблемы и активно сотрудничать с фармацевтическими компаниями, они, конечно же, должны работать с нами, родителями. Вместо этого мы снова и снова слышим пропаганду, как будто потребности [детей] были удовлетворены (...) Общество поддержало нас, это, конечно, очень хорошо, и мы глубоко благодарны за это, но это не решило проблему… Борьба продолжается”, – заявили они на сегодняшнем брифинге.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".