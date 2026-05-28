Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

В Гори начато расследование по факту насилия по отношению к задержанным со стороны сотрудников полиции.

Как писал "Кавказский узел", ранеее пять бывших и действующих силовиков, обвиняемые в насилии над участниками протестов в Грузии, были помещены под арест.

В Гори правоохранители применила физическую силу к двум мужчинам. Прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного превышения полномочий со стороны полиции. Один из участников инцидента в Гори Лаша Абисонашвили рассказал, с чего начался конфликт с полицией, после которого, по его словам, их с другом избили.

Мужчина заявил, что ссора началась после того, как полицейский автомобиль начал преследовать его друга, который во время перерыва на работе шел пешком. По словам Абисонашвили, он попытался помочь другу, но в итоге также подвергся избиению, сообщило издание Sova.

По данным прокуратуры Грузии, дело расследуется по статье о злоупотреблении служебным положением с применением силы. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. По сообщению ведомства от 27 мая, «на данном этапе проводятся срочные следственно-процессуальные действия», отмечает Interpressnews.

Аппарат омбудсмена Грузии также отреагировало на инцидент, призвав прокуратуру провести объективное и эффективное расследование дела. Ведомство подчеркнуло, что осуждает «все виды противоправных действий, особенно акты жестокого обращения» со стороны сотрудников правоохранительных органов и будет следить за ходом расследования, сообщило издание «Грузия Online».

Премьер-министр Иракли Кобахидзе также отреагировал на произошедшее в Гори. Он заявил, что опубликованные видеозаписи «абсолютно неприемлемы». «Государственные органы должны и будут реагировать надлежащим образом», — сказал Кобахидзе, выступая перед журналистами.

Напомним, что в июле 2025 года бывший глава фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, осужденный по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов, был избит в тюрьме. По его словам, избиению предшествовала беседа с начальником тюрьмы, который убеждал Бачиашвили раскрыть данные его криптокошельков.