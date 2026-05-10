Кобахидзе прокомментировал арест силовиков по обвинению в насилии над участниками протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует арест пятерых силовиков, обвиняемых в применении насилия к участникам проевропейских акций в 2024 году. По его словам, государство обязано сделать так, чтобы подобные инциденты не остались безнаказанными.

Как писал "Кавказский узел", пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Потерпевшие, активисты и представители оппозиционных партий назвали задержание фарсом и попыткой обмануть общественность. 9 мая все задержанные были помещены под арест.

С начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовики задержали более 300 человек, большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов описаны в справке "Кавказского узла".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал арест пятерых силовиков, обвиняемых в применении насилия к участникам проевропейских акций. По его словам, было своего рода грузом то, что имели факты применения насилия со стороны силовиков, но при этом никто не был за это задержан, пишет 9 мая "Грузия-онлайн".

Кобахидзе отметил, что в общей сложности было задержано около 30 участников митингов, которые так или иначе применили насилие, однако неправильным было то, что не было установлено никого из силовиков, которые также применяли насилие. "Мы смогли установить состав преступления, после чего действовали с присущей нам высокой ответственностью", - заявил Кобахидзе, добавив, что очень важно реагировать на любое правонарушение, и таким образом государством продемонстрировало, что готово делать это.

Также Кобахидзе отметил, что возбужден ряд уголовных дел и теперь важно установить виновных.