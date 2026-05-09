17:31, 9 мая 2026

Пять силовиков арестованы по обвинению в насилии над участниками протестов в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики, обвиняемые в насилии над участниками протестов в Грузии, помещены под арест. Заседания об избрани и меры пресечения прошли в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Потерпевшие, активисты и представители оппозиционных партий назвали задержание фарсом и попыткой обмануть общественность.

С начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовики задержали более 300 человек,  большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами  оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов описаны в справке "Кавказского узла".

Действующему начальнику одного из подразделений департамента специальных операций Службы госбезопасности и сотруднику департамента по особым поручениям МВД Грузии, обвиняемым по делу о физическом насилии в отношении оппозиционного политика Левана Хабеишвили, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Соответствующее решение принял судья Тбилисского городского суда Леван Геловани. Оба обвиняемых проходят по делу о превышении служебных полномочий с применением насилия.

Заседание в Тбилисском городском суде прошло в закрытом режиме. Обвиняемые не имеют адвокатов, сообщило "Интерпрессньюс".

Председатель оппозиционной партии ЕНД Леван Хабеишвили на сегодняшнем судебном процессе, где он выступает обвиняемого, прокомментировал начатое спустя два года после нападения на него расследование.

Он напомнил, что сразу после избиения в парламенте заявлял: в нападении участвовал Звиад Харазишвили, который на тот момент возглавлял спецназ и снимал избиения Хабеишвили на видео. Оппозиционный политик также отметил, что ещё два года назад, выступая в парламенте, рассказывал, что силовик диктовал ему условия, при которых был готов прекратить пытки - произнести на видео унизительные признания, пишет Tbilisi Life.

Тбилисский городской суд поместил под арест трех обвиняемых в нападении на журналиста Гурама Рогаву и Звиада Маисашвили.  Всем троим вменяется превышение служебных полномочий с применением насилия, а одному дополнительно — незаконное и насильственное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, сообщила Publika.

С началом массовых протестов против отказа от евроинтеграции активисты и оппозиционеры заявляли, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября 2024 года Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр тогда похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

