Пять силовиков арестованы по обвинению в насилии над участниками протестов в Тбилиси

Силовики, обвиняемые в насилии над участниками протестов в Грузии, помещены под арест. Заседания об избрани и меры пресечения прошли в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Потерпевшие, активисты и представители оппозиционных партий назвали задержание фарсом и попыткой обмануть общественность.

С начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовики задержали более 300 человек, большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов описаны в справке "Кавказского узла".

Действующему начальнику одного из подразделений департамента специальных операций Службы госбезопасности и сотруднику департамента по особым поручениям МВД Грузии, обвиняемым по делу о физическом насилии в отношении оппозиционного политика Левана Хабеишвили, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Соответствующее решение принял судья Тбилисского городского суда Леван Геловани. Оба обвиняемых проходят по делу о превышении служебных полномочий с применением насилия.

Заседание в Тбилисском городском суде прошло в закрытом режиме. Обвиняемые не имеют адвокатов, сообщило "Интерпрессньюс".

Председатель оппозиционной партии ЕНД Леван Хабеишвили на сегодняшнем судебном процессе, где он выступает обвиняемого, прокомментировал начатое спустя два года после нападения на него расследование.

Он напомнил, что сразу после избиения в парламенте заявлял: в нападении участвовал Звиад Харазишвили, который на тот момент возглавлял спецназ и снимал избиения Хабеишвили на видео. Оппозиционный политик также отметил, что ещё два года назад, выступая в парламенте, рассказывал, что силовик диктовал ему условия, при которых был готов прекратить пытки - произнести на видео унизительные признания, пишет Tbilisi Life.