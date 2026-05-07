×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 7 мая 2026

Поддержка детей с синдромом Дюшенна вошла в повестку акций протеста на Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 526-й день протестов вновь поддержали требования рлдителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 6 мая, в 525-й день непрерывных протестов, суд в Тбилиси назначил аресты и крупные штрафы еще нескольким активным участникам протестов, которых полиция обвинила в блокировке дорожного движения. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 526-й вечер подряд. 

Наряду с неизменными требованиями об отставке правительства и освобождении политзаключенных участники акции у парламента вновь поддержали требование о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, выдвинутое их родителями. Протестующие родители проводят уже восемнадцатую ночь у администрации правительства, отмечает Publika. 

Активисты держали плакаты: “Не будет справедливости – не будет мира”, “Народ все простит, кроме лишения правды”, “Свободу СМИ”, “Встаньте на сторону детей”, “Умрем но не уйдем, пока не получим лекарства”, “Лекарство детям”, “Экран разделяет, проблемы объединяют”, следует из публикаций Netgazeti и фотографа Mo Se в Facebook*.  

На одном из плакатов были слова оппозиционера, участника протестов Нодара Чачанидзе: “Я рад, что нахожусь сегодня на скамье подсудимых, а не на месте прокурора или судьи”. Около двух лет назад, в мае 2024 года, активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подвергся нападению в Тбилиси. 

Одну из активных участниц протеста, студентку Ани Придонашвили полицейские сегодня задержали прямо на территории университета после лекции. Девушку заковали в наручники, хотя она явно не представляла никакой угрозы, отметила руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Ониани. 

В знак протеста другие студенты развернули перед главным корпусом университета Илии баннер в поддержку Ани Придонашвили. “Если нас сегодня задерживают перед университетом, завтра нас силой вытащат из аудитории во время лекции”, – приводит слова студентов телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Силовики на акции протеста в Тбилиси, декабрь 2024 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
23:27, 7 мая 2026
Силовики задержаны в Грузии за избиение демонстрантов в 2024 году
Слева направо: Иракли Надирадзе, Паата Манжгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе на акции 04.10.25. Скриншот фото "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/174819-po-delu-4-oktiabria-paata-burchuladze-murtaz-zodelava-iraklii-nadiradze-lasha-beridze-i-paata-mandzhgaladze-prigovoreny-k-7-tornike-mchedlishvili-nika-gventsadze-iraklii-chkhvirkiia-k-5-a-iraklii-shaishmelashvili-k-2-godam-lisheniia-svobody.
20:57, 7 мая 2026
Защита назвала незаконным приговор по делу о штурме президентского дворца в Грузии
Стоп-кадр: "525-й день непрерывных протестов в Тбилиси". Фото: MO SE / Facebook
22:54, 6 мая 2026
Участники акции в Тбилиси поддержали арестованную активистку Гиоргадзе
23:57, 5 мая 2026
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
23:02, 5 мая 2026
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Давид Ишханян (слева) и Рубенн Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 18:33
Осужденные в Баку карабахские политики потребовали от властей Армении внимания к их проблемам

Владимир Яроцкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 15:33
Политзаключенный краснодарец Владимир Яроцкий найден мертвым в колонии

Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
07 мая 2026, 00:53
Родные Висангириева добились свидания с ним в колонии

Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 15:59
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше