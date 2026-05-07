Поддержка детей с синдромом Дюшенна вошла в повестку акций протеста на Руставели

Участники акции у парламента Грузии в 526-й день протестов вновь поддержали требования рлдителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая, в 525-й день непрерывных протестов, суд в Тбилиси назначил аресты и крупные штрафы еще нескольким активным участникам протестов, которых полиция обвинила в блокировке дорожного движения.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 526-й вечер подряд.

Наряду с неизменными требованиями об отставке правительства и освобождении политзаключенных участники акции у парламента вновь поддержали требование о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, выдвинутое их родителями. Протестующие родители проводят уже восемнадцатую ночь у администрации правительства, отмечает Publika.

Активисты держали плакаты: “Не будет справедливости – не будет мира”, “Народ все простит, кроме лишения правды”, “Свободу СМИ”, “Встаньте на сторону детей”, “Умрем но не уйдем, пока не получим лекарства”, “Лекарство детям”, “Экран разделяет, проблемы объединяют”, следует из публикаций Netgazeti и фотографа Mo Se в Facebook*.

На одном из плакатов были слова оппозиционера, участника протестов Нодара Чачанидзе: “Я рад, что нахожусь сегодня на скамье подсудимых, а не на месте прокурора или судьи”. Около двух лет назад, в мае 2024 года, активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подвергся нападению в Тбилиси.

Одну из активных участниц протеста, студентку Ани Придонашвили полицейские сегодня задержали прямо на территории университета после лекции. Девушку заковали в наручники, хотя она явно не представляла никакой угрозы, отметила руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Ониани.

В знак протеста другие студенты развернули перед главным корпусом университета Илии баннер в поддержку Ани Придонашвили. “Если нас сегодня задерживают перед университетом, завтра нас силой вытащат из аудитории во время лекции”, – приводит слова студентов телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".