Еще три грузинских оппозиционера заявили об избиениях

10 мая 2024, 00:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель партии "Гирчи" Борис Куруа и активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подверглись нападениям в Тбилиси, а Георгий Мумладзе из "Единого национального движения" - в селе близ Марнеули.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них - депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе - подверглись нападениям неизвестных.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

В течение вечера 9 мая еще трое представителей разных оппозиционных объединений заявили о нападениях. Активист партии "Гирчи" Борис Куруа сообщил журналистам, что неизвестные звонят ему с угрозами убийством, называя его домашний адрес, а вскоре после этого был жестоко избит в подъезде своего дома в Тбилиси.

Информацию о нападении на Куруа распространил лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе, чей брат Гия сутками ранее также был избит после телефонных угроз. «Меня били, и они держали меня. Я пыталась кричать», — написал сам Борис Куруа в соцсети.

Также вечером 9 мая в Тбилиси подвергся нападению представитель оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе, сообщила телекомпания "Пирвели".

Еще одно нападение на оппозиционера произошло за пределами столицы: представитель "Единого национального движения" Георгий Мумладзе, приехавший в свой сельский дом под Марнеули, заявил, что его избили четверо мужчин, которые следили за ним на автомобиле “Тойота Камри”, похожем на служебный. “Я начал снимать видео, подъехала машина, из нее выскочили четверо мускулистых парней в масках и начали драться со мной”, - приводит телекомпания слова оппозиционера.

МВД Грузии заявило 9 мая, что расследует серию нападений на оппозиционеров и активистов. При этом министр юстиции страны высказал предположение, что нападения "могли быть инсценированы самой оппозицией", отмечает информагентство "Новости-Грузия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.