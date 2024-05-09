Трое противников закона об иноагентах подверглись нападениям в Тбилиси

09 мая 2024, 03:06

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Как минимум три представителя оппозиции независимо друг от друга были избиты неизвестными в Тбилиси поздно вечером 8 мая. Жертвами нападений стали депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе, брат лидера партии "Гирчи".

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. Борьба будет продолжена, пока Грузия не вернется на путь европейской интеграции, рассказали "Кавказскому узлу" участники акции. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Неизвестные совершили вечером 8 мая в Тбилиси как минимум три нападения на активных противников закона об иноагентах. Пострадавшие активисты и их родственники незадолго до нападений получали угрозы.

Жестокому избиению подвергся представитель "Единого национального движения", депутат парламента Дмитрий Чиковани: возле его дома в районе Сололаки на него напали два неизвестных. В больницу депутата отвез сосед, учредитель телеканала "Пирвели" Вато Церетели - он пришел на помощь Чиковани, когда услышал его крики.

По словам Церетели, Чиковани получил черепно-мозговую травму и травму глаза. На кадрах, которые обнародовал телеканал, депутат запечатлен с почти полностью окровавленным лицом, сильно распухшим от ушибов. Несмотря на травмы, Чиковани заявил, что он "в порядке".

Политик уверенно связал нападавших с правящей партией. “У меня все хорошо, но это конец этого режима Они не смогут нас напугать. “Грузинской мечте”, которая работает русскими методами, придет конец”, - цитирует его слова “Пирвели”.

Вскоре после сообщений об избиении Чиковани стало известно о нападении на одного из организаторов марша против закона об иноагентах Лашу Гвинианидзе. Как рассказал активист, в течение дня угрозы в его адрес поступали его 72-летнему отцу: звонившие говорили пожилому мужчине, что “остановят” его сына. Непосредственно перед нападением сам Лаша Гвинианидзе получил молчаливый телефонный звонок: он предполагает, что с помощью этого звонка нападавшие определили точное место, где он находился.

Гвинианидзе утверждает, что на него напали три человека в масках. Активист получил травмы головы, на кадрах телекомпании "Формула" видно, что у него разбита губа. Кроме того, момент нападения был заснят видео другом Лаши Гвинианидзе: на короткой записи видно, что активиста бьют несколько человек, которые затем убегают. Медработники зашили активисту разбитую губу, но он не был госпитализирован.

Лидер партии “Гирчи” Зураб Джапаридзе в ночь на 9 мая сообщил, что несколько неизвестных избили его брата Гию Джапаридзе. Пострадавший Гия Джапаридзе - старший научный сотрудник Центра европейских исследований и гражданского образования Илии Чавчавадзе, профессор университета, бывший посол Грузии на Кипре. После избиения он был госпитализирован, передал телеканал “Мтавари архи”.

По словам Зураба Джапаридзе, его брат подвергся нападению недалеко от дома их матери. В течение дня мать, а также другие родственники, получали телефонные звонки с оскорблениями и угрозами.

Гия Джапаридзе рассказал, что нападавших было двое или трое, а избивали его палками либо бейсбольными битами. В клинике у него диагностировали черепно-мозговую травму и резаную рану головы. Сразу после нападения он дал комментарий журналистам: как видно на кадрах телеканала "Формула", у него раны на лбу и на щеке. Джапаридзе на ночь оставлен в стационаре, как и Чиковани.

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