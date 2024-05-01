01 мая 2024, 19:16

Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах

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Депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против".

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии 30 апреля обсудили 3 из 11 статей законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", сегодня обсуждение продолжилось. Днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста. Правозащитники потребовали расследовать нападения на участников акции и журналистов, Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования по статье о превышении полномочий. У здания парламента сегодня вечером мобилизован спецназ, противники законопроекта собираются на акцию протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Депутаты парламента Грузии на сегодняшнем пленарном заседании одобрили во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект во втором чтении поддержали 83 депутата, против проголосовали 23. Голосование прошло на фоне акции протеста у парламента сообщило агентство "Новости Грузии". 

Возле черного входа в здание парламента уже произошло столкновение между участниками митинга и полицией, сообщает Sova News.

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Примечание:

"Представителю Саакашвили потребовалась медпомощь после избиения на акции протеста", "Политологи Грузии оценили вероятность отмены безвизового режима с ЕС на фоне протестов", "Заза Саралидзе объявил голодовку в знак протеста против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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