Спецназ мобилизован у парламента Грузии перед акцией протеста против закона об иноагентах

01 мая 2024, 18:11

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Депутаты парламента Грузии сегодня вопреки протестам общественности продолжают рассматривать во втором чтении законопроект об иноагентах, с заседания удалены два депутата от оппозиции. У парламента собираются противники закона, во дворе здания мобилизован спецназ.

Как писал "Кавказский узел", днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста. Правозащитники потребовали расследовать нападения на участников акции и журналистов, Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования по статье о превышении полномочий.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Парламент Грузии продолжил сегодня рассмотрение во втором чтении, постатейно, законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» состоит всего из 11 статей. На заседании 30 апреля в успели рассмотреть только три статьи, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Заседание началось со словесной конфронтации между депутатами от "Грузинской мечты" и оппозиции по поводу событий прошлой ночи. Лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили, избитый полицией во время вчерашнего митинга, прибыл в парламент на инвалидной коляске. Он рассказал, что полицейские оказывали на него давление, заставляя сказать, что он трус, угрожали избить его, если он этого не сделает, а когда он отказался, его избили несколько полицейских, сообщило агентство "Грузия Online".



В начале заседания депутаты от оппозиции выступили с критическими заявлениями по поводу разгона демонстрантов и потребовали отзыва законопроекта, но спикер парламента Шалва Папуашвили отключал микрофоны. Два депутата от оппозиции – Тамар Чарквиани («Закон и справедливость») и Саломе Самадашвили («Лело за Грузию) выдворены из зала заседаний, говорится в публикации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правящая партия не откажется от закона "О прозрачности иностранного влияния" ни при каких условиях, невзирая на протесты. "Для того, чтобы нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну, необходимо принять этот закон. Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента). Но мы все примем, этот закон, конечно, примем, в этом случае будет несколько дней дискомфорта. Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма. Это очень принципиальная, национальная задача", - процитировало слова Кобахидзе агентство "Новости Грузия".

Третье чтение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» пройдет через 2 недели, сообщил Кобахидзе. "Процедура следующая: третье слушание у нас будет через две недели. Примерно через месяц, четыре недели отсюда будет преодоление вето. Нам иногда указывают, что, может, дождались бы Венецианской комиссии и так далее. Заключение Венецианской комиссии приходит до того, как будет преодолено вето", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Оппозиция сегодня объявила акцию протеста на 17.00 (16.00 мск) пока в центре Тбилиси ситуация спокойная. У парламента начался сбор участников акции, но люди начнут прибавляться после окончания рабочего дня, проинформировало "Новости Грузия".

Телеканал "Пирвели" сообщил сегодня о массовой мобилизации полиции и спецназа в Тбилиси. Часть автобусов со спецназом уже находятся во дворе парламента Грузии. Также телекомпания опубликовала видео, как спецназовцы отдыхают на газонах.

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