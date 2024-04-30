"Грузинская мечта" пообещала детально обсудить закон об иноагентах

30 апреля 2024, 18:07

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Депутаты от "Грузинской мечты" в парламенте пообещали постатейно и детально рассмотреть во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Проект закона противоречит европейским устремлениям Грузии, напомнили грузинские НПО и зарубежные политики.

Как писал "Кавказский узел", в парламент Грузии ограничен вход для посторонних лиц и журналистов в связи с намеченным на сегодня обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. Около здания парламента дежурит полиция.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. Согласно регламенту, оно проходит постатейно. Спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что пленарное заседание продлится до 21:00 (20.00 мск) и, возможно, обсуждения проекта продолжатся завтра. На сегодня голосование не планируется, сообщило агентство "Новости Грузия".

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, сообщил, что обсуждение будет детальным. "Мы никуда не торопимся! Два-три дня – сколько бы времени это ни заняло, мы будем обсуждать постатейно. Говорю вам от имени команды, мы никуда не спешим. Рассмотрение может занять и до трех дней, но мы не торопимся и сколько бы дней это ни заняло, нет проблем в том, чтобы проработать детально. Подождем еще, что же в нем российское или плохое. Может быть, кто-нибудь это как-нибудь выскажет!", - привело слова Мдинарадзе на пленарном заседании агентство "Интерпрессньюс".

Согласно регламенту парламента, после голосования за принятие законопроекта во втором чтении, парламент его должен вынести на обсуждение в третьем чтении, которое разрешает внесение в него правок только редакционного характера. Законопроект сначала должен рассмотреть парламентский комитет, после чего его вынесут на рассмотрение на пленарное заседание. Парламенту разрешено рассмотреть в один день законопроект во втором и третьем чтении. Если рассмотрение будет происходить в разные дни, то в третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен не позднее 10 дней после принятия во втором чтении, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава государства может наложить на закон вето и вернуть его парламенту только после принятия законопроекта в третьем, окончательном чтении. "В том случае, если президент не воспользуется правом вето и не подпишет закон, тогда закон подписывает председатель парламента, публикуется и вступает в силу. Если президент наложит вето, тогда президент возвращает законопроект парламенту со своими замечания, которые должны быт сформулированы в виде законопроекта или поправок к закону. Парламент обязан рассмотреть предложения президента и проголосовать», - сказал бывший депутат и председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

По его словам, если парламент примет предложения президента, закон повторно будет направлен президенту для подписи и дальнейшей его публикации. Если парламент не примет предложения президента, то парламент обязан проголосовать за первичную редакцию закона, которая была ранее отослана президенту для подписи. Для преодоления вето необходимо количество голосов, которыми принимают закон – минимум 76 голосов. Если парламент преодолеет вето, то закон возвращают президенту для подписи и дальнейшей его публикации. Если президент не подпишет закон, то его обязан подписать председатель парламента, после чего закон публикуют, и он вступает в силу, пояснил Хмаладзе.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

НПО призвали жителей и политиков сообща выступить против "российского закона"

Неправительственные организации выступили с заявлением относительно проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Власти открыто заявили, что, приняв «российский закон», они планируют объявить репрессии против народа. Они анонсируют хищение выборов, цензуру и тоталитарный режим в советском стиле. Все ясно поняли, что целью принятия "российского закона" является не пресловутая «прозрачность», а изменение внешней политики страны и оформление русификации, - говорится в заявлении неправительственных организаций.

Активисты призвали жителей сегодня выступить против проекта закона - "противодействовать попытке принять закон во втором чтении, и еще раз показать властям, что отказ от ЕС никогда не будет выбором грузинского народа. Мы призываем политические партии выполнить свой долг перед народом и еще решительнее бороться в парламенте с российским законодательством", - процитировало заявление активистов "Нетгазети".

Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Зарубежные политики напомнили о последствиях принятия закона

Питер Стано, пресс-секретарь верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, отметил сегодня, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" может оказать негативное влияние на сближение Грузии с Евросоюзом.



"Верховный представитель Боррель и еврокомиссар Вархели вместе с другими государствами-членами ЕС четко заявили, что принятие этого закона означает отрыв Грузии от заявленной цели — сближения с ЕС. Когда речь заходит об этом законе, нам совершенно ясно, что это закон, который не соответствует европейским ценностям, не соответствует европейским ожиданиям, и после его утверждения он фактически может действовать против амбиций Грузии по сближению с ЕС", — привело слова Стано агентство "Грузия Online".

Сопредседатели Группы по вопросам Грузии в Конгрессе США, демократ Джерри Коннолли и республиканец Остин Скотт опубликовали 29 апреля заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу законопроекта об иностранных агентах. Конгрессмены отметили, что законопроект, «аналогично законопроекту Владимира Путина, отдаляет Грузию от евроатлантического пути", - говорится в другой публикации.