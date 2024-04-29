Комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах

29 апреля 2024, 18:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Во время обсуждений глава комитета удалил с заседания 14 оппозиционных депутатов.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 17 апреля парламент Грузии принял проект в первом чтении. За него проголосовали 83 депутата, при этом оппозиция не принимала участия в голосовании.

Комитет парламента по юридическим вопросам сегодня поддержал во втором чтении проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Этому предшествовало почти 10-часовое обсуждение законопроекта, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Заседание проходило на фоне споров, председатель комитета Анри Оханашвили несколько раз выключал микрофоны оппозиционным депутатам, делая им предупреждения, а затем удалял их из зала заседания.

Всего Анри Оханашвили удалил из зала 14 оппозиционных депутатов, а также представителей ряда неправительственных организаций. При этом депутаты Яго Хвичия, Анна Нацвлишвили и Паата Манджгаладзе покинули заседание по собственной инициативе в знак протеста, пишет издание.

Парламент рассмотрит законопроект во втором чтении на пленарном заседании 30 апреля, сообщает сегодня "Грузия Online" со ссылкой на Анри Оханашвили.

Напомним, обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов в Грузии. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.