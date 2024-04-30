Усиленные меры безопасности введены в парламенте Грузии

30 апреля 2024, 08:49

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В парламент Грузии ограничен вход для посторонних лиц и журналистов. Это сделано в связи с намеченным на сегодня обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. Около здания парламента дежурит полиция.

Как информировал "Кавказский узел", 29 апреля в центр Тбилиси приехали сотни автобусов и маршруток, на которых привезли участников организованного "Грузинской мечтой" митинга в поддержку закона об иноагентах. Партия власти объяснила его необходимость сохранением суверенитета страны, обвинив НПО в финансировании революции.

С сегодняшнего дня в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности, действует желтый уровень безопасности, вход посетителей в здание парламента ограничено. На заседания допускаются только люди, приглашенные структурными подразделениями, а также не более двух съёмочных групп от одного СМИ. Ограничения введены, чтобы обеспечить безопасную среду в здании парламента, привел сегодня ночью на своем сайте телеканал "Рустави 2" сообщение администрации законодательного органа.

В парламенте Грузии на сегодня запланировано второе чтение законопроекта об иноагентах, отметил телеканал в другом сообщении.

Участок проспекта Руставели в Тбилиси, на котором партия "Грузинская мечта" организовала митинг в поддержку закона об иноагентах, к полуночи был освобожден, на нем восстановлено движение транспорта. Около парламента Грузии работают уборщики, производится демонтаж сцены. На месте дежурят полицейские, информировал сегодня ночью на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" обязывает регистрироваться в едином реестре организации, которые, по версии грузинских властей, транслируют в грузинское общество иностранные интересы. Законопроект обязывает их сдавать отчеты.

Если закон будет принят, новые правила вступят в силу ближе к парламентским выборам. В оппозиции заявили, что если законопроект об иноагентах будет одобрен, то это создаст помехи в работе НПО, которые выступают наблюдателями на выборах.

В феврале 2023 года власти Грузии уже пытались принять закон об иноагентах. Тогда эта инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его было отложено.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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