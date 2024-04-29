"Грузинская мечта" свезла жителей регионов на митинг в свою поддержку

29 апреля 2024, 23:51

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Центр Тбилиси сегодня заполнили сотни автобусов и маршруток, на которых привезли участников организованного "Грузинской мечтой" митинга в поддержку закона об иноагентах. Партия власти объяснила его необходимость сохранением суверенитета страны, обвинив НПО в финансировании революции.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 17 апреля парламент Грузии принял проект в первом чтении. За него проголосовали 83 депутата, при этом оппозиция не принимала участия в голосовании. Сегодня юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Во время обсуждений глава комитета удалил с заседания 14 оппозиционных депутатов.

Обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов в Грузии. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

"Всеобщее народное собрание", организованное "Грузинской мечтой" в поддержку законопроекта об иноагентах. Мероприятие открылось гимном Грузии. Лозунг встречи слова Ильи Чавчавдзе – "Отечество, язык, вера", который также часто звучит на акциях противников спорного законопроекта.

Впервые после долгого перерыва на трибуне около парламента появился почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. "Сегодня Грузией управляет команда сильных и целеустремленных профессионалов. В сегодняшней Грузии не может быть изменено правительство не рейтинговыми «националами» и «НПО». Грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» служит укреплению суверенитета Грузии. Может возникнуть вопрос, почему команда отозвала закон в прошлом году и почему мы получили его в этом году. В прошлом году отзыв закона имел две основные объективные причины. В этом году ситуация кардинально иная. «Националы» и их покровители больше не обманут народ и сегодня большая часть общества решительно поддерживает прозрачность НПО. Кроме того, сегодня у нас есть все ресурсы для того, чтобы принять "Закон о прозрачности" без ущерба для устойчивости государства", - сказал Иванишвили на собрании, которое посетил корреспондент "Кавказского узла".

"Грузией должно управлять правительство, избранное грузинским народом. В 2004-2012 годах мы прошли очень тяжелый период, когда страной правил революционный комитет, назначенный извне, — иностранная агентура. Эти люди Саакашвили, Бокерия, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и другие стали руководителями в результате революции, устроенной НПО. Правление людей, назначенных извне, ясно показало нам, насколько тяжелы последствия потери свободы, независимости и суверенитета", - привело слова Иванишвили Paper Kartuli. Кроме того, почетный председатель "Грузинской мечты" пообещал "вынести коллективному „Национальному движению“ политический и юридический приговор, которого оно заслуживает за девять лет кровавого правления и 12 лет поджигательной тирании", а также заверил, что Грузия вступит в Евросоюз к 2030 году.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на митинге, что в Грузии идет решающая битва за защиту суверенитета и национальной идентичности Грузии. "Нам говорят, что прозрачность — это плохо, а пропаганда ЛГБТ* — это хорошо. Нам доказывают, что НПО имеют право пытаться организовать в Грузии столько революций, сколько захотят, и нам не следует даже спрашивать о происхождении их денег. Если еще раз будут планировать революцию, грузинский народ даже не должен знать, откуда берутся средства и кто финансирует эту революцию. Последние несколько недель еще раз доказали, что более 90% средств, выделяемых для НПО, служат укреплению агентуры в Грузии", - привел его слова Tbilisi Life.

Проспект Руставели был заполнен людьми и к парламенту было довольно трудно подойти, но на проспекте были смонтированы огромные экраны, которые транслировали выступления. В основном, на проспекте были люди среднего возраста, которые неохотно шли на контакт, но была и молодежь. Молодая женщина, которая не назвала себя, но сказала, что она патриот Грузии и считает для важным поддержать инициативу властей.

Натела рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее привезли на маршрутке из Гори. Она сказала, что не разбирается в законах, но, по ее словам, ее гражданский долг поддержать власть.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Малхаз Рехвиашвили, работающий в "Фактчек", у них была информация, что на людей в регионах оказывалось давление, но прямых доказательств у них нет.

Журналист Галина Петриашвили на своей странице в Facebook** разместила фото, на котором видно, как идет процесс раздачи денег участникам акции в поддержку законопроекта.

Продолжение проспекта Руставели улица Меликишвили переполнена маршрутками, которые привезли людей из регионов. Маршрутки стоят на полосе, выделенных для автобусов. Но, как видно, водителей не штрафуют.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «путинской акцией» сегодняшний митинг правящей «Грузинской мечты» в Тбилиси.

"Вчера прошел 15-й день массовых стихийных протестов против «российского закона» и за европейское будущее Грузии. Сегодня "путинская» акция: госслужащие «приехали» в Тбилиси аплодировать решениям правящей партии. Настоящая Грузия – свободная Грузия! Европейская Грузия!", - написала Зурабишвили в соцсети Х под видео с автобусами, на которых в Тбилиси свозят участников акции из регионов.

"Митинг, организованный властями 29 апреля 2024 года, войдет в историю как попытка свергнуть независимость и демократию Грузии. Однако "грузинская (а точнее "русская") мечта" и люди, которых силой привели (уверен, большинство этих людей не согласны с этим законом, но избегают репрессий) не смогут выполнить это", - написал на своей странице в Facebook** независимый депутат парламента Тариэл Накаидзе.

Профсоюзный лидер Бека Гигаури сказал, что участники митинга "те, кого насильно или обманом" привели к зданию парламента "являются достойными гражданами" страны. "Надо объяснить нашим согражданам, старшему поколению, населению регионов, почему на кону наши национальные интересы, реальный суверенитет", - подчеркнул он.

Партия "Гирчи" анонсировала на своей странице в Facebook** два митинга у здания парламента на 30 апреля, когда парламент будет рассматривать законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Согласно проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", он имеет обратную силу, то есть обязывает регистрироваться в реестре «организаций проводящих интересы иностранной силы» и сдавать отчеты по итогам прошлого года. При этом для возможных проверок определены шесть последних лет, тогда как Налоговый кодекс определяет их в три года, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Если закон будет принят, новые правила вступят в силу ближе к парламентским выборам. "Совершенно непонятно, как НПО, которые из года в год работают наблюдателями на выборах, смогут это сделать в октябре со статусом «иноагентов»", - говорится в публикации.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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