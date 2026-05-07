15:33, 7 мая 2026

Политзаключенный краснодарец Владимир Яроцкий найден мертвым в колонии

Владимир Яроцкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В исправительной колонии в Хадыженске найден мёртвым политзаключённый Владимир Яроцкий, осужденный по статьям о фейках об армии и осквернении символов воинской славы. По данным правозащитников, ФСИН назвало причиной смерти суицид.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд в Краснодаре приговорил к полутора годам колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой.  Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания. Позже Яроцкий был обвинен в призывах к терроризму и оштрафован. 31 июля 2024 года правозащитники признали Яроцкого политзаключенным. В январе стало известно, что Яроцкий обвинен в распространении фейков об армии. Суд в Краснодаре счел публикации в соцсети  Яроцкого о числе убитых на Украине военных и публикацию картинки с георгиевской лентой распространением фейков об армии и оскорблением символов воинской славы, и приговорил его к 5,5 года заключения.

В ночь на 6 мая в исправительной колонии №9 в Хадыженске (Краснодарский край) был найден мёртвым политзаключённый Владимир Яроцкий, сообщает проект «Политзек-Инфо».

По официальной версии ФСИН он совершил самоубийство. Ранее Яроцкий неоднократно сообщал о давлении со стороны администрации колонии, говорится в публикации.

Яроцкий жаловался на давление со стороны администрации колонии. Политзаключенный участвовал в тюремных работах по ночам, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья. На просьбы изменить условия труда администрация ИК отвечала новым давлением, сообщила SOTAvision* со ссылкой на письмо Александра Ноздринова, который подтвердил информацию о гибели Яроцкого.

Как писал "Кавказский узел", журналист и блогер из Краснодарского края Александр Ноздринов был приговорен к 8,5 года лишения свободы по делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ). Суд также запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда. Защита обжаловала приговор Ноздринову, указав, что суд первой инстанции нарушил его право на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы, но 19 февраля 2024 года  апелляционный суд оставил приговор в силе, а в июне того же года приговор утвердил и кассационный суд. В начале мая 2024 года стало известно, что Ноздринов этапирован в колонию №9 в Хадыженске.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

