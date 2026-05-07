Состояние Туапсе после "черных дождей" обеспокоило пользователей соцсети

Улицы Туапсе, удаленные от центра, остаются грязными после нефтяных дождей, однако активности по их уборке не видно, возмутилась местная жительница. Часть комментаторов предложила ей присоединиться к уборке города, другие указали, что это ответственность власти и бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Telegram-канал "Мой Туапсе" опубликовал обращение местной жительницы. "Воняет гарью, улица в мазуте, пешая зона вся чёрная. Хорошо, шла вечером, так как представляю, что творится днём - липнет 100%. Отмывать не надо?", - написала она. К сообщению она приложила фотографии покрытого черными мелкими пятнами тротуара.

Обращение набрало 19 комментариев.

"Девушка, запишитесь волонтером и мойте. Люди работают и так почти круглосуточно. Есть и более тяжёлые места, там и работают", - написала Наташа Белозерова.

"Давайте будем немного терпимее . Здесь такое произошло и естественно на все нужно время", - поддержала Карина.

Другие пользователи высказали мнение об ответственности бизнеса за состояние города.

"Почему ликвидировать последствия пожара силами волонтеров норма? Почему на справедливые замечания накидывают хейта? Почему надо быть терпимее? По-моему как раз нужно подсвечивать абсолютно все проблемы, чтобы масштабы последствий были понятны. Люди не сами себе устроили эти приключения. В противном случае мы помогаем замалчивать проблемы и отчитываться «у нас всё под контролем». Под контролем — это когда власти сообщают своим жителям, когда и каким образом будут выполнены работы. А сейчас всё наоборот. Волонтеры проявляют инициативу, делают всю работу, местные предприниматели их кормят, а власти такие «молодцы! Так мы справимся!» Банально, но это нечестно и все это видят", - прокомментировал пользователь Портора Портора.

Ликвидировать последствия должны не волонтеры, так как город пострадал от последствий взрывов на территории компании, которая "заработала миллионы долларов", считает Роман Воротилкин. "А город волонтеры с тряпками должны мыть? Где помощь? Где ликвидаторы таких последствий?", - возмутился он.

"А зачем, губер и министр улетели. <До этого> за ночь бордюры, столбы покрасили и керхером мыли в центре", - указал Олег.

То, что люди пишут о том что где-то нужно помыть, так это радоваться надо - это ж помощь в мониторинге, где и что грязное, отметил Kronas. "Люди переживают, что город оставят неубранным, а есть ли у них основания переживать - ещё как", - считает он.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

