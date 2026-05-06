15:59, 6 мая 2026

Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сенат США призвал к освобождению осужденных  в Азербайджане журналистов Севиндж Вагифгызы и Фарида Мехрализаде наряду с другими представителями медиа в мире, которые преследуются за профессиональную деятельность, в частности в резолюции упоминается и грузинская журналистка Мзия Амаглобели.

 Как писал «Кавказский узел», Международная коалиция медиаорганизаций One Free Press Coalition по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая)  опубликовала ежегодный список "10 самых срочных" (10 Most Urgent) с именами заключенных по всему миру журналистов, которые должны быть неотложно освобождены из тюрем. Среди них - журналистка из Азербайджана, главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы, которая уже третий год находится в заключении.

В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 6 марта Мехрализаде, а 13 марта Ульви Гасанли на заседаниях по рассмотрению кассационной жалобы заявили о своей невиновности и потребовали отменить приговор. 3 апреля Верховный суд  оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Сенат США принял резолюцию по случаю Всемирного дня свободы печати, отмечаемому ежегодно 3 мая.

Американские законодатели в документе, опубликованном 5 мая на сайте сената,  заявили о росте угроз свободе СМИ в мире, указав на преследования и аресты журналистов, особенно в странах с авторитарными режимами.

Ссылаясь на данные международной организации в защиту журналистов, в резолюции указано, что уровень свободы прессы в мире опустился до минимального значения за 25 лет, а более половины стран классифицируются как «сложные» или «очень серьёзные» для работы журналистов.

По данным, приведённым в документе, к концу 2025 года в мире под стражей находились более 300 журналистов. В их числе названы представители Азербайджана и Грузии, включая   главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы и  экономического обозревателя Фарида Мехрализаде,  а также Мзию Амаглобели.

В начале августа 2025 года суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения.  В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сенат призвал к немедленному и безусловному освобождению всех журналистов, осужденных за свою профессиональную деятельность.

В резолюции также содержится призыв к президенту США и госсекретарю усилить защиту свободы прессы и расследование нападений на журналистов по всему миру.

«Включение Севиндж Вагифгызы и Фарида Мехрализаде в резолюцию Сената подчеркивает серьезность ситуации с правами человека в Азербайджане и преследования журналистов в стране за профессиональную работу. Их имена символизируют дела всех азербайджанских журналистов. Оценки Сената – это фактически наказ госдепу учитывать дела арестованных журналистов в политическом диалоге с Азербайджаном.  Как бы для администрации не были бы важные энергетические и геополитические интересы, права человека и свободы пресса должна оставаться для Вашингтона в числе приоритетов внешней политики. Конечно, это не означает, что прямо завтра в Азербайджане освободят журналистов. Однако постепенно  формируется твердое мнение у международного демократического сообщества о необходимости принятия мер по смягчению ситуации с правами человека в Азербайджане», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» азербайджанский медиа эксперт, на условиях анонимности.

Власти Азербайджана не отреагировали на резолюцию Сената.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

