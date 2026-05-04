Журналистская коалиция назвала приоритетом борьбу за освобождение Вагифгызы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главред азербайджанского издания Abzas Media, отбывающая девятилетний тюремный срок Севиндж Вагифгызы включена в ежегодный список «10 самых срочных» (10 Most Urgent), опубликованный международной коалицией One Free Press Coalition. Дело Вагифгызы, как и других фигурантов списка, связано с преследованием журналистов за профессиональную деятельность, указала коалиция.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 6 марта Мехрализаде, а 13 марта Ульви Гасанли на заседаниях по рассмотрению кассационной жалобы заявили о своей невиновности и потребовали отменить приговор. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Сотрудники Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях. Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Международная коалиция медиаорганизаций One Free Press Coalition по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) опубликовала ежегодный список «10 самых срочных» (10 Most Urgent) с именами заключенных по всему миру журналистов, которых должны быть неотложно освобождены из тюрем. Среди них — журналистка из Азербайджана, главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы, которая уже третий год находится в заключении.

Коалиция, в которую входят более 40 глобальных медиорганизаций и имеющая доступ к аудитории более 1 миллиарда человек, ставит целью в 2026 году привлечь внимание к делам 10 журналистов, сталкивающихся с преследованием за свою деятельность.

В сообщении коалиции отмечается, что Севиндж Вагифгызы, главный редактор антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media, отбывает девятилетний тюремный срок в Азербайджане. Она является одной из 24 журналистов, которые в настоящее время находятся под стражей на фоне репрессий против независимых СМИ в стране с 2023 года.

В середине 2025 года она была приговорена к тюремному сроку по обвинениям в финансовых преступлениях, связанных с предполагаемым получением средств от западных доноров и сговором с целью незаконного ввоза крупной суммы денег в страну.

Вагифгызы, которой 36 лет, и её коллеги отвергли все обвинения, заявив в своём обращении, что дело является местью за «ряд расследований коррупционных преступлений», совершённых высокопоставленными должностными лицами страны, подчеркивает One Free Press Coalition.

В списке вместе с Севиндж Вагифгызы также находятся Реза Вализаде из Ирана, Джимми Лай из Гонконга, Фам Доан Транг из Вьетнама, Занг Зан из Китая, Ульфатхоним Мамадшоева из Таджикистана, Си Конрад из Камеруна, Франчи Май Кумпио из Филиппин, Генет Асмамав из Эфиопии и Кристоф Глез из Алжира.

Вагифгызы включена в список «10 самых срочных» второй год подряд.

При этом, как отмечено в сообщении, три журналиста, включённые в список 2025 года, были освобождены в мае прошлого года. Это Владислав Есипенко, находившийся в заключении в Крыму с 2021 года, Шин Дэве, задержанная в Мьянме с октября 2023 года, и Игорь Лосик, находившийся в тюрьме в Белоруссии.

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что защита готовит жалобу на решения азербайджанских судов в Европейский суд по правам человека. Защита считает преследования журналистки неправомерным, связанным ее профессиональной деятельностью и противоречащим положениям Европейской конвенции прав человека, гарантирующей свободу выражения и личные свободы.

Международные организации отметили вклад Вагифгызы в расследовательскую журналистику

Как писал «Кавказский узел», в Париже 28 января состоялась акция протеста против преследования в Азербайджане независимых журналистов. Акция проводилась по случаю 800 дней лишения свободы журналистки Севиндж Вагифгызы.

евиндж Вагифгызы, также стала лауреатом международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена "За журналистское мужество" в 2025 году.

Кроме того, Вагифгызы была удостоена премии "Свобода прессы" в номинации "Приз за мужество". Премию, которую вручает международная организация в защиту журналистов, от имени Вагифгызы приняла руководитель издания.

Источник:

© Кавказский Узел

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»